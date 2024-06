Cena, dojezd i obavy z Číny. Češi elektroauta nemusí, většina v nich nikdy nejela, ukázal průzkum

Česká veřejnost má rozporuplný vztah k elektrickým automobilům. Mají je spojené s řadou obav, ale uznávají i jejich pozitivní přínosy. Z dubnového průzkumu agentury STEM/MARK rovněž vyplynulo, že většina Čechů v takovém vozidle ještě nikdy nejela a jejich cena se musí významně snížit, aby je lidé byli ochotni kupovat.

Náklonnost k elektroautům vyjádřila v průzkumu necelá pětina respondentů, naopak dvěma pětinám jsou nesympatická a zbývající dvě pětiny na ně nemají vyhraněný názor. Jako řidič či spolujezdec si jízdu v autě s elektrickým pohonem vyzkoušelo 22 procent dotázaných.

Jako negativum elektroaut vnímá 87 procent lidí ekologické dopady likvidace autobaterií, 72 procent respondentů se obává nedostatku kovů pro jejich výrobu a 70 procent účastníků průzkumu vyjádřilo obavy z vyššího rizika požáru. Víc než 60 procent oslovených má obavy z destrukce automobilového průmyslu v Evropě i v Česku, z provozních omezení v mrazech či z nedostatku elektrické energie pro provoz elektrických vozů.

FOTOGALERIE: Jeden z nových hitů elektromobility - Xiaomi SU7

Lidé naopak pozitivně vnímají tichý provoz elektroautomobilů v okolí silnic stejně jako plynulou a tichou jízdu pro posádku, obojí zmínilo 84 procent lidí. Technologicky vyspělou výbavu ocenilo 77 procent respondentů a bezemisní provoz 76 procent Čechů. Dotázaní kladně vnímají i dynamické vlastnosti elektrických vozů, nezávislost na producentech fosilních paliv nebo bezpečnost srovnatelnou s klasickými auty.

Za kolik by Češi koupili elektroauto?

Bariérou přechodu na elektroauta je jejich vysoká cena. Polovina lidí by podle zjištění STEM/MARK akceptovala cenu 300 tisíc korun za nový vůz střední třídy. „Lidé by tedy o elektroautu uvažovali za přibližně třetinové ceny proti současnosti,“ uvedli autoři průzkumu. Druhým důležitým parametrem je dojezd, polovina lidí by akceptovala 500 kilometrů na jedno nabití. Na jedno nabití nyní většina aut ujede okolo 300 kilometrů, ale mnoho typů už tuto hranici překonává.

Čtyři skupiny

Českou společnost lze podle výsledků průzkumu rozdělit na čtyři skupiny. První tvoří „skalní odmítači“, kterých je 21 procent - elektroauta jim jsou nesympatická, nevidí na nich nic pozitivního. Druhou skupinu tvoří „skeptici“, těch je 25 procent - elektrické automobily jsou jim převážně nesympatické, spatřují u nich mnoho negativ, ale uznávají některá pozitiva. Třetí skupinou jsou „vyčkávající“, kterých je 34 procent - k elektroautům necítí ani sympatie ani antipatie a vidí u nich jak pozitiva, tak negativa. Poslední skupinou s 19 procenty jsou „nadšenci“ - elektrická auta jsou jim skoro výhradně sympatická, vidí u nich pozitiva, ale i oni mají obavy z některých negativ.

Česko podle statistik zůstává na trhu elektrických osobních aut dlouhodobě na chvostu. Loni se v ČR prodalo necelých 7000 elektroaut, to jsou zhruba tři procenta ze všech prodejů.

Výzkumu agentury STEM/MARK prostřednictvím on-line dotazování na Českém národním panelu se koncem dubna zúčastnilo přes 500 lidí od 15 do 64 let.