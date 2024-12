Experti: Bitcoin překonal psychologickou hranici a bude dále růst

Dosažení hranice 100 tisíc (zhruba 2,5 milionu korun) za jeden bitcoin může podle odborníků dále výrazně zvýšit zájem o nejznámější kryptoměnu, což povede k jejímu dalšímu růstu. Zároveň lze ale očekávat krátkodobý pokles kvůli možnému vybírání zisků investory, kteří spekulovali právě s dosažením stotisícové hranice. Vyplývá to z aktuálních vyjádření expertů a analytiků.

Reklama

Cena bitcoinu se poprvé dostala nad hodnotu 100 tisíc dolarů ve čtvrtek brzy ráno. Bitcoin dosáhl rekordní hodnoty jen několik hodin poté, co nově zvolený americký prezident Donald Trump oznámil, že do čela americké Komise pro cenné papíry a burzy (SEC) chce jmenovat Paula Atkinse, který je podle agentur považován za zastánce kryptoměn.

Od amerických voleb přitom bitcoin vyjádřený v dolarech vzrostl podle analytika XTB Tomáše Cverny o necelých 50 procent a od začátku roku je to již 130 procent. „Ve srovnání s tím americký akciový index S&P 500 vzrostl od začátku roku pouze o 28 procent,“ řekl.

Klíčovou roli u růstu bitcoinu hraje podle ředitele Bit.plus Martina Stránského vedle pozitivních očekávání od nástupu Donalda Trumpa na prezidentský post přijetí kryptoměn na institucionální úrovni, kdy velcí hráči, jako jsou hedgeové fondy, penzijní fondy nebo korporace, investují do bitcoinu jako nástroje proti inflaci nebo za účelem diverzifikace portfolia. Příkladem může být strategie společností jako MicroStrategy nebo Tesla, které část svých rezerv alokovaly do bitcoinu.

Český token APFC zahájil obchodování na dalších dvou kryptoměnových burzách Trhy Investiční skupina APF GROUP (VERDANT) uvedla, že její stěžejní produkt, token APFC, byl v listopadu zalistován na dalších dvou významných kryptoměnových burzách. Celkem je tak token APFC aktuálně zařazen do nabídky již dvanácti předních světových krypto burz. Komerční spolupráce Přečíst článek

Reklama

„Nedávné schválení fondů ETF zaměřených na bitcoin by mohlo usnadnit přístup ke kryptoměnám pro tradiční investory, čímž by se zvýšila poptávka. Vedle toho působí i cyklický faktor snížení nabídky bitcoinu, známý jako halving, kdy se každé čtyři roky snižuje odměna za těžbu nových bitcoinů na polovinu. Tento jev historicky vedl k výraznému růstu ceny,“ dodal Stránský.

Bitcoin na unikátním seznamu

Dosažení hranice 100 tisíc dolarů podle manažera společnosti Binance Ondřeje Pilného bitcoin zároveň řadí na velmi krátký seznam pouhých sedmi aktiv nebo společností, které dosáhly tržní kapitalizace vyšší než dva biliony dolarů, přičemž ostatních šest tvoří zlato a technologičtí giganti NVIDIA, Apple, Microsoft, Alphabet (Google) a Amazon.

Kam se cena bitcoinu bude vyvíjet, je podle analytika Portu Lukáše Rašky otázkou. „Cena 100 tisíc dolarů za BTC je důležitou psychologickou hranicí, na kterou řada investorů čekala a po jejím překonání mohou chtít vybírat zisky. To by tlačilo cenu níže. Na druhou stranu prolomení hranice může znovu probudit zvýšený zájem širší veřejnosti i médií. Lidé by však neměli investovat do bitcoinu velké množství peněz jen proto, že jsou na maximech a ze strachu o ušlý zisk,“ řekl.

Šéfka ECB Lagardeová: Náš boj proti inflaci se blíží ke konci Money Ekonomika eurozóny by v příštích měsících mohla růst pomalejším tempem a její výhled pro středně dlouhé období zůstává nejistý. Uvedla to prezidentka Evropské centrální banky (ECB) Christine Lagardeová při vystoupení před výborem Evropského parlamentu pro hospodářské a měnové záležitosti. Prohlásila rovněž, že boj s vysokou inflací se blíží ke konci. ČTK Přečíst článek

Z dlouhodobého hlediska bude bitcoin podle Tomáše Pacalta z fondu Dopamine Investments těžit ze snižování úrokových sazeb, což povede k většímu rizikovému apetitu investorů, snížení nákladů kapitálu a zvýšení likvidity na trhu. Zvýšení likvidity na trhu bude za nezměněných podmínek (ceteris paribus) oslabovat americký dolar, což bude snižovat jeho kupní sílu a schopnost uchovávat hodnotu. Toto všechno je téměř dokonalé prostředí pro růst bitcoinu a důvod, proč vidíme větší investory daná očekávání již reflektovat na trhu, dodal.

Důležitou roli hraje podle Rostislava Plachého z bitcoinové divize Golden Gate také psychologický efekt. „Dosažení symbolických cenových hranic ke 100 tisíc dolarů může způsobit tzv. FOMO efekt, kdy se více lidí rozhodne investovat ze strachu, že jim unikne příležitost,“ podotkl. K růstu ceny přispívá i technologický pokrok v oblasti kryptoměn. Zlepšení infrastruktury, například díky Lightning Network, umožňuje rychlejší a levnější transakce, což zvyšuje důvěru v bitcoin jako technologii a měnu. „Pokud se navíc dlouhodobí držitelé rozhodnou neprodávat své bitcoiny ani při růstu ceny, snižuje se množství dostupných bitcoinů na burzách, což při vysoké poptávce vytváří další tlak na růst ceny,“ podotkl Plachý.