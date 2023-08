Karel Růžička z fondu TBGF: Chceme podporovat české firmy, to se zúročí všem

Investovat v dobách vysoké inflace je těžký sport. O to zajímavější jsou fondy, které dokážou růst, aniž by se pouštěly do větších rizik. Mezi ně patří také fond kvalifikovaných investorů TBGF, který letos cílí na zhodnocení okolo sedmi procent. „Fond je výnosnější alternativa ke spořícím účtům, na nichž začnou úroky v horizontu měsíců klesat,“ vysvětluje portfolio manažer fondu Karel Růžička.

Reklama

Jak se daří zhodnocovat prostředky ve fondu TBGF, který je na trhu tři roky?

Fond v posledních měsících výrazně narostl díky vstupu nových investorů Ke konci června spravuje téměř 1,1 miliardy korun a zhodnocení od začátku roku je +3,65 procenta a konci roku cílíme na zhruba sedm procent. My jsme konzervativní fond, takže nejde o to, aby hodnota prostředků rostla překotně za velkého rizika. Pro naše investory chceme představovat výnosnější alternativu ke spořícím účtům, na nichž začnou úroky v horizontu měsíců klesat.

Při pohledu na složení investic fondu je zjevná velká orientace na dluhopisy.

Ano. Kreditně kvalitní dluhopisy patří ke konzervativním finančním nástrojům. V současnosti navíc právě dluhopisy představují solidní balanc mezi rizikem a výnosem. Chceme, aby výnosnost fondu byla stabilní a predikovatelná. A k tomu nám slouží i vhodně vybrané dluhopisové investice.

Jak vydělat a nechytit se do pasti investiční bubliny, radí expert Názory Rok 2023 je zatím jako jízda na horské dráze, pokud jde o světový trh s akciemi. Na začátku roku hrozila recese, ale nyní jsou trhy skoro na historickém vrcholu. Tento zvrat ukazuje, jak jsou krátkodobé predikce nejisté, a zdůrazňuje důležitost pohledu na dlouhodobé trendy. O to, jak hledat tyto trendy a investiční příležitosti, se se čtenáři Newstreamu podělil analytik J&T Jakub Kudýn. Nejedná se o investiční tipy, ale spíše o demonstraci kroků, jak nad investováním a alokací prostředků přemýšlí autor příspěvku. Jakub Kudýn Přečíst článek

Takže akcie nejsou nic pro vás?

To netvrdím. Otevřeli jsme sice malou, ale velmi pěkně rostoucí pozici v akciích Erste Group Bank. Velkou část akciového portfolia fondu představují akcie SAB Finance. Pozici v tomto titulu jsme navýšili na 22 procent fondu. Vidíme tu velký potenciál zhodnocení, daný jednak hlavní aktivitou společnosti – poskytováním služeb na FX trhu pro české firmy a také zhodnocením finančních investic do bank FCM Bank a Trinity Bank.

SAB Finance je společnost spadající do skupiny Radomíra Lapčíka. (Radomír Lapčík je jedním z investorů byznysového portálu newstream.cz – pozn. redakce.)

My veřejně deklarujeme, že do firem, které Radomír Lapčík založil a je v nich vlastníkem, můžeme investovat až 75 procent spravovaných prostředků. Vedle společnosti SAB Finance se jedná také o českou banku Trinity Bank, která dosáhla v loňském roce násobného růstu čistého zisku a jednoho z nejvyšších zhodnocení vlastního kapitálu v rámci českého bankovního sektoru. Patří sem také maltská banka FCM Bank. Zdejší bankovní trh je, v rámci EU, menším trhem, přesto velmi zajímavým a s ohledem na strukturu bankovního trhu zde vidíme pro naši banku velký potenciál růstu. FCM Bank během posledních tří let téměř zdesetinásobila svoji bilanci a postupně se dostává na standardní úrovně výnosnosti.

I další firmy, do nichž TBGF investuje, jsou zejména z českého prostředí. Namátkou: Accolade, Colt CZ, nově RegioJet. Proč se soustředíte na české firmy?

Umím si představit, že v současnosti by bylo možné nakoupit blue-chipové papíry v USA a čekat na růst. Preference českého trhu má dva hlavní důvody. První je praktický. Většina našich prostředků je v korunách, a proto hledáme co nejlepší příležitosti v korunách a také máme u lokálních firem větší přehled o jejich tržní a finanční situaci. Druhý důvod je podstatnější: samozřejmě jako fond s konzervativními hodnotami chceme podporovat lokální firmy, lokální byznys. To se ve výsledku pozitivně zúročí nám všem.

Většina podílových fondů investorům letos vydělala. Nejvíce ty akciové Money Většina podílových fondů v červenci investorům vydělala, od počátku roku jsou vesměs ve výrazném plusu. Akciové fondy získaly od ledna do konce července přes 13 procent, dluhopisové fondy 4,8 procenta a smíšené fondy 7,3 procenta. Vyplývá to z aktuálního Partners indexu podílových fondů za červenec. ČTK Přečíst článek

Investujete také do nemovitostních fondů. Vedle zmíněného Accolade například také do ZDR Investments. Je v tuto chvíli sázka na reality správná?

Je potřeba rozlišovat. My sázíme na tu část realitního sektoru, která i v posledních měsících prokázala odolnost. Jsou to zejména retail parky, ale také průmyslová výstavba.

Velkým trendem je v současnosti nájemní bydlení. Do něj zatím investice nechystáte?

Zatím konkrétní investici v tomto sektoru nemáme, ale je to určitě segment nemovitostního trhu, který hodnotíme jako dlouhodobě perspektivní.

Objem investic do realit v Česku letos klesl o 42 procent Reality Objem investic na českém realitním trhu v prvním pololetí letošního roku meziročně poklesl o 42 procent. Objem transakcí činil přibližně 692 milionů eur (přibližně 16,7 miliardy korun). Rostoucí poptávku zaznamenaly pouze investice do maloobchodních ploch, které se na transakcích podílely ze 61 procent. Do budoucna by se ale objem investic do realit mohl zlepšit. Vyplývá to z průzkumu poradenské společnosti v oblasti realit a investicí Colliers. ČTK Přečíst článek

V současnosti je TBGF takzvaný fond kvalifikovaných investorů, neplánujete například umožnit obchodování s ním na pražské burze?

V tuto chvíli ne. Domníváme se, že likvidita tam je zajištěna. Výhodou pro investory je, že nemáme poplatky na vstupu ani na výstupu. Výplata probíhá do třech měsíců od výpovědi V tuto chvíli navíc držíme vyšší podíl hotovosti, zhruba kolem 20 procent, čekáme na další investiční příležitosti.

Karel Růžička

Zkušený bankovní manažer, který se na finančních trzích pohybuje přes dvacet let. V součanosti pracuje jako portfolio manažer fondu kvalifikovaných investorů TBGF.

První velká banka snižuje sazbu spořicího účtu. Při nesplnění podmínek úročí jen za půlku Money Spořicí účty jsou v létě v ospalém módu a většinou se s nimi nic moc zajímavého neděje. Změny sazeb a podmínek tuzemské banky obvykle oznamují ještě před letními prázdninami, pokud nějaké změny na léto vůbec plánují. Oznámení ČSOB, jedné z největších tuzemských bank, o snížení sazeb spořicího účtu krátce po prázdninách, je tak první vlaštovkou, která už možná avizuje podzimní trendy. Ten hlavní trend je pro většinu bank ale stále stejný. Je jím lov na nové klienty, což přiznávají mezi řádky mluvčí většiny bank. Věra Tůmová Přečíst článek