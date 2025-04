Trump: Cla jsou nutnou léčbou pro ozdravení ekonomiky

Americký prezident Trump přirovnal svou politiku zavádění cel na dovoz do Spojených států k léčbě nutné pro ozdravení ekonomiky. Naznačil, že pokles trhů jej neznepokojuje, uvedla agentura Reuters.

Základní desetiprocentní clo na dovozy ze zahraničí začaly USA uplatňovat od soboty. Od středy pak mají začít platit zvýšená cla, která se týkají jen některých vybraných zemí. Mezi nimi je i Evropská unie. Na dovoz z EU podle plánu ohlášeného Trumpem budou USA uplatňovat dvacetiprocentní clo.

Trumpovo oznámení z minulého týdne otřáslo trhy po celém světě, vyvolalo odvetná cla ze strany Číny a podnítilo obavy z globální obchodní války i recese. Jen v USA odepsaly tamní akciové trhy téměř šest bilionů dolarů, připomněl Reuters. Japonský akciový index Nikkei 225 dnes zahájil obchodování propadem o více než osm procent, uvedla agentura DPA.

Jednání s lídry

„Nechci, aby se něco zhroutilo, ale někdy si musíte vzít lék, abyste něco napravili,“ řekl Trump v reakci na dotaz médií ohledně dopadů zavádění dovozních cel na americkou ekonomiku.

Trump v rozhovoru s novináři na palubě prezidentského letounu Air Force One také uvedl, že o víkendu hovořil s lídry z Evropy a Asie, kteří podle jeho slov doufají, že ho přesvědčí ke snížení cel. „Přicházejí k jednacímu stolu. Chtějí mluvit. Ale není o čem, pokud nám nezaplatí ročně hodně peněz,“ řekl Trump.

Republikánský prezident popřel, že by svými prohlášeními záměrně vyvolával paniku na trzích, a trval na tom, žereakci trhů nemohl předvídat, uvedla agentura AFP. Řekl také, že neuzavře dohodu s ostatními zeměmi, pokud nebude vyřešen obchodní deficit ve vzájemném obchodu.

Trump tvrdí, že cla pomohou do USA navrátit výrobu, která se v uplynulých letech přesunula do zahraničí, a růstu pracovních příležitostí. Ekonomové se však obávají růstu inflace i poklesu výkonu hospodářství.