Evropa byla zase příliš mírná. Akcie čínských automobilek rostou i přes zavedení cel

Akcie čínských výrobců elektromobilů ve většině případů prudce rostou. Děje se tak poté, co Evropská unie oznámila, že je připravena zavést předběžné clo až 38,1 procenta na jejich dovoz. Je to důkaz toho, že Evropa byla při zavádění cel příliš mírná, mírní analytici.

Z automobilek dle webu CNBC nejvíce posílila automobilka BYD, která během ranního obchodování vyskočila o osm procent. A ostatní? Geely vzrostla přibližně o čtyři procenta, Li o 2,7 procenta, Nio o 1,8 procenta. Jedinou firmou, která zaznamenala propad, byla státem podporovaná SAIC, která klesla o více než dvě procenta. Právě ta od EU vyfasovala nejvyšší možná cla - tedy 38,1 procenta.

EU u čínských automobilek totiž předběžně stanovila individuální cla. Například u automobilek BYD či Geely je to 17,4 procenta a 20 procent. Částka se bude lišit podle výše veřejných dotací, které firmy obdrží.

Akciový růst automobilek ukazuje dle některých vyjádření analytiků, že byla Evropa při zavádění cel až příliš mírná. „Ve srovnání s přísnými 100procentními cly, které zavedla minulý měsíc administrativa Joea Bidena, je tento krok EU opravdu mírný,“ uvedl Vincent Sun, akciový analytik společnosti Morningstar.

Podobný pohled mají i analytici banky Citi. Ti pro CNBC uvedli, že současné zvýšení cel je „obecně neškodné“. „Represivní cla by mohla mít dopad na sektor elektromobilů, ale nevykolejila by probíhající oživení Číny,“ uvedli.

Varování pro SAIC

Evropská cla se zatím nejcitelněji dotkla čínské státní automobilky SAIC. Analytik Atlantické rady, amerického think tanku zaměřeného na oblast mezinárodních vztahů, Joseph Webster, uvedl, že v tomto případě jde o „varování EU“ pro automobilku, aby vybudovala v Evropě výrobní zařízení, jinak bude čelit nejvyšším clům v rámci čínských automobilek.

„Čínská skupina SAIC obdržela maximální celní sazbu ve výši 38,1 procenta. Automobilka navzdory téměř ročnímu zvažování si ještě nevybrala místo pro svůj první evropský výrobní závod,“ uvedl Webster ve zprávě. „Jak BYD, tak Geely mají v Evropě značné investice,“ doplnil.

Obavy z odvetných opatření

Představitelé evropských automobilek BMW, Mercedes nebo Volkswagen chystané opatření na zavedení cel kritizují, protože se obávají odvetných opatření ze strany Číny. Podle odhadů banky HSBC vytvářejí němečtí výrobci automobilů 20 až 23 procent svých globálních zisků právě v Číně. Navíc významná část automobilů dovážených do EU z Číny pochází od evropských výrobců.

„Reakce a následky by mohly spustit obchodní válku, která by byla pro region zničující. Je totiž silně závislý na dodavatelských řetězcích ovládaných Čínou,“ řekl agentuře Reuters analytik automobilového průmyslu Will Roberts ze společnosti Rho Motion. S kritikou vystoupil i německý automobilový svaz VDA. Opatření podle něj zvyšuje riziko globálního obchodního konfliktu.

Také automobilka Škoda Auto považuje načasování rozhodnutí Evropské komise o uvalení obchodních cel na dovoz elektromobilů z Číny kvůli aktuálně nízké poptávce po bateriových elektromobilech (BEV) za nešťastné.

„Vyrovnávací cla nejsou obecně vhodná pro dlouhodobé posílení konkurenceschopnosti evropského automobilového průmyslu – odmítáme je. Načasování rozhodnutí Evropské komise je nešťastné vzhledem k současné slabé poptávce po vozidlech BEV v Německu a Evropě. Negativní dopady tohoto rozhodnutí převažují nad případnými přínosy pro evropský automobilový průmysl,“ uvedl vedoucí komunikace Škoda Auto Tomáš Kotera.

Čínské protesty

Čínské ministerstvo zahraničí v reakci uvedlo, že je rozhodnutím o uvalení cel hluboce zklamáno a protestuje proti němu. Vyšetřování už dříve kritizovalo a označilo je za protekcionismus. EU hledá záminku k uvalení cel na dovážené automobily z Číny, což je v rozporu s mezinárodními obchodními pravidly, uvedl v Pekingu mluvčí ministerstva Lin Ťien. V konečném důsledku by opatření podle něj uškodilo vlastním zájmům Evropy. Mluvčí už v úterý oznámil, že Čína nebude nečinně přihlížet a bude hájit své zájmy.

Čínský výrobce Nio uvedl, že s opatřením nesouhlasí, protože brzdí celosvětový obchod s elektromobily. Dodal ale, že bude i nadále „zkoumat nové příležitosti v Evropě navzdory protekcionismu“.