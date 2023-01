Dukovany až do roku 2047. ČEZ do jaderné elektrárny investuje 2,3 miliardy

V Jaderné elektrárně Dukovany letos společnost ČEZ vydá za obnovu zařízení přes 2,3 miliardy korun, bude to skoro o půl miliardy víc než v uplynulém roce. Investicemi chce zajistit, aby bylo možné provozovat dukovanské bloky nejméně 60 let, tedy do roku 2047. Vyplývá to z informací, které řekli zástupci společnosti ČEZ.

V Dukovanech se používá ruské palivo

Elektrárna bude také déle využívat palivo v reaktorech. S počátkem letoška provoz bloků postupně převádí z dvanáctiměsíčních palivových kampaní na 16 měsíců. Prodloužením palivových kampaní bude delší období výroby elektřiny každého ze čtyř dukovanských bloků mezi pravidelnými odstávkami pro výměnu části paliva za čerstvé.

„Je to významný krok, přinese benefit i pro zařízení, které nebudeme muset tak často otevírat,“ řekl Bohdan Zronek, člen představenstva ČEZ a ředitel divize jaderná energetika k prodloužení palivových kampaní. Uvedl, že je to cesta, která následuje standardní jaderný svět. „Většina elektráren na světě provozuje v osmnáctiměsíčních cyklech, některé dokonce i v delších,“ řekl.

Čez jedná s dodavateli

K prodloužení palivového cyklu má pomoci nové palivo PK3+, které už elektrárna má a na něž bude žádat o licenci Státní úřad pro jadernou bezpečnost (SÚJB). Toto palivo by mohlo být v reaktoru až šest let.

Dukovanská elektrárna stále používá ruské jaderné palivo od společnosti TVEL. Po loňském začátku války na Ukrajině měla podle ředitele elektrárny Romana Havlína (na snímku) zásoby paliva na tři roky. „Což je v podstatě unikát v tomto regionu, nicméně rozhodli jsme se ještě trochu palivem šetřit,“ řekl. Při každé zavážce paliva dávají energetici o nových šest palivových souborů méně, nahrazují je staršími soubory.

Loni se podle ředitele povedlo nasmlouvané palivo dovézt. Firma ČEZ také jedná s dalšími dvěma možnými dodavateli, aby se snížilo riziko váznutí dodávek paliva do budoucna. Elektrárna se podle Havlína rovněž chystá rozšířit prostory pro skladování čerstvého paliva, aby výhledově mohla mít jeho zásobu na víc než čtyři roky.

Dukovany zaměstnávají 1600 lidí

Kvůli vyšším investicím budou letošní odstávky delší. Pokračovat bude například projekt čištění parogenerátorů. „V loňském roce jsme ve spolupráci s kolegy ze společnosti Framatome jako první na světě vyvinuli a odzkoušeli metodu čištění, díky které dokážeme odstranit minerální nánosy uvnitř zařízení,“ uvedl Havlín. Parogenerátor je 12 metrů dlouhý tepelný výměník, v němž se předává teplo primárního okruhu do sekundárního. Elektrárna jich má 24.

Na začátku letoška pracovalo v dukovanské elektrárně 1508 lidí. V průběhu roku by mělo nastoupit dalších 100 pracovníků.

Jaderná elektrárna Dukovany loni vyrobila 14,7 terawatthodiny (TWh) elektřiny, byla to její pátá nejvyšší roční výroba. Podobné dodávky elektřiny plánuje pro letošek. První letošní odstávka bloku začne za dva týdny. Nyní fungují všechny čtyři bloky na plný výkon.

Bloky Dukovan byly uváděné do provozu postupně v letech 1985 až 1987. Firma ČEZ připravuje stavbu nového dukovanského bloku, v závěru minulého roku na něj obdržela nabídky od tří uchazečů, od francouzské EDF, severoamerické firmy Westinghouse a jihokorejské KHNP. Nový blok by měl být dokončený do roku 2036.

