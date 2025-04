Chřadnoucí Detroit Evropy. Přesně to udělají ze Slovenska Trumpova cla

Cla, která se na dovoz automobilů do Spojených států chystá uvalit americký prezident Donald Trump, mohou nejvíce poškodit Slovensko. Píše o tom web CNBC. Slovensko je podle analýzy nizozemské banky ING spolu se Švédskem třetím největším vývozcem osobních automobilů do USA v Evropě.

Trump oznámil, že USA od čtvrtka začnou vybírat 25procentní cla na všechna dovážená vozidla. Bílý dům zároveň uvedl, že clo na automobilové díly začne platit v květnu.

Podle analytiků Ingy Fechnerové a Rica Lumana z ING bude sice co do hodnoty vystaveno Trumpovým clům nejvíce Německo, největší dopad ale může pocítit Slovensko. „Německý automobilový průmysl je v oku bouře a z hlediska hodnoty je zdaleka nejohroženější,“ uvádějí oba ekonomové. „Ale Slovensko - domov několika automobilových závodů - je nejvíce ohroženo z hlediska celkového objemu vývozu do USA,“ dodávají.

Zemi se někdy přezdívá Detroit Evropy kvůli jejímu kvetoucímu automobilovému průmyslu. Slovensko vyrábí v přepočtu na obyvatele více automobilů než kterákoli jiná země na světě, připomíná CNBC.

V roce 2023 vyvezlo Slovensko do USA vozy za čtyři miliardy eur (bezmála 100 miliard korun). Automobily a automobilové díly tvoří podle ING více než 73 procent celkového vývozu Slovenska do USA.

Nových amerických cel se obává i český automobilový průmysl. Hospodářská komora ČR se domnívá, že nepřímé dopady na něj mohou být zásadní, přestože na americký trh míří pouze 0,8 procenta českého automobilového exportu.

Analytik Luman připomněl, že před očekávaným zavedením cel se američtí odběratelé předzásobili. Dodavatelské řetězce se podle něj kvůli velké nejistotě ohledně příštího vývoje nebudou okamžitě přesměrovávat. „Ale pokud to chvíli vydrží, výroba se začne přesouvat do USA,“ napsal Luman v e-mailu CNBC.

