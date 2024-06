Jak ochránit domácí výrobce? Turecko uvalí clo 40 procent na dovoz čínských elektromobilů

Turecko uvalí dodatečné clo 40 procent na dovoz aut z Číny. Chce tak ochránit domácí výrobce a zlepšit bilanci běžného účtu, uvedlo turecké ministerstvo obchodu. Čína ve světě čelí rostoucímu obchodnímu tlaku kvůli růstu vývozu svých elektromobilů, které podle mnoha zemí Peking značně dotuje, aby podpořil svoji skomírající ekonomiku.

Očekává se, že Evropská komise (EK) příští týden oznámí, zda zavede dodatečná cla na dovoz elektromobilů z Číny.

Dodatečné clo bude v Turecku platit od 7. července a minimálně je stanoveno na 7000 dolarů (160 tisíc korun) za vozidlo. To znamená, že pokud je sazba 40 procent vypočtená z ceny dováženého vozu nižší než 7000 dolarů, tak platí, že dovozce zaplatí minimální sazbu 7000 dolarů.

„Dodatečné clo bude uvaleno na dovoz konvenčních a hybridních osobních vozů z Číny s cílem zvýšit a ochránit klesající podíl domácí výroby,“ uvedlo turecké ministerstvo obchodu. Rozhodnutí bylo podle ministerstva přijato s ohledem na cíle deficitu běžného účtu a ve snaze podpořit domácí investice a výrobu.

Turecko v roce 2023 zavedlo dodatečná cla na dovoz elektromobilů z Číny. Zavedlo také některá nařízení týkající se údržby těchto vozů a služeb.

Vláda chce podpořit výrobu a vývoz, aby snížila obrovský deficit bilance běžného účtu. Ten loni činil 45,2 miliardy dolarů, uvedla agentura Reuters.

