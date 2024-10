Elektromobily vs koňak. Odvetu Číny pocítí francouzští výrobci brandy

Čína zavede prozatímní antidumpingová cla 30,6 až 39 procent na dovoz brandy z Evropské unie. V úterý to oznámilo čínské ministerstvo obchodu. Děje se tak poté, co členské státy sedmadvacítky minulý týden umožnily zavést definitivní cla na dovoz elektromobilů z Číny.

Reklama

Od 11. října budou muset dovozci při importu konkrétních druhů brandy z EU složit čínským celním orgánům odpovídající finanční zálohu. Akcie výrobců koňaku na evropských burzách začaly po oznámení klesat.

Jde o výraznou změnu postoje čínských úřadů. Ty na konci srpna totiž oznámily, že prozatímní cla na dovoz brandy z EU zavádět nebudou. Ministerstvo podle dřívějšího vyjádření očekává, že pokračující antidumpingové vyšetřování skončí před 5. lednem 2025, nicméně uvádělo, že v případě „zvláštních okolností“ by mohlo být i prodlouženo.

Už v srpnu nicméně Peking hovořil o tom, že k dumpingu podle jeho názoru dochází. Evropské lihovary podle tehdejšího předběžného zjištění ministerstva obchodu prodávaly brandy na čínském trhu s marží v rozmezí 30,6 procenta až 39 procent, což podle něj poškozuje domácí průmysl.

Zklamaní Němci. Unijní cla na čínské elektromobily budou. Proti nebylo dost zemí Politika Evropská komise (EK) dostala zelenou k definitivnímu zavedení dodatečných cel na dovoz elektromobilů z Číny. Proti návrhu zavést cla se totiž dnes nepostavila dostatečná většina členských států Evropské unie. Výsledek hlasování EK zveřejnila v tiskové zprávě, s Čínou chce ale dál jednat. Odpůrci cel se obávají odvetných opatření Pekingu. Český ministr dopravy Martin Kupka řekl, že je nutné vyvarovat se případného vyvolání celní války s Čínou, která by v konečném důsledku ohrozila evropské automobilky. ČTK Přečíst článek

Reklama

Akcie francouzského výrobce koňaku Rémy Cointreau před 09:30 SELČ odepisovaly 5,2 procenta. Akcie lihovaru Pernod Ricard, který také vyrábí koňak, pak vykazovaly pokles o více než tři procenta. Koňak je název brandy pocházející z francouzské oblasti Cognac, podobně jako šampaňské je druh šumivého vína pocházející z oblasti Champagne.

V obchodní válce jsou jen poražení

Francouzský koňak tvoří téměř veškerý dovoz brandy z EU do Číny, uvedla agentura Reuters. Sdružení výrobců Bureau National Interprofessionnel du Cognac v srpnu uvedlo, že má podezření, že vyšetřování souvisí s jinými obchodními spory než s trhem s alkoholem. „Celé odvětví by se tak stalo vedlejší obětí konfliktu, který nemůže ovlivnit,“ obává se sdružení.

Čína se v poslední době snažila získat podporu 27 členských států bloku, aby v hlasování, které se očekává v nejbližší době, odmítly návrh Evropské komise (EK) na přijetí vysokých dodatečných cel na elektromobily vyrobené v Číně.

Komise jakožto exekutivní orgán EU se rozhodla uvalit dodatečná cla na dovoz elektromobilů z Číny, protože Peking výrobce těchto aut podle názoru Bruselu nedovoleně subvencuje. Dodatečná cla až 35,3 procenta jsou nad rámec standardního dovozního cla na automobily, které v EU činí deset procent. Členské státy tento postup schválily na konci minulého týdne.

Svaz německého průmyslu BDI v reakci vyjádřil naději, že pokračující jednání EU s Čínou odvrátí „eskalaci obchodního konfliktu“. Ke konstruktivním jednáním o řešení sporu vyzval i německý svaz automobilového průmyslu VDA. „V obchodní válce jsou jen poražení,“ prohlásila prezidentka VDA Hildegard Müllerová.

Boj o přežití? Volkswagen se děsí cel na čínské elektromobily Money Největší evropská automobilka, německý Volkswagen, odsoudila definitivní zavedení cel EU na čínská elektroauta, o kterém Evropská komise rozhodla v pátek. VW vyzývá jak Brusel, tak Peking k tomu, aby i přes tuto definitivu v jednáních dále pokračovaly. Lukáš Kovanda Přečíst článek

FT: Evropský autoprůmysl zabředl hluboko v problémech Money Zhoršené prognózy společností Volkswagen, Stellantis a dalších výrobců automobilů vyvolávají obavy, že evropský automobilový průmysl zabředne ještě do hlubšího a delšího útlumu. Na svých internetových stránkách to napsal britský ekonomický list Financial Times (FT). ČTK Přečíst článek