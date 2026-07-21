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newstream.cz Politika Co když vypnou internet? Tchaj-wan poprvé nasimuluje digitální krizi

Co když vypnou internet? Tchaj-wan poprvé nasimuluje digitální krizi

Tchaj-wan
iStock
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Tchaj-wan poprvé vyzkouší scénář, který by ostrov mohl zasáhnout při válce s Čínou i při přírodní katastrofě: výpadek mobilního internetu. Podle agentury Bloomberg vláda v srpnu záměrně zpomalí mobilní data v části země tak, aby lidé nemohli pohodlně sledovat videa ani streamovat. Cílem je naučit veřejnost fungovat i ve chvíli, kdy se běžná digitální komunikace zhroutí.

Tchaj-wan poprvé vyzkouší, jak by obyvatelé zvládli narušení mobilního internetu. Ostrov tím podle agentury Bloomberg zpřesňuje krizové scénáře, které mohou sahat od přírodních katastrof až po možný konflikt s Čínou.

Simulace bude součástí každoročních cvičení zaměřených na odolnost městských oblastí. Představitelé národní bezpečnosti v pondělí informovali novináře, že test se uskuteční 10. srpna ve střední části Tchaj-wanu a 13. srpna na severu ostrova, včetně metropole Tchaj-pej.

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Tchaj-wan ukázal nové robotické hlídkové psy, kteří by v budoucnu mohli pomáhat s ochranou ostrovů ve sporném Jihočínském moři. Podle agentury Reuters je představil tchajwanský vojenský Národní institut vědy a technologie Čung-šan, který patří mezi hlavní zbrojní vývojová pracoviště země.

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V dotčených regionech se mezi 14:30 a 15:00 výrazně zpomalí mobilní data. Rychlost má klesnout natolik, aby bylo obtížné streamovat nebo sledovat videa. Hlasové hovory přes mobilní síť, textové zprávy i pevné internetové připojení mají naopak fungovat normálně.

Alternativní způsoby komunikace

Cílem cvičení je připravit veřejnost na situaci, kdy mobilní datové sítě nebudou spolehlivé. Úřady chtějí, aby si lidé osvojili alternativní způsoby komunikace a aby domácnosti měly záložní plán pro kontakt s rodinou i pro získávání informací o krytech nebo místech pomoci.

Tchaj-wan se podle jednoho z činitelů snaží dělat krizová cvičení realističtější. Důvodem je rostoucí hrozba ze strany Číny. Budoucí testy by se navíc nemusely týkat jen mobilního internetu, ale i dalších forem telekomunikace.

Peking v posledních letech zvyšuje tlak na samosprávný ostrov téměř každodenními leteckými a námořními operacemi i rozsáhlými vojenskými cvičeními. Čína zároveň odmítá vyloučit použití síly, aby Tchaj-wan dostala pod svou kontrolu. Vedle toho oznámila, že bude dál hlídkovat ve vodách východně od ostrova poté, co Japonsko a Filipíny zahájily jednání o vymezení námořních hranic v této oblasti.

Tchaj-wan ale neřeší jen hrozbu války. Ostrov pravidelně zasahují také zemětřesení a tajfuny. Srpnová cvičení se proto zaměří i na evakuace, posílení zdravotnických kapacit a využití dronů k doručování zboží a zdravotnického materiálu.

Test výpadku mobilních dat tak má být hlavně varováním i nácvikem: v krizové situaci nemusí stačit spoléhat na telefon, internet a běžné digitální služby.

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