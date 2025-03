Pražská burza letos válí. Nejlépe na světě si ale vedou ruské akcie

Pražská burza letos překonává naprostou většinu světových akciových indexů. Od začátku roku hlavní index PX posílil o téměř 15 procent na rekordní úroveň. Vyplývá to z burzovních statistik. Důvodem lepší výkonnosti PX je podle analytiků nižší předchozí ocenění hlavních firem burzy, především bank. Za poklesem amerických akcií jsou kroky prezidenta USA Donalda Trumpa, uvedli.

„Lepší než PX jsou letos jen ruský index RTSI, hongkongský Hang Seng, polský WIG20 a rakouský ATX,“ uvedl analytik Purple Trading Petr Lajsek. Tituly na pražské burze dokonce těsně překonávají i německý DAX. Připomněl, že americký index S&P 500 letos zatím ztrácí téměř dvě procenta. Dokonce již odevzdal všechny zisky, které nabral po volbách v USA.

Růst na pražské burze nyní táhne podle Lajska zejména bankovní sektor, který v Evropě těží ze stále relativně vysokých úrokových sazeb, které zlepšují marže z poskytování úvěrů. Z velkých titulů se nyní daří zejména Komerční bance a Erste. Růst pražské burzy může dále pokračovat, zejména pokud se Evropa vyhne celní válce s USA a dojde k ukončení války na Ukrajině, dodal.

Nejistá sezóna na Wall Street

Makléř Wood & Company Lukáš Novotný upozornil na specifické složení PX indexu, kde dominují finanční tituly. Společnosti jako Komerční banka, Erste, Moneta a VIG dohromady tvoří přes 71 procent váhy v indexu. A právě evropským bankám a finančním institucím se v poslední době dařilo. Po 15 letech, kdy výkonnost těchto společností nebyla dobrá, se nyní dostávají do popředí. Nedávné propady amerických akcií Novotný připsal především rozporuplné politice Donalda Trumpa, která podle něho znepokojuje investory ohledně budoucího růstu ekonomiky a inflace v USA.

Pokud zmatek z obchodních válek bude sílit a k tomu porostou i geopolitická rizika, těžko čekat obecný růst akciového trhu, míní naopak analytik Capitalinked.com Radim Dohnal. Mohla by se podle něj snížit důvěra spotřebitelů a pak i výrobců. Změní se výdajové priority vlád a možná i porostou náklady na krátký státní dluh. „To vše snižuje či mělo by snižovat atraktivitu akcií obecně. V takovém prostředí nejdříve padají drahé akcie, a to jsou právě americké,“ podotkl.

„Americké akcie jsou poměrně drahé, za posledních několik let se tam nahrnul obrazně řečeno celý svět, alokace fondů a investorů do amerických cenných papírů je rekordně vysoká a sentiment byl extrémně optimistický. Za takových podmínek je již těžší někam růst, když vše pozitivní je již zahrnuto v ceně,“ upozornil analytik BHS Timur Barotov. Naopak nálada v Evropě a Asii se nyní zlepšuje, investoři se vracejí, protože evropská i čínská politika je stimulační a napovídá, že pomůže rozjet slábnoucí ekonomiky. Začíná tak převládat očekávání, že by evropské a akcie rozvojového světa mohly překonat ty americké v letošním roce, poznamenal.

Ruské akcie táhnou

Jak již bylo naznačeno, nečekaně velký zájem je letos o ruské akcie Tamní index RTSI si letos vede nejlépe na světě. Od začátku roku zatím posílil o 27 procent, uvedl Lajsek.

„RTSI tak výrazně překonává americké akciové indexy, hlavní index S&P 500 od začátku roku klesl o téměř dvě procenta a Dow Jones vzrostl o 0,5 procenta. Tento vývoj je o to pozoruhodnější, když vezmeme v potaz, že ruské akcie nyní mohou nakupovat prakticky jen ruští investoři vzhledem k sankcím, které byly uvaleny na Rusko po jeho invazi na Ukrajinu. Po zavedení těchto sankcí byly zahraniční investoři prakticky vyloučeni z ruského trhu," dodal analytik.

Trump v Bílém domě. To nejlepší, co se Rusku mohlo přihodit

Ruští investoři však podle něj nyní berou burzu útokem, protože sázejí na možný konec války. „Americký prezident Donald Trump se zatím ukazuje jako to nejlepší, co si mohli v Rusku přát. Ve hře tak není jen konec války, ale také zmírnění sankcí na Rusko. Ty přitom ještě před koncem svého období zpřísnil předchozí prezident Joe Biden,“ upozornil Lajsek.

Nejvyhledávanějšími ruskými akciemi jsou energetické a komoditní společnosti. Nejúspěšnějším titulem z indexu RTSI je letos zpracovatel dřeva Segezha Group. Akcie tohoto podniku od začátku roku zpevnily o 50 procent. Nárůst o více než 30 procent pak vykazují letos akcie energetických firem EN+ Group a Unipro, ale také akcie firmy Polyus, která se zaměřuje na těžbu zlata.

Tak výrazné pohyby cen akcií jsou podle Lajska pozoruhodné, vzhledem k absenci západního kapitálu. Ten se ale může na ruské trhy v případě konce války a zmírnění sankcí vrátit.

„Rusko dokonce údajně pracuje na legislativních změnách, které by umožnily zpětný vstup zahraničních investorů na burzu, což by mohlo otevřít trhy pro další investory a kapitál,“ upozorňuje Lajsek. Tento krok ale stále závisí na dalším vývoji geopolitické situace a mezinárodních sankcích.

Ze sázek na konec války netěží jen akciové trhy, ale i rubl. Ten od začátku roku posílil k americkému dolaru o 22 procent.