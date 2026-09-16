Pomáháme velké lodi i její posádce držet správný kurz, říkají Violeta Malár Momiroska a Nikola Brtková z KBC Global Services
Kudy vedly jejich kariérní cesty? Jaký mindset se k výkonu jejich práce hodí? A jak nahlíží na leadership v brněnské centrále KBC Global Services? Právě přístup k zaměstnancům a pracovnímu prostředí patří mezi oblasti, díky nimž společnost získala již počtvrté po sobě certifikaci Top Employer. Nejen o to se do studia podcastu #FinŽeny přišly podělit dvě zástupkyně této firmy, Chief HR Officer Violeta Malár Momiroska a Head of Group Legal Hub Nikola Brtková.
Brněnská pobočka KBC Global Services působí jako servisní centrum pro vnitřní provoz a technologická řešení skupiny KBC. Zaměstnává více než 1500 lidí, takže je přirozené, že zaměstnanci neznají všechny své kolegy. To ale není případ účastnic tohoto dílu podcastu #FinŽeny, neboť HR a právní oddělení úzce spolupracují. Obě jsou tak v častém kontaktu.
Malár Momiroska, původem ze Severní Makedonie, je vystudovaná psycholožka. K financím se dostala dle vlastních slov spíše oklikou. „Když jsem přišla do Česka, nemohla jsem pracovat ve svém oboru kvůli neznalosti češtiny,“ říká s tím, že zpočátku bylo hledání práce tvrdým oříškem. „Když se ukázalo, že neumím česky, rozhovor obvykle rychle skončil. Nakonec jsem dostala nabídku práce u piva,“ říká s pobavením, jak přišla ke svému prvnímu místu v Česku.
Kudy vedly životní cesty účastnic podcastu #FinŽeny? Svědčí jim spíše specifická práce s odborným detailem, nebo potřebují znát celkový kontext? A jak podle nich vypadá ideální dialog obchodu s oddělením Compliance? Nejen o tom si do studia přišly popovídat Podporovatel obchodu v Direct Investments Lenka Nekvapilová a Head of Risk and Compliance v Direct Fidoo Payments Martina Janiuková.
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Kudy vedly životní cesty účastnic podcastu #FinŽeny? Svědčí jim spíše specifická práce s odborným detailem, nebo potřebují znát celkový kontext? A jak podle nich vypadá ideální dialog obchodu s oddělením Compliance? Nejen o tom si do studia přišly popovídat Podporovatel obchodu v Direct Investments Lenka Nekvapilová a Head of Risk and Compliance v Direct Fidoo Payments Martina Janiuková.
„Byla jsem připravena dělat cokoli, protože se ničeho nebojím. Když se člověk snaží a nemá problém se adaptovat, žádné dveře nejsou zavřené,“ předkládá svou životní filozofii. „Dnes tedy působím ve financích, ale psychologii jsem nikdy neopustila, protože na mé pozici je pro její uplatnění hodně příležitostí,“ dodává.
Ani Brtková jakožto právnička zprvu nevyhledávala místa ve finančním sektoru. „Původně jsem si, tak jako řada spolužáků na fakultě, myslela na advokacii. Ambiciózně jsem se do toho vrhla, ale pak jsem se při studiu v zahraničí blíže seznámila s oblastí bankovnictví a financí a přišlo mi to velmi zajímavé,“ říká s tím, že když se po návratu objevila možnost získat místo v této oblasti, neváhala. Nadále se ale považuje hlavně za právničku.
„Nemyslím, že jsem finžena, spíše žena působící ve financích. Je to odvětví hodně pestré, s řadou právních aspektů, takže právníci si tam určitě najdou své,“ uvádí.
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Naše mise
Malár Momiroska částečně dává svůj kariérní příběh do souvislosti se svým mentálním nastavením. „Když jsem nastoupila na své první místo v Česku, litovala jsem, že opouštím psychologii. Tak jsem to tehdy vnímala – dosavadní život končí, začíná nová fáze. Dnes to vidím jinak. Bylo to v pořádku, naučila jsem se nové věci a propojila je s předchozími. Je v tom ponaučení, že je důležité vnímat přítomnost. Nevím, co přinese zítřek, vážím si toho, co mám dnes,“ popisuje HR manažerka.
V právu takový přístup podle Brtkové není tak docela možný, protože právníci musí myslet dopředu, ale ani to není jednoduché. „Právník vždy musí hledět dopředu, aby eliminoval možné problémy. Na druhé straně právo se docela rychle vyvíjí. Za mých studií třeba přišel nový občanský zákoník a vše jsme se učili znovu. Takže i právník musí být flexibilní,“ vysvětluje Brtková.
Svou úlohu v rámci KBC Global Services Brtková coby šéfka právního oddělení chápe jako roli navigátorky, která pomáhá lodi KBC proplouvat širým oceánem s hustým provozem dalších plavidel. „Naší misí je proplout tak, aby loď dosáhla svého cíle. Pomáháme tedy byznysu, aby mohl realizovat své cíle a nenarazil na nějaký útes,“ říká právnička.
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Její kolegyně zůstává u námořnické metafory. „Mým úkolem je kontinuální budování infrastruktury a prostředí, v němž námořníci budou moci naplno využít svůj potenciál a dál se rozvíjet. A těm nově příchozím nabídnout vizi budoucnosti,“ přibližuje Malár Momiroska.
Pro výkon svých rolí považují obě řečnice za podstatné mít vizi. „Když je člověk ve vyšší pozici, není jeho náplní jen práce samotná, ale využití potenciálu týmu a jeho motivace. Musíme být schopni lidem ukázat, kam a proč jdeme, a pak je nechat pracovat,“ říká Brtková.
Ženský leadership
Výkonnou ředitelkou KBC Global Services v Česku je úspěšná finžena Marcela Suchánková. Má tento fakt podle diskutujících vliv na podobu leadershipu v rámci společnosti? Podle Violety Malár Momirosky není příliš podstatné, zda v čele společnosti stojí žena či muž. „Z mého pohledu je zásadní, aby týmy byly pestré osobnostně. Každý umí něco jiného, má svou superschopnost a je důležité poskládat z toho funkční puzzle. Ale tak jako ve filmech už nejsou jen superhrdinové, ale i superhrdinky, je důležité, aby mužský element, který umí být hodně výrazný, byl korigován jiným pohledem. Tak diskuze získává na kvalitě,“ říká manažerka.
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Brtková dodává, že není zastánkyní genderového škatulkování. „Je to spíš o manažerském stylu. Ať žena nebo muž, podstatné je, co ta osoba do firmy přináší a zda je schopná týmy tmelit a motivovat,“ uzavírá.
Co účastnice podcastu považují za své silné osobnostní stránky?
Co oceňují na firemní kultuře v KBC Global Services?
A v čem jsou náročné na své podřízené a v čem samy na sebe?
I o tom se debatovalo v podcastu #FinŽeny. Aktuální epizoda se spouští v úvodu článku. Najdete ji také na Spotify či Apple Podcasts.
VYŠEL LETNÍ NEWSTREAM CLUB
Sázky na růst Česka se vyplácejí. Potvrzují to lidé různých oborů a zájmů, s nimiž se můžete potkat při čtení aktuálního vydání magazínu Newstream CLUB. Česko má totiž obří potenciál, který se daří čím dál více využívat. Platí to pro investory, globální i lokální firmy, ale také pro tuzemský realitní trh. Jak se na vlně zájmu svézt, poradí letní vydání magazínu.
Na obálce magazínu jsou sourozenci se Sara a Teo Sandevovi, kteří patří ke generaci, která už nemusí volit mezi původem a zemí, kde vyrostla. Ona jde hereckou cestou, on spojuje fotbal, studium a rodinný byznys. Oba ale dobře vědí, že jejich největší výhodou je právě mix českého zázemí a balkánských kořenů.
Aktuální vydání se věnuje právě sázkám na Česko z mnoha pohledů: z pohledu investorů drobných i institucionálních, ale i z pohledu lidí, kteří se snaží zemi posunout dál. K nim patří například Petr Dvořák, který shání soukromé prostředky na spolufinancování stavby nové pražské filharmonie, nebo investor Marek Dospiva.
Česko se také stává čím dál větším lákadlem pro zahraniční firmy, které zde mají vývojová centra. Důvodů je celá řada, ale klíčové jsou pro globální firmy tři věci: vhodná geografická poloha, bezpečnost, a hlavně silné technické zázemí, díky kterému tu mohou pracovat na nejpokročilejších inovacích.
To potvrzuje například šéf globální technologické společnosti Everpure Charlie Giancarlo, který působil v největších firmách světa, stál u zrodu internetu a nyní se věnuje datovým úložištím. Rozhovor s ním také přináší letní vydání magazínu Newstream CLUB.
A rostoucí zájem nadnárodních firem o možnost působit v Česku potvrzuje také Tomáš Partsch z CTP, který vysvětluje, jak se z Brna stává evropské Silicon Valley.
Dvanácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji, distribuci zajišťuje Send. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na newstream.cz.