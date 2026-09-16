Revolut chce vlastní banku ve Švýcarsku. V zemi hodlá investovat miliardy
Revolut už má ve Švýcarsku přes 1,3 milionu klientů. Teď tam chce vlastní banku: požádal o licenci a během pěti let plánuje investovat více než 150 milionů franků, tedy zhruba 3,85 miliardy korun. Zákazníkům by tak mohl nabídnout švýcarské účty i možnost nechat si na ně posílat výplatu.
Revolut chce posílit své postavení na švýcarském bankovním trhu. Finanční společnost s více než 80 miliony zákazníků po celém světě požádala švýcarský úřad pro dohled nad finančním trhem FINMA o bankovní licenci. Zároveň oznámila, že během příštích pěti let plánuje v zemi investovat více než 150 milionů švýcarských franků, tedy zhruba 3,85 miliardy korun. O žádosti zatím nebylo rozhodnuto.
Ve Švýcarsku má Revolut přes 1,3 milionu klientů. Dosud je obsluhuje prostřednictvím Revolut Bank UAB s licencí v Litvě, která má ve Švýcarsku pouze zastoupení. Pokud by firma získala vlastní švýcarskou licenci, mohla by místním zákazníkům nabídnout širší služby a vybudovat samostatnou banku podléhající tamním pravidlům.
Revolut udělal další krok na cestě od fintechové aplikace ke globální bance. Americký Úřad kontrolora měny mu podmíněně schválil založení vlastní banky v USA. Finální razítka ještě chybějí, pokud je ale získá, bude moci Američanům přímo nabízet vklady, úvěry, kreditní karty i kryptoměny. Banku chce spustit v roce 2027.
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Výplata na Revolut i švýcarské číslo účtu
Změnu by zákazníci poznali především na běžném používání účtů. Revolut by jim mohl nabídnout švýcarský IBAN, účet pro příjem mzdy nebo místní systém elektronických faktur eBill. Nová banka by také umožnila přijímání plateb obchodníkům a klienti by získali přístup ke švýcarskému systému pojištění vkladů.
Firma zvažuje i další produkty, včetně penzijního spoření v rámci švýcarského pilíře 3a a platební služby TWINT (platby mobilem v obchodech a e-shopech i posílání peněz mezi lidmi – pozn. red.). Jejich zavedení však zatím nepotvrdila.
„S vlastní bankovní licencí bychom se stali skutečnou švýcarskou bankou,“ uvedl Julian Biegmann, generální ředitel Revolutu pro Švýcarsko. Klienti by podle něj mohli na účet u Revolutu dostávat výplatu a spravovat na jednom místě každodenní výdaje i investice.
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Investice do produktů a pracovních míst
Plánovaných více než 150 milionů franků chce Revolut během pěti let využít zejména na vývoj služeb a vytváření místních pracovních míst. Počítá také s obsazením pozic ve výkonném a vrcholovém vedení, aby ve Švýcarsku vybudoval samostatnou bankovní strukturu.
Podle obchodního ředitele Davida Tirada je žádost důležitým krokem v evropské strategii Revolutu. Společnost si od ní slibuje pevnější postavení na jednom z nejvýznamnějších finančních trhů světa a bližší vztahy s tamními zákazníky i regulátory.
Pokud FINMA licenci udělí, stávající švýcarští klienti by měli přejít pod novou banku jednoduchým postupem. Revolut uvádí, že uživatelské prostředí aplikace zůstane stejné. Místní čísla účtů by byla k dispozici od začátku, další služby by přibývaly postupně. Získání licence ani termín případného převodu klientů ale zatím nejsou jisté.
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Dvanácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji, distribuci zajišťuje Send. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na newstream.cz.