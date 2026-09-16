Strach z AI spojuje rivaly. OpenAI, Anthropic a Google hledají společnou pojistku
Největší rivalové v umělé inteligenci hledají společnou řeč. OpenAI jedná s Anthropicem a Googlem o bezpečnosti AI v době, kdy bývalí výzkumníci varují před jejími krajními riziky. Donald Trump ale přísnější regulaci odmítá.
Americká OpenAI začala spolupracovat se svými konkurenty Anthropic a Google DeepMind na bezpečnosti umělé inteligence. Firmy, které mezi sebou soupeří ve vývoji nejpokročilejších systémů, jednají o společném postupu už několik týdnů. Agentuře Bloomberg to řekl šéf globální politiky OpenAI Chris Lehane.
„Je lepší se pokusit spolupracovat na upřednostnění bezpečnosti,“ uvedl Lehane. Podle něj firmy k takové koordinaci nepotřebují výjimku z antimonopolních pravidel. OpenAI je zároveň připravena podpořit legislativu zaměřenou na zmírnění rizik AI, pokud na ní ve Washingtonu najdou shodu republikáni i demokraté.
Sex, drogy a rock ‘n‘ roll. To jsou hříchy, které v moderní společnosti zná téměř každý a přestávají být tabu. Tedy alespoň pokud se to s nimi nepřehání, zazní v pilotní epizodě nové podcastové série Sedm hříchů dobré společnosti, do které si moderátorka Sara Polak pozvala propagátora svobody Martina Urzu a umělce Martina Pohla, známého jako rapper Řezník. V podcastu se shodují na tom, že k největším společenským tabu dneška patří umírání, smrt a bolest, kterou přináší.
Smrt jako tabu. Pořád o ní neumíme mluvit, shodli se Urza a Řezník v podcastu Sedm hříchů dobré společnosti
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Sex, drogy a rock ‘n‘ roll. To jsou hříchy, které v moderní společnosti zná téměř každý a přestávají být tabu. Tedy alespoň pokud se to s nimi nepřehání, zazní v pilotní epizodě nové podcastové série Sedm hříchů dobré společnosti, do které si moderátorka Sara Polak pozvala propagátora svobody Martina Urzu a umělce Martina Pohla, známého jako rapper Řezník. V podcastu se shodují na tom, že k největším společenským tabu dneška patří umírání, smrt a bolest, kterou přináší.
Výzkumníci varují před krajními riziky
Spolupráce přichází v době, kdy zesilují obavy z možných existenčních rizik umělé inteligence. O víkendu se vedoucí představitelé předních amerických AI firem vyslovili pro pozastavení vývoje technologie. V pondělí pak přidal varování bývalý výzkumník Google DeepMind Bilal Chughtai, podle něhož lidstvu dochází čas na to, aby zabránilo rozsáhlým škodám.
Chughtai, který nedávno odešel z bezpečnostního oddělení Googlu, na síti X uvedl, že ho současné směřování AI mimořádně znepokojuje. Technologie má podle něj potenciál lidstvo zničit. Zároveň ale věří, že její vývoj lze stále bezpečně zvládnout.
I recently resigned from Google DeepMind, where I worked on AGI safety and alignment research. At Google, I witnessed AI development first hand. I too am extremely concerned by the default trajectory of this technology. I earnestly believe that AI has the potential to kill us…— bilal 🔶 (@bilalchughtai_) September 14, 2026
Vážné obavy v posledních dnech vyjádřil také vývojář Jacob Coxon. Po odchodu ze společností Anthropic a OpenAI obě firmy obvinil, že ve snaze vyvinout pokročilou umělou inteligenci riskují lidské životy.
Newstream CLUB červen 2026
Letní Newstream Club je pozvánkou k přemýšlení o domově jako o investici – do místa, vztahů, kultury i země, kterou někdy neumíme docenit. Sourozenci Sara a Teo Sandevovi, kteří mají kořeny v Makedonii, mluví o Česku jako o domově, který si vybrali. Petr Dvořák o Vltavské filharmonii jako symbolu odvahy posouvat Prahu dál a Marek Dospiva s Olgou Trčkovou ukazují, jak se potkává svět umění,…
Trump odmítá přísnější pravidla
Proti výzvám k přísnější regulaci AI se postavil americký prezident Donald Trump. Podle něj by nová omezení mohla způsobit, že Spojené státy ve vývoji technologie předstihne Čína.
„Probíhá tu zvrácené spiknutí proti umělé inteligenci a datovým centrům a jediný, kdo z toho má radost, je Čína,“ prohlásil Trump.
Zatímco OpenAI, Anthropic a Google hledají možnosti spolupráce na bezpečnosti, jejich snaha tak naráží na odlišný přístup Bílého domu.
VYŠEL LETNÍ NEWSTREAM CLUB
Sázky na růst Česka se vyplácejí. Potvrzují to lidé různých oborů a zájmů, s nimiž se můžete potkat při čtení aktuálního vydání magazínu Newstream CLUB. Česko má totiž obří potenciál, který se daří čím dál více využívat. Platí to pro investory, globální i lokální firmy, ale také pro tuzemský realitní trh. Jak se na vlně zájmu svézt, poradí letní vydání magazínu.
Na obálce magazínu jsou sourozenci se Sara a Teo Sandevovi, kteří patří ke generaci, která už nemusí volit mezi původem a zemí, kde vyrostla. Ona jde hereckou cestou, on spojuje fotbal, studium a rodinný byznys. Oba ale dobře vědí, že jejich největší výhodou je právě mix českého zázemí a balkánských kořenů.
Aktuální vydání se věnuje právě sázkám na Česko z mnoha pohledů: z pohledu investorů drobných i institucionálních, ale i z pohledu lidí, kteří se snaží zemi posunout dál. K nim patří například Petr Dvořák, který shání soukromé prostředky na spolufinancování stavby nové pražské filharmonie, nebo investor Marek Dospiva.
Česko se také stává čím dál větším lákadlem pro zahraniční firmy, které zde mají vývojová centra. Důvodů je celá řada, ale klíčové jsou pro globální firmy tři věci: vhodná geografická poloha, bezpečnost, a hlavně silné technické zázemí, díky kterému tu mohou pracovat na nejpokročilejších inovacích.
To potvrzuje například šéf globální technologické společnosti Everpure Charlie Giancarlo, který působil v největších firmách světa, stál u zrodu internetu a nyní se věnuje datovým úložištím. Rozhovor s ním také přináší letní vydání magazínu Newstream CLUB.
A rostoucí zájem nadnárodních firem o možnost působit v Česku potvrzuje také Tomáš Partsch z CTP, který vysvětluje, jak se z Brna stává evropské Silicon Valley.
Dvanácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji, distribuci zajišťuje Send. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na newstream.cz.