Práva k hudbě Michaela Jacksona jsou na prodej. Jejich hodnota jde do miliard

Od začátku pandemie práva ke svým skladbám prodala celá řada slovutných umělců včetně Boba Dylana (400 milionů dolarů), Bruce Springsteena (600 milionů dolarů) či Genesis (300 milionů dolarů). Nyní se však připravuje deal, který všechny dosavadní obří prodeje hravě strčí do kapsy. Společnost Sony totiž jedná o nákupu polovičního podílu v katalogu jednoho z nejprodávanějších interpretů všech dob – Michaela Jacksona.

Michael Jackson zemřel v roce 2009 a kromě vstupenek na obří comebackové turné, které nikdy ani nezačalo, a koncertní snímek This is it v pozůstalosti zůstalo mnoho cenného majetku. Tím nejcennějším přitom jsou práva na jeho hudbu. Ta v letech po Jacksonově smrti byla předmětem řady transakcí, ale až nyní by mohlo dojít k opravdu zásadnímu nákupu.

„Společnost spravující pozůstalost Michaela Jacksona je dle zdrojů v pokročilé fázi vyjednávání se společností Sony o částečném prodeji práv ke katalogu hudby tohoto muzikanta. Jedná se o poloviční podíl v tržbách z prodeje licencí nahrávek, z publishingu, zároveň z tržeb z broadwayského muzikálu MJ: The Musical a chystaného snímku Michael,“ uvedl server Variety.com. „Hodnota transakce se odhaduje na 800 až 900 milionů dolarů,“ dodal Jem Aswad z Variety.

Pokud by k tomu skutečně došlo, hodnota katalogu Michaela Jacksona by se přiblížila dvěma miliardám dolarů, tedy téměř 45 miliardám korun. Tím by dvojnásobně překonal hodnotu katalogu The Beatles, který byl dlouhodobě za nejcennější. A mimochodem právě Michael Jackson jej několik let vlastnil.

A samozřejmě se případné uzavření obchodu stane největším dealem v novodobé vlně prodejů hudebních práv samotnými umělci. Ta odstartovala prodejem katalogu Taylor Swift a během pandemie pokračovala umělci, jako jsou Bob Dylan, Bruce Springsteen nebo Genesis.

Význam Sony roste

Ale neméně zajímavá je také druhá strana transakce, tedy skupina Sony. Její publishingová divize je totiž nyní nejvýznamnějším držitelem hudebních práv na světě.

Spravuje licence k hudbě právě Beatles (spolu s Paulem McCartneym), Queen, komplet katalogu Motown, Leonarda Cohena, Stevieho Wondera, The Rolling Stones. Ze současných interpretů pak například Eda Sheerana, Beyoncé, Lady Gaga či Pharrella Williamse nebo Travise Scotta.

Vysoké akvizice se však Sony vyplácejí. Za fiskální rok 2021 (zatím poslední uzavřený) představovaly tržby Sony ze správy práv 1,7 miliardy dolarů, o 20 procent více než o rok dříve.

