Komodity letos příliš nevydělávají. Válce a inflaci navzdory

Zlato, které má sloužit jako uchovatel hodnoty, v době nejvyšší inflace za desítky let selhává. Nevede se ani průmyslovým kovům, jejichž cena se ještě na konci zimy v panice násobila přes noc. Panika přešla a ceny opět klesly. Vydělat se dalo leda na ropě, plynu a uhlí.

Výkonnost zlata se od začátku roku plácá kolem nuly. Podle analytiků za to mohou dva protichůdné faktory. „Tím pozitivním je rekordní globální inflace, která se v průměru v tuto chvíli pohybuje kolem 10 procent,“ říká Michal Stupavský, investiční stratég Conseq Investment. Negativním faktorem pro zlato je pak růst dluhopisových výnosů. „Průměrný globální dluhopisový výnos do doby splatnosti od začátku roku vzrostl o 1,3 procentního bodu na aktuální 2,6 procenta,“ podotýká Stupavský. To v očích investorů zatraktivňuje dluhopisy na úrok zlata a dalších aktiv.

Zlato má letos za sebou divokou jízdu. „Vypuknutí války na Ukrajině způsobilo nárůst ceny tohoto drahého kovu, protože obavy o budoucí vývoj způsobily tok peněž směrem k tomuto bezpečnému přístavu,“ připomíná Anna Píchová, vedoucí analytického oddělení společnosti Cyrrus. Začátkem března, na vrcholu tržní paniky, se krátce dostalo nad dva tisíce dolarů (více než 47 tisíc korun) za trojskou unci. Od té doby ale prošlou výraznou korekcí a vrátilo se do okolí 1800 dolarů.

„Funkce zlata jako uchovatele hodnoty je obecně rozšířená, nicméně nemusí vždy úplně platit. Zlato nenese investorům žádný dodatečný výnos a zhodnocuje jedině růstem ceny,“ upozorňuje Píchová. Podle ní by zlato mohlo opět růst v případě dalšího geopolitického napětí. Žlutý kov totiž reaguje převážně na tyto události.

Až usedne prach

Ani průmyslovým kovům letos pšenka příliš nekvete. Trhy již zapomněly na nevídanou paniku na začátku března, kdy muselo být na londýnské burze s kovy (LME) zastaveno obchodování s niklem. Cena kovu, který je nenahraditelný při výrobě baterií, během dne totiž vzrostla o 250 procent na více než 100 tisíc dolarů (téměř 2,4 milionu korun) za tunu. Cena od té doby spadla dokonce pod 20 tisíc a aktuálně se nikl na LME prodává za 23,6 tisíce dolarů za tunu.

Příběh niklu se tedy velmi podobná zlatu, a není v tom zdaleka osamocen. „Podobný vývoj jako na zlatu byl také na některých dalších komoditách jako palladium nebo měď,“ říká Píchová. „Jejich ceny vzrostly v důsledku ruské agrese na Ukrajině kvůli obavám, že jich bude nedostatek. Rusko je totiž důležitým vývozcem některých komodit,“ připomíná Píchová. Tyto obavy se zatím ukázaly jako mylné. Proti cenám průmyslových komodit navíc aktuálně působí zpomalující globální ekonomika.

Váleční vítězové

Komodity, které letos investorům snášejí zlatá vejce, nejsou žádným překvapením. Jde především o plyn, uhlí a ropu.

Cena ropy Brent je od začátku roku výše o přibližně 20 procent a aktuálně se pohybuje kolem úrovně 100 dolarů za barel. „Očekávám, že se bude cena ropy kolem této úrovně pohybovat i nadále,“ říká Stupavský. I zde totiž podle něj působí několik protichůdných trendů. Negativní je pro ceny černého zlata zpomalující globální ekonomika, která bude znamenat slabší poptávku. Pozitivní je naopak pokračující tištění nekrytých peněz některých klíčových centrálních bank v rámci jejich programů kvantitativního uvolňování. Jedná se především o evropskou a japonskou centrální banku.

Cena zemního plynu na newyorkské burze NYMEX od začátku roku stoupla o 144 procent. Ceny pro spotřebitele v Evropě však vzrostly ještě mnohem více.

Ceny uhlí podle indexu Newcastle s dodáním v prosinci 2026 od začátku roku vzrostly na více než dvojnásobek ze 111 dolarů (2600 korun) na 233 dolarů za tunu. Na začátku loňského roku stál stejný kontrakt jen 80 dolarů, tedy třetinu dnešní ceny.