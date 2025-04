Na Trumpových clech už někteří vydělávají. Ti, kdo investovali do zlata

Očekávaný propad akciových indexů je první rychlou a negativní reakcí na ohlášení cel, která americký prezident Donald Trump uvalil na celý svět. Hlavní indexy padají o jednotky procent. Naopak nahoru jdou v souladu s očekáváním dluhopisy a také zlato. To se přiblížila i rekordní hodnotě 3167 dolarů za troyskou unci.

Panika, obavy, výprodej. Tak jde označit reakci investorů na cla, která v úterý večer uvalil americký prezident Donald Trump na dovoz z celého světa. Naplnil tak hrozbu, kterou opakoval ve volební kampani a také po zvolení a následně po inauguraci. Ostatně termín „tarif“ je podle něj nejkrásnější anglické slovo.

Investoři si to však nejspíš nemyslí. V reakci na ohlášení cel začali masivně vyprodávat své akciové pozice, což se projevuje zejména na amerických akciových indexech. Podle dat FT.com klíčový index S&P 500 oslabuje v předběžných obchodech o 2,8 procenta, index Nasdaq, v němž jsou více zastoupeny technologické společnosti, pak klesá dokonce o 3,3 procenta.

A problémy se tak nevyhýbají ani velkým podporovatelům amerického prezidenta z řad technologických miliardářů. Tesla, jejíž hlavním investorem je Elon Musk, v premarketu oslabuje o osm procent (přitom v úterý akcie posílily o více než pět procent navzdory nepříliš dobrým výsledkům za první kvartál letošního roku). Amazon padá o šest procent, Meta Platforms téměř o pět procent.

Klesá také index japonské burzy Topix, naopak evropské akcie jsou situací zasaženy daleko méně, zmiňuje FT.com.

Růst zlata a dluhopisů

Podle listu The Financial Times se investoři snaží uzavřít část akciového portfolia, protože se obávají dopadů cel na americkou ekonomiku a spotřebitelskou náladu. Američané v posledních měsících s rostoucí nejistotou snižují své výdaje, nicméně navzdory tomu trh nadále počítá s nárůstem inflace. A to z jednoduchého důvodu: nová cla se dotknou cen veškerého zboží, tedy i toho denní spotřeby, kde běžní lidé nemohou svou spotřebu odložit.

A kdo na celé akci vydělává? Jsou to zejména investoři do zlata. Cenný kov prožívá v posledních 15 měsících neobvyklý boom zejména kvůli nákupům centrálních bank. Nyní však zlato vyhledávají i další investoři kvůli jeho schopnosti udržet hodnotu v čase velkých nejistot. „Zlato se dostalo ke své rekordní ceně ve výši 3167 dolarů za troyskou unci,“ uvádí FT.com.

Nicméně zvýšený zájem investorů zažívají také další instrumenty. Nárůst ceny tak zaznamenaly státní dluhopisy nebo třeba japonský jen, který si připsal 1,4 procenta. Naopak americký dolar mírně oslabil.

