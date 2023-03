Na trzích je rušno. Nejvíc vydělává ten, kdo nic nedělá

Poslední vývoj na finančních trzích je jedním slovem turbulentní. I velkým bankám hrozily problémy, padají akcie i měny. Po pár dnech se však situace otáčí a jako by se nedělo vůbec nic. A tak nyní nejvíce vydělává ten, kdo se svým portfoliem nedělá vůbec nic, píše agentura Bloomberg.

Na finančních trzích panuje extrémní nejistota. Po pádu několika bank a záchranné akci švýcarské UBS a švýcarské centrální banky kvůli padající Credit Suisse, se ostatní centrální banky ve finančních velmocích dostávají pod dvojí tlak. Na jedné straně nemizí strašák inflace, kvůli němuž by měly úrokové sazby růst. Na straně druhé ale roste hrozba pádu dalších finančních domů a hluboká recese, což zase centrální bankéře vede k zastavení růstu sazeb a otočení kurzu měnové politiky.

V důsledku této nejistoty působí v současnosti finanční trhy jako na houpačce. Jeden den indexy padají, druhý den je vše opačně. Mohlo by se zdát, že v takové situaci je výhodné aktivně se nést na cyklickém trendu. Podle agentury Bloomberg však je pravý opak pravdou.

„Dění na trzích je neuvěřitelně turbulentní, což řadu lidí vede ke snaze reagovat. Přitom při této snaze se investoři často dopouští fatálních chyb,“ uvádí Bloomberg. „Panika se nikdy nevyplácí. Při takové míře nejistoty je nejlepší analyzovat situaci a nikoli snažit se dělat velké změny v portfoliu,“ uvedla pro Bloomberg April LaRusse z Insight Investments.

Jak se chovat v turbulencích

A data jí dávají zapravdu. Například index S&P 500 v posledních dnech dohnal většinu ztrát, které přinesly propady po prvních signálech bankovní krize. Totéž platí pro Nasdaq 100, který patří k nejvýnosnějším aktivům dosavadního roku a připsal si již 17procentní zhodnocení. Nicméně bylo potřeba trefit okno několika dní, kdy se takové zhodnocení podařilo. Naopak špatné načasování mohlo vynést jen 1procentní výnos. I to naznačuje mimořádnou turbulentnost na trzích.

„Existují dekády, kdy se nic nestane. A pak tu máte týdny, kdy se odehrají doslova celé dekády,“ napsal šéf tržních strategií JPMorgan Chase & Co. Marko Kolanovic.

A nejistota se objevuje i v nepříliš často zveřejňované statistice odhadů vývoje trhů do konce roku. Ta sleduje rozdíly mezi nejvyššími a nejnižšími odhady toho, kde se bude index S&P 500 pohybovat na konci roku. V současnosti jsou rozdíly mezi těmito odhady na úrovni 47 procent. Takovou nejistotu naposledy trhy cítily v roce 2009, kdy se naplno rozjížděla krize. Ještě víc (přes 50 procent) pak tento rozptyl panoval v krizových letech 2002 a 2003 po splasknutí takzvané dotkom bubliny.

Co udělá Fed?

Hlavní nejistota nyní panuje v tom, jak se zachová Fed. Ten v týdnu zvýšil sazby o dalších 25 bodů, což se obecně očekávalo. Zároveň se však čeká, že jde o poslední zvyšování sazeb v tomto cyklu a Fed se vydá cestou opačnou.

Nicméně i zde panují nejistoty. Není totiž jisté, zda se tak Fed skutečně zachová, případně kdy začne sazby snižovat. Proti tomu totiž nadále pracuje inflace, která zdaleka neklesá tak rychle, jak by si všichni přáli. A není také jisté, zda skutečně dojde k ochlazení americké ekonomiky, které Fed očekává. A kdyby k tomu došlo, jak hluboké ono ochlazení bude. Rozptyl je opět značný od ochlazení odpovídajícího zvýšení sazeb o 0,5 procenta až po 1,5 procenta.

Podle předpokladů by se dosavadní zvyšování sazeb Fedu a ochlazení ekonomiky již mělo projevovat na snížené spotřebě amerických domácností. Jenomže data velkých vydavatelů karet včetně JP Morgan nebo Bank of America naznačují, že se to stále ještě neděje. I to bude hrát důležitou roli v budoucím chování Fedu, což v důsledcích ovlivní situaci na trzích.

