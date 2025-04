Asijské akcie zahájily týden prudkým poklesem. Burza v Hong Kongu odepisuje skoro 13 procent

Akcie na burzách v Asii zahájily týden prudkým poklesem, v Hongkongu podle hlavního indexu odepisují téměř 13 procent, v Číně skoro devět procent. Výrazně ztrácejí také akcie v Japonsku a jinde. Trhy dál reagují na ohlášená cla na dovoz zboží do Spojených států a na páteční překvapivý krok Číny místo k jednání přistoupit k odvetným opatřením, informují tiskové agentury.

Index Hang Seng, což je hlavní indikátor cenového vývoje na akciové burze v Hongkongu, krátce po 08:30 středoevropského letního času odepisoval téměř 13 procent a pohyboval se v blízkosti 19.890 bodů. Hlavní index čínských akcií CSI 300 vykazoval pokles téměř o devět procent na 3540 bodů, index japonských akcií Nikkei 225 ztrácel skoro osm procent na 30.805 bodu.

Trhy se obávají, že svět se nevyhne obchodní válce. Z toho důvodu se zbavují rizikovějších aktiv, jako jsou právě akcie. Výprodej zasáhl o víkendu i kryptoměny, cena bitcoinu tak spadla pod 80 tisíc dolarů (1,8 milionu korun). Cena americké lehké ropy West Texas Intermediate (WTI) poprvé po čtyřech letech klesla pod 60 dolarů za barel.

