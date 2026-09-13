Lukáš Kovanda: Zpomalení AI závodu i odklad vstupu OpenAI na burzu se jim může vyplatit
Výzvy šéfů největších firem umělé inteligence ke zpomalení vývoje či sobotní oznámení OpenAI o odkladu vstupu na burzu mohou na první pohled vypadat jako špatná zpráva pro investory. Ale jen na první pohled.
Pomalejší vývoj modelů přece znamená menší potřebu nejvýkonnějších čipů, méně datových center a slabší růst tržeb. Proto nelze vyloučit, že nejbližší burzovní seance přinesou pokles akcií výrobců čipů a dalších firem napojených na AI infrastrukturu. Takový výprodej ale nemusí mít dlouhého trvání. Takže by se vyplácelo „nakupovat ve slevě“.
Výzvy ke zpomalení vývoje
Důvod je jednoduchý. Zpomalení může snížit rizika, která dnes začínají ohrožovat celý investiční příběh umělé inteligence. Šéf Anthropic Dario Amodei vyzval k omezení tempa vývoje nejpokročilejších modelů a k zavedení nezávislých bezpečnostních kontrol. Podporu mu vyjádřili Sam Altman z OpenAI i Elon Musk.
Varování před rychlým vývojem umělé inteligence – a potřebou zavést bariéry či omezení – začínají přicházet z mnoha stran. Po zkušených vývojářích a šéfech firem, včetně Sama Altmana z OpenAI a nejnověji šéfa Anthropiku Daria Amodeie, přichází další temné varování – tentokrát od známého investora Grega Jensena z Bridgewateru. Podle něj lidstvo začne skutečně jednat až ve chvíli, kdy AI začne zabíjet lidi – tedy pozdě.
Dokud AI nezačne zabíjet lidi, nebudeme dělat nic, varuje jeden z největších investorů
Leaders
Varování před rychlým vývojem umělé inteligence – a potřebou zavést bariéry či omezení – začínají přicházet z mnoha stran. Po zkušených vývojářích a šéfech firem, včetně Sama Altmana z OpenAI a nejnověji šéfa Anthropiku Daria Amodeie, přichází další temné varování – tentokrát od známého investora Grega Jensena z Bridgewateru. Podle něj lidstvo začne skutečně jednat až ve chvíli, kdy AI začne zabíjet lidi – tedy pozdě.
Pro investory je přitom nejhorším scénářem nikoli o něco pomalejší růst AI, ale havárie, rozsáhlý kybernetický incident nebo jiný skandál, který by vedl k překotné a tvrdé regulaci. Právě takový zásah by mohl poškodit hodnotu firem mnohem více než dobrovolné zpomalení.
Když tedy technologické společnosti samy zavádějí audity, bezpečnostní limity a společné standardy, mohou tím ve skutečnosti snižovat regulatorní, právní i reputační rizikovou přirážku, kterou jim investoři přisuzují. Dokonce si umetají cestu k tomu, aby si regulace napsaly sami sobě, takříkajíc „na tělo“.
Kdo na zpomalení vydělá
Zpomalení navíc může být výhodné pro dnešní lídry trhu. Bezpečnostní regulace je drahá. Vyžaduje specialisty, audity, vlastní infrastrukturu a schopnost komunikovat s regulátory. Největší firmy si takové náklady mohou dovolit mnohem snáze než malé startupy.
Americká společnost OpenAI, která působí v oblasti umělé inteligence (AI), neuvede své akcie na burzu v letošním roce. V rozhovoru s časopisem Fortune to řekl šéf podniku Sam Altman. Poukázal v této souvislosti na pochybnosti ohledně bezpečnosti AI.
Není ten správný čas. OpenAI kvůli pochybám o bezpečnosti odkládá vstup na burzu
Trhy
Americká společnost OpenAI, která působí v oblasti umělé inteligence (AI), neuvede své akcie na burzu v letošním roce. V rozhovoru s časopisem Fortune to řekl šéf podniku Sam Altman. Poukázal v této souvislosti na pochybnosti ohledně bezpečnosti AI.
Přísnější pravidla proto mohou zvýšit bariéry vstupu do odvětví a upevnit pozici firem jako OpenAI, Anthropic, Google či Microsoft. Bezpečnostní rámce mohou vedle legitimní ochrany veřejnosti fungovat také jako forma regulatorního zvýhodnění zavedených hráčů.
Další důvod, proč nemusí být dopad dlouhodobě negativní, spočívá v tom, že poptávka po výpočetním výkonu zůstává enormní. Potřeba čipů, elektřiny a datových center stále převyšuje nabídku. Zpomalení vývoje nejpokročilejších modelů tedy neznamená zastavení investic do AI infrastruktury. Může pouze prodloužit investiční cyklus a snížit riziko, že se celý sektor dostane do neudržitelného sprintu.
Vymkne se AI nadobro lidské kontrole? Lidé, kteří stojí v čele jejího vývoje, už začínají řešit, jak tomu zabránit. Sam Altman, šéf OpenAI, zaměstnancům řekl, že firma zvažuje zpomalení vývoje umělé inteligence a uvítal by, kdyby se přidaly i další technologické společnosti. Nervozita uvnitř oboru totiž roste. Bezpečnostní incidenty a varování předních vývojářů znovu otevírají otázku, zda závod o stále schopnější AI nezačíná být příliš riskantní.
AI začíná děsit i své tvůrce. Sam Altman zvažuje zpomalení vývoje
Zprávy z firem
Vymkne se AI nadobro lidské kontrole? Lidé, kteří stojí v čele jejího vývoje, už začínají řešit, jak tomu zabránit. Sam Altman, šéf OpenAI, zaměstnancům řekl, že firma zvažuje zpomalení vývoje umělé inteligence a uvítal by, kdyby se přidaly i další technologické společnosti. Nervozita uvnitř oboru totiž roste. Bezpečnostní incidenty a varování předních vývojářů znovu otevírají otázku, zda závod o stále schopnější AI nezačíná být příliš riskantní.
Z finančního hlediska tak může jít o podobnou situaci, jaká nastala v bankovnictví po zavedení přísnější kapitálové regulace: krátkodobě vyšší náklady (které snáze unesou největší hráči), dlouhodobě nižší pravděpodobnost systémové havárie.
Případný zítřejší pokles akcií Nvidie, Broadcomu či dalších AI titulů tedy vskutku nemusí znamenat konec AI boomu. Pokud klesne pravděpodobnost regulatorního šoku nebo katastrofického incidentu, může být pomalejší, ale bezpečnější vývoj pro hodnotu sektoru nakonec dokonce příznivější.