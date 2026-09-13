Není ten správný čas. OpenAI kvůli pochybám o bezpečnosti odkládá vstup na burzu
Americká společnost OpenAI, která působí v oblasti umělé inteligence (AI), neuvede své akcie na burzu v letošním roce. V rozhovoru s časopisem Fortune to řekl šéf podniku Sam Altman. Poukázal v této souvislosti na pochybnosti ohledně bezpečnosti AI.
„Vzhledem ke všemu, co se kolem bezpečnosti děje, se skutečně domnívám, že právě teď by vstup na burzu nebyl rozumný,“ uvedl Altman.
Čím dál více amerických zákonodárců nyní podle agentury Reuters vyzývá k vytvoření nových pravidel pro regulaci AI systémů, protože výzkumní pracovníci poukazují na možné negativní dopady umělé inteligence.
Obavy o přežití lidstva
Dva výzkumníci ze společnosti Anthropic, která je konkurentem firmy OpenAI, například varovali, že rychlý rozvoj AI by mohl v nepříliš vzdálené budoucnosti vést k zániku lidské rasy, píše Reuters.
Varování před rychlým vývojem umělé inteligence – a potřebou zavést bariéry či omezení – začínají přicházet z mnoha stran. Po zkušených vývojářích a šéfech firem, včetně Sama Altmana z OpenAI a nejnověji šéfa Anthropiku Daria Amodeie, přichází další temné varování – tentokrát od známého investora Grega Jensena z Bridgewateru. Podle něj lidstvo začne skutečně jednat až ve chvíli, kdy AI začne zabíjet lidi – tedy pozdě.
Dokud AI nezačne zabíjet lidi, nebudeme dělat nic, varuje jeden z největších investorů
Leaders
Varování před rychlým vývojem umělé inteligence – a potřebou zavést bariéry či omezení – začínají přicházet z mnoha stran. Po zkušených vývojářích a šéfech firem, včetně Sama Altmana z OpenAI a nejnověji šéfa Anthropiku Daria Amodeie, přichází další temné varování – tentokrát od známého investora Grega Jensena z Bridgewateru. Podle něj lidstvo začne skutečně jednat až ve chvíli, kdy AI začne zabíjet lidi – tedy pozdě.
Altman podle zdrojů agentury Bloomberg tento týden zaměstnancům na firemním setkání sdělil, že OpenAI zvažuje zpomalení vývoje nejpokročilejších AI modelů. Zároveň vyjádřil naději, že ostatní podniky zabývající se AI učiní totéž.
Šéf společnosti Anthropic Dario Amodei pak vyzval firmy zabývající se AI, aby zpomalily tempo, jakým rozšiřují schopnosti svých modelů. „Pokrok bude i tak rychlý a my musíme moudře využít čas, který tím získáme,“ prohlásil.
Vymkne se AI nadobro lidské kontrole? Lidé, kteří stojí v čele jejího vývoje, už začínají řešit, jak tomu zabránit. Sam Altman, šéf OpenAI, zaměstnancům řekl, že firma zvažuje zpomalení vývoje umělé inteligence a uvítal by, kdyby se přidaly i další technologické společnosti. Nervozita uvnitř oboru totiž roste. Bezpečnostní incidenty a varování předních vývojářů znovu otevírají otázku, zda závod o stále schopnější AI nezačíná být příliš riskantní.
AI začíná děsit i své tvůrce. Sam Altman zvažuje zpomalení vývoje
Zprávy z firem
Vymkne se AI nadobro lidské kontrole? Lidé, kteří stojí v čele jejího vývoje, už začínají řešit, jak tomu zabránit. Sam Altman, šéf OpenAI, zaměstnancům řekl, že firma zvažuje zpomalení vývoje umělé inteligence a uvítal by, kdyby se přidaly i další technologické společnosti. Nervozita uvnitř oboru totiž roste. Bezpečnostní incidenty a varování předních vývojářů znovu otevírají otázku, zda závod o stále schopnější AI nezačíná být příliš riskantní.
Společnost OpenAI v červnu předložila americké Komisi pro cenné papíry a burzy (SEC) žádost o vstup na akciovou burzu. Časový harmonogram primární veřejné nabídky akcií (IPO) však tehdy nezveřejnila.
Na akciový trh se chystá vstoupit rovněž konkurent Anthropic. Zdroje agentury Reuters tento měsíc informovaly, že firma se rozhodla termín vstupu na burzu posunout. Přípravu primární veřejné nabídky akcií by tak podle zdrojů měla zahájit nejdříve v polovině října a dokončit vstup na burzu by mohla několik dní před listopadovými americkými volbami do Kongresu.
Zakladatel Rohlíku a řady dalších firem Tomáš Čupr má AI jako koníček. Své řešení Duvo.ai na transformaci pro éru umělé inteligence prodává i jiným firmám. „Za pár let budou všichni lidé pracovat podobným stylem jako nyní vývojáři,“ popisuje vizionář.
Jak Tomáš Čupr propadl AI? „Nudil jsem se a zrychlil jsem se…“
Leaders
Zakladatel Rohlíku a řady dalších firem Tomáš Čupr má AI jako koníček. Své řešení Duvo.ai na transformaci pro éru umělé inteligence prodává i jiným firmám. „Za pár let budou všichni lidé pracovat podobným stylem jako nyní vývojáři,“ popisuje vizionář.