newstream.cz Reality Život po uhlí. Na Sokolovsku vyroste nový průmyslový park, postaví ho Accolade

Accolade
Ilustrační foto, Accolade, užito se svolením
ČTK
ČTK

Region spojený s těžbou uhlí čeká zásadní proměna. U Starého Sedla na Sokolovsku má vzniknout moderní průmyslový park. Postaví ho developerská skupina Accolade miliardáře Milana Kratiny. Projekt slibuje nové investice i pracovní místa. Výstavba by mohla začít už v roce 2027.

U Starého Sedla na Sokolovsku vznikne nová průmyslová zóna, která má do regionu historicky spojeného s těžbou uhlí přinést miliardové investice. Na ploše o rozloze 38,4 hektaru vzniknou nízkoemisní haly, na jejichž přípravě budou spolupracovat SUAS Group jako majitel pozemků a developerská skupina Accolade Holding. Zástupci obou stran podepsali smlouvu o společném podniku. Pokud se potřebná povolení podaří zajistit během letoška, mohla by výstavba začít počátkem roku 2027. Na dohodu obou stran v úterý upozornil server Seznam Zprávy.

Distribuční centrum Shipmonk v Chebu

Miliardář Kratina si půjčil stamiliony na parky

Reality

Developer Accolade českého miliardáře a čerstvého podnikatele roku Milana Kratiny dostal od UniCredit Bank úvěr v hodnotě 880 milionů korun (34,9 milionu eur) na výstavbu dvou průmyslových areálů. Jeden vyroste v Karlových Varech a druhý na Slovensku.

ČTK

Přečíst článek

Transformace uhelného regionu

Cílem projektu je podpořit dlouhodobý rozvoj Sokolovska v době, kdy se region proměňuje po útlumu těžby hnědého uhlí. Oba partneři mají ambici přivést do regionu společnosti z výroby, výzkumu a vývoje, logistiky či technologií, které doplní místní ekonomiku o nová odvětví, navážou na industriální tradici a vytvoří kvalifikovaná pracovní místa. Společný podnik SUAS Group a Accolade Holding má urychlit přípravu lokality a najít budoucí nájemce.

Skupina Accolade v Karlovarském kraji působí řadu let, stojí za průmyslovými zónami v Chebu, Ostrově i u Karlových Varů. Nedávno Accolade nabídla vstup i do připravované Strategické podnikatelské zóny Cheb. Město ale rozhodlo, že v přípravě bude dál pokračovat se státem.

„Společný podnik se SUAS Group nám otevírá možnost zde začít realizovat první projekt s přibližně 170 tisíci metry čtverečními celkové pronajímatelné plochy. Chceme vytvořit moderní průmyslový areál, který bude přínosem jak pro Sokolov a místní obyvatele, tak pro celý kraj i tuzemskou ekonomiku,“ uvedl výkonný ředitel Accolade Milan Kratina.

Milan Kratina Zdeněk Šoustal z Accolade

Nejdůležitější je vzdělání, říká miliardář a podnikatel roku Milan Kratina

Reality

V Polsku vyjde každý rok ze škol osmdesát tisíc inženýrů, což je stejně jako v Německu. Tady nám ujíždí vlak, uvedl Milan Kratina, miliardář a zakladatel společnosti Accolade, v podcastu Realitní Club. Kratina spolu se Zdeňkem Šoustalem získali Jubilejní pětadvacátý titul v prestižní soutěži EY Podnikatel roku 2024 České republiky.

nst

Přečíst článek

„Podařilo se nám úspěšně završit jednání, během kterých jsme řešili podobu spolupráce se skupinou Accolade. Na jejím základě budou zahájeny projektové práce a povolovací procesy zaměřené na přípravu lokality k realizaci a současně budou zahájena jednání s potenciálními nájemci plánovaných hal,“ doplnil jednatel SUAS Real Estate David Chládek.

Blízko Německa i hlavních tahů

Plocha mezi Sokolovem a Starým Sedlem, která by mohla do budoucna nabídnout až 170 hektarů, byla jednou z průmyslových zón, které vláda zvažovala zařadit mezi strategické pro Česko. Nakonec ale dostal přednost park v Chebu. Staré Sedlo však zůstalo záložní lokalitou pro případné investory.

Pozemky, dnes zemědělsky využívané, patří skupině Sokolovská uhelná a sesterské SUAS Group. Skupina chtěla původně využít dotace z programu Spravedlivá transformace a projekt průmyslové zóny u Starého Sedla byl jedním ze strategických projektů Karlovarského kraje. Na podzim loňského roku ale SUAS Group od dotačního projektu odstoupila s tím, že podmínky byly příliš omezující.

Průmyslová zóna Staré Sedlo sever leží severovýchodně od Sokolova, v těsné blízkosti evropské mezinárodní silnice E49. Karlovy Vary jsou vzdálené zhruba 20 kilometrů, Cheb přibližně 30 kilometrů, Plzeň 80 kilometrů a Praha 150 kilometrů. Významnou výhodou je také blízkost německých hranic.

Karlovy Vary. Ilustrační foto

Karlovarský kraj je zlatá žíla, která čeká na své objevení

Enjoy

Karlovy Vary mají takovou blbou nálepku města, kde se během celého roku tráva nehne. Rusové a Němci pijí horkou slanou vodu a v několika předražených hospodách kolem říčky Teplé konzumují předražené české smažené nesmysly, smažák, řízek, hranolky. Nebo rozmraženou pizzu za dvě stě korun.

Dalibor Martínek

Přečíst článek

CEO Accolade Milan Kratina

Pozemky, nemovitosti a nově i inženýrské sítě. Accolade miliardáře Kratiny investuje na Chebsku do infrastruktury

Reality

nst

Přečíst článek
Natáčení podcastu s Vojtou Peřkou z CTP

Peřka z CTP: Polsko nám konkuruje levnějšími cenami, my jemu kvalifikovanou pracovní silou

Reality

Petra Nehasilová

Přečíst článek

Firmy už nechtějí v halách u dálnic skladovat. Chtějí v nich vyrábět, říká Jan Andrus

Reality

Dalibor Martínek

Přečíst článek

Teď to teprve rozbalíme, říká šéfka AAA Auto Karolína Topolová

Dalibor Martínek
Dalibor Martínek

Největšího prodejce ojetých aut Aures Holdings, pod který spadají například AAA Auto nebo Mototechna, koupil na sklonku loňského roku miliardář Daniel Křetínský, respektive jeho EP Equity Investment. Podpora takto velkého investora nám pomůže v dalším růstu, věří Karolína Topolová, generální ředitelka Aures Holdings, která byla hostem podcastové série Newstream Byznys Talk.

Aures Holdings v posledních letech rychle roste, každý rok zaznamenává prodejní rekordy. V loňském roce prodala přes sto tisíc ojetých vozů s obratem 1,3 miliardy eur. „Za minulý rok jsme měli absolutní prodejní rekord, 111 tisíc vozů,“ říká Topolová. V Česku to bylo 60 tisíc prodaných vozů, zbylé desítky tisíc připadají na další trhy společnosti, Slovensko a Polsko.

Nyní šéfka Aures Holdings očekává ještě rychlejší růst jak prodejů, tak i celé společnosti. S penězi „za zády“ nevylučuje ani možnost akvizic některých svých konkurentů, což holding dosud nedělal. „Určitě se i taková možnost nabízí,“ říká Topolová.

Velkým přelomem v segmentu obchodu s ojetými auty bylo období covidu. Ojetiny bývaly do té doby jakýmsi nechtěným dítětem. Covid podle Topolové ukázal význam sekundárního trhu s auty. Ten byl podle ní jediným trhem, který v té době fungoval, a dostal se tím na svůj absolutní vrchol.

Daniel Křetínský
Aktualizováno

Křetínský vstupuje do byznysu s ojetými vozy. AAA Auto a Mototechna mění majitele

Zprávy z firem

Skupina EP Equity Investment podnikatele Daniela Křetínského rozšiřuje své portfolio. Nově se stala vlastníkem Aures Holdings, která provozuje známé autobazary AAA Auto a Mototechna. Dosavadním majitelem byl investiční fond Abris Capital Partners spolu s dalšími akcionáři. Hodnota transakce zveřejněna nebyla.

nst

Přečíst článek

„Doba covidová akcelerovala potřebu lidí mít vlastní dopravu. A jiná možnost, než kupovat ojetá auta nebyla,“ vysvětluje. Faktem je, že automobilky byly nuceny kvůli covidu přerušovat výrobu nových aut. Například Škoda Auto dodala v roce 2021 na trh o 127 tisíc aut méně než rok předtím. Covid, to bylo i narušení dodavatelských vztahů, firma neměla čipy z Asie. „Ojetiny dostaly kredit za to, že se obchodují stále, i v tak těžké době,“ říká Topolová.

Skupina Aures začala jako jedna z mála velmi rychle prodávat auta on-line. Systém už měla hotový, ale zákazníci o něj před covidem neměli zájem, chtěli vidět auto na vlastní oči. „Mysleli jsme si, že lidé budou takto nakupovat i po covidu, což se nestalo. Lidé se vrátili do kamenných prodejen.“ Nicméně, apetit po ojetých vozech od té doby zůstal. Posledních pět let zažívá sekundární trh „velmi plodné období“.

Výstava aut Mototechna

Mototechna expanduje. Prodejce prémiových ojetin otevře pobočky v Česku, Polsku i na Slovensku

Zprávy z firem

Mototechna se před dvěma měsíci oddělila od AAA Auto, zatím má jednu samostatnou pobočku v Praze.

ČTK

Přečíst článek

Ojetá auta v poslední době výrazně zdražují. Ceny kopírují vývoj na trhu nových aut. V posledních několika letech rostly ceny ojetin i o 25 procent ročně, loni podle Topolové v průměru o sedm procent. Trend zdražování bude podle ní pokračovat.

Ojetá auta se dají rozdělit do tří kategorií. Zánovní, rok až dva stará, s garancí od výrobce. Taková prodává Aures pod značkou Mototechna. Potom pět až osm let stará, což je v AAA Auto nejprodávanější segment. A potom vysloveně levná auta. „Ta se prodávají za všech okolností a velmi rychle,“ říká Topolová.

Na českém trhu je pořád lídrem trhu Škoda Octavia v karoserii combi. V Polsku je nejprodávanější Opel Astra. Fenoménem loňského roku je, že se nejprodávanější karoserií staly vozy kategorie SUV. Kvůli evropským regulacím emisí se velmi prodražila malá, takzvaně městská auta.

Prodej aut, ilustrační foto

Provozovatel AAA Auto loni prodal rekordní počet ojetin

Zprávy z firem

Skupina Aures Holdings, která provozuje autobazary AAA Auto nebo Mototechna, loni zvýšila provozní zisk EBITDA o 14 procent na 68,2 milionu eur, tedy zhruba 1,7 miliardy korun. Tržby se zvýšily o 11 procent na 1,25 miliardy eur, což odpovídá asi 31,2 miliardy korun. Společnost to oznámila v tiskové zprávě.

ČTK

Přečíst článek

A co elektroauta? „Zájem o elektroauta roste, ale pomalým tempem,“ říká Topolová. Její firma v roce 2023 prodala 400 ojetých elektromobilů. AAA Auto přitom bylo jedinou firmou, která prodala ojetá elektroauta v řádu stovek. V roce 2024 to bylo 900 vozů. V loňském roce už dva tisíce ojetých elektromobilů. „Elektromobil není pro každého,“ tvrdí manažerka. Vyhledávají ho podle ní lidé, kteří jsou fanoušci technologií, nebo mají možnost vůz dobíjet doma nebo v práci. Cena takových vozů, i ojetých, je nad průměrem ceny obdobných aut se spalovacím motorem.

Karolína Topolová byla hostem podcastové série Newstream Byznys Talk. Epizoda se spouští v úvodu tohoto článku. Najdete ji také v kanále Newstream Podcasty na Spotify či Apple Podcasts. Hezký poslech.

trh ojetin

Trh s ojetinami nabobtnal o pětinu, nejčastěji se nabízí desetiletá „oktávka“

Zprávy z firem

Nabídka ojetých aut na českém trhu v březnu proti předchozímu měsíci vzrostla o 18,5 procenta na 112 293 vozů. Meziročně byl počet aut v inzerátech a autobazarech vyšší o 6,5 procenta. Větší nabídka byla naposledy v květnu loňského roku, kdy činila 113 858 ojetých aut. Od ledna 2021 jde o třetí největší počet nabízených vozů na tuzemském sekundárním trhu. Vyplývá to z analýzy trhu, kterou pravidelně provádí společnost Aures Holdings.

ČTK

Přečíst článek

Gault&Millau hodnotí Česko: Největší potenciál gastronomie leží v autorské kuchyni

La Degustation Bohême Bourgeoise je jedna ze dvou restaurací v Česku s michelinskou hvězdou.
ČTK
Petra Nehasilová
Petra Nehasilová

Absence pěti čepic neznamená stagnaci. Naopak. Výsledky prestižního Gault&Millau 2026 ukazují, že se česká gastronomická špička rozšiřuje.

Značka Gault&Millau potvrdila při vyhlášení výsledků pro rok 2026 svůj ambiciózní vstup na český trh. Historicky druhý galavečer, který se uskutečnil 26. ledna 2026 v pražském Národním domě na Vinohradech, přinesl nejen nové vydání gastronomického průvodce, ale také první jasné srovnání české scény s mezinárodními standardy značky.

Nejvyšší možné hodnocení pěti čepic, které Gault&Millau uděluje restauracím s výjimečnou kuchyní evropského významu, zatím žádná česká restaurace nezískala. Podle vydavatelů to však není signál slabosti trhu, ale spíše nastavení přísného benchmarku, ke kterému se má domácí gastronomie dlouhodobě přibližovat.

10 fotografií v galerii

Hodnocení čtyř čepic, které Gault&Millau uděluje restauracím s velmi vysokou úrovní kuchyně, letos získaly tři podniky: Restaurant Papilio, La Degustation Bohême Bourgeoise a Levitate. Právě tato trojice dnes podle inspektorů představuje absolutní špičku české restaurační scény. Jde o kuchyně, které obstojí v mezinárodním srovnání a kvalitou se blíží vyspělým gastronomickým destinacím v Evropě.

Sedmnáct restaurací se třemi čepicemi

Hodnocení tří čepic, které značí vysokou úroveň kuchyně, získalo celkem 17 restaurací. Patří mezi ně jak dlouhodobě etablované podniky v Praze, tak výrazné regionální projekty. Mezi oceněnými jsou například Dejvická 34, Mlýnec, Field, La Finestra in Cucina, Stůl, Salabka, Taro, Zlatá Praha nebo Monastiq Restaurant. Tato skupina podle inspektorů ukazuje, že česká gastronomie má stabilní střední a vyšší segment, který se dokáže dlouhodobě rozvíjet.

Autorská kuchyně jako nejsilnější vrstva trhu

Nejpočetnější vyšší kategorií se v roce 2026 staly restaurace se dvěma čepicemi, označované jako autorská kuchyně. Celkem toto hodnocení získalo 82 podniků napříč Českem. Právě zde se podle Gault&Millau koncentruje největší inovační potenciál trhu, tedy restaurace s jasným rukopisem, důrazem na lokální suroviny a ambicí oslovit rostoucí skupinu hostů hledajících kvalitu mimo tradiční fine dining.

Svatomartinské hody ve Vinohradském parlamentu.

Od smažáku k michelinským hvězdám. Jak Česko změnilo vztah k jídlu

Enjoy

Ještě nedávno stačilo, aby porce byla velká. Dnes řešíme původ surovin, atmosféru i rytmus večera. Česká gastronomie za posledních pětadvacet let urazila cestu, která změnila nejen restaurace, ale i naše očekávání.

Petra Nehasilová

Přečíst článek

Jedna čepice pro stovky podniků

Základní ocenění jedné čepice, které značí zajímavou a kvalitní kuchyni, obdrželo 232 restaurací. Tato kategorie mapuje širokou gastronomickou základnu trhu od městských bister přes tradiční restaurace až po regionální podniky s ambicí dalšího růstu.

Michelin Guide a Gault&Millau patří k nejvlivnějším gastronomickým průvodcům světa, přesto hodnotí kvalitu rozdílným způsobem. Michelin pracuje s úzkým výběrem restaurací a uděluje jednu až tři hvězdy jako znak výjimečnosti v mezinárodním kontextu. Gault&Millau naproti tomu používá bodovou škálu 0–20, kterou převádí do systému kuchařských čepic. Díky tomu dokáže jemněji rozlišovat úroveň gastronomie napříč trhem a sledovat nejen absolutní špičku, ale i silný střed a regionální scénu. 

Rozdíl v přístupu vychází i z historie obou značek. Michelin Guide vznikl na počátku 20. století jako průvodce pro motoristy a postupně se stal globálním arbitrem fine diningu. Gault&Millau byl založen v 60. letech francouzskými novináři Henri Gaultem a Christianem Millauem jako reakce na tehdy konzervativní gastronomii. Jejich koncept stál u zrodu nouvelle cuisine a prosazoval kreativitu, lehkost a autorský rukopis. Tyto hodnoty průvodce oceňuje dodnes.

Prezentace surovin v restauraci Field

Michelinské hvězdy nově září nad Brnem, Zlínem i Olomoucí. Hned dvě získal Jan Knedla

Enjoy

Poprvé v historii se renomovaný průvodce Michelin zaměřuje na celé Česko. Anonymní inspektoři projeli republiku od hor po vinařské oblasti, aby odhalili podniky, které mohou stát po boku evropské špičky.

Petra Nehasilová

Přečíst článek

V Holešovická tržnice vzniká místo, které má ambici stát se novým každodenním centrem pražské gastronomie.

Z brownfieldu gastro centrum. Ambiente mění Holešovickou tržnici jídlem i architekturou

Enjoy

Holešovická tržnice se stává dalším klíčovým bodem pražské gastronomie. Ambiente tu rozvíjí koncept postavený na zavedených značkách a sdíleném dvorku.

Petra Nehasilová

Přečíst článek

Svatomartinské hody ve Vinohradském parlamentu.

Od smažáku k michelinským hvězdám. Jak Česko změnilo vztah k jídlu

Enjoy

Petra Nehasilová

Přečíst článek
Prezentace surovin v restauraci Field

Michelinské hvězdy nově září nad Brnem, Zlínem i Olomoucí. Hned dvě získal Jan Knedla

Enjoy

Petra Nehasilová

Přečíst článek
Martin Štangl se svým týmem

Vaří podle přírody, ne podle receptu. Karlínský Štangl může být dalším českým Michelinem

Enjoy

Petra Nehasilová

Přečíst článek
