Život po uhlí. Na Sokolovsku vyroste nový průmyslový park, postaví ho Accolade
Region spojený s těžbou uhlí čeká zásadní proměna. U Starého Sedla na Sokolovsku má vzniknout moderní průmyslový park. Postaví ho developerská skupina Accolade miliardáře Milana Kratiny. Projekt slibuje nové investice i pracovní místa. Výstavba by mohla začít už v roce 2027.
U Starého Sedla na Sokolovsku vznikne nová průmyslová zóna, která má do regionu historicky spojeného s těžbou uhlí přinést miliardové investice. Na ploše o rozloze 38,4 hektaru vzniknou nízkoemisní haly, na jejichž přípravě budou spolupracovat SUAS Group jako majitel pozemků a developerská skupina Accolade Holding. Zástupci obou stran podepsali smlouvu o společném podniku. Pokud se potřebná povolení podaří zajistit během letoška, mohla by výstavba začít počátkem roku 2027. Na dohodu obou stran v úterý upozornil server Seznam Zprávy.
Developer Accolade českého miliardáře a čerstvého podnikatele roku Milana Kratiny dostal od UniCredit Bank úvěr v hodnotě 880 milionů korun (34,9 milionu eur) na výstavbu dvou průmyslových areálů. Jeden vyroste v Karlových Varech a druhý na Slovensku.
Miliardář Kratina si půjčil stamiliony na parky
Reality
Developer Accolade českého miliardáře a čerstvého podnikatele roku Milana Kratiny dostal od UniCredit Bank úvěr v hodnotě 880 milionů korun (34,9 milionu eur) na výstavbu dvou průmyslových areálů. Jeden vyroste v Karlových Varech a druhý na Slovensku.
Transformace uhelného regionu
Cílem projektu je podpořit dlouhodobý rozvoj Sokolovska v době, kdy se region proměňuje po útlumu těžby hnědého uhlí. Oba partneři mají ambici přivést do regionu společnosti z výroby, výzkumu a vývoje, logistiky či technologií, které doplní místní ekonomiku o nová odvětví, navážou na industriální tradici a vytvoří kvalifikovaná pracovní místa. Společný podnik SUAS Group a Accolade Holding má urychlit přípravu lokality a najít budoucí nájemce.
Skupina Accolade v Karlovarském kraji působí řadu let, stojí za průmyslovými zónami v Chebu, Ostrově i u Karlových Varů. Nedávno Accolade nabídla vstup i do připravované Strategické podnikatelské zóny Cheb. Město ale rozhodlo, že v přípravě bude dál pokračovat se státem.
„Společný podnik se SUAS Group nám otevírá možnost zde začít realizovat první projekt s přibližně 170 tisíci metry čtverečními celkové pronajímatelné plochy. Chceme vytvořit moderní průmyslový areál, který bude přínosem jak pro Sokolov a místní obyvatele, tak pro celý kraj i tuzemskou ekonomiku,“ uvedl výkonný ředitel Accolade Milan Kratina.
V Polsku vyjde každý rok ze škol osmdesát tisíc inženýrů, což je stejně jako v Německu. Tady nám ujíždí vlak, uvedl Milan Kratina, miliardář a zakladatel společnosti Accolade, v podcastu Realitní Club. Kratina spolu se Zdeňkem Šoustalem získali Jubilejní pětadvacátý titul v prestižní soutěži EY Podnikatel roku 2024 České republiky.
Nejdůležitější je vzdělání, říká miliardář a podnikatel roku Milan Kratina
Reality
V Polsku vyjde každý rok ze škol osmdesát tisíc inženýrů, což je stejně jako v Německu. Tady nám ujíždí vlak, uvedl Milan Kratina, miliardář a zakladatel společnosti Accolade, v podcastu Realitní Club. Kratina spolu se Zdeňkem Šoustalem získali Jubilejní pětadvacátý titul v prestižní soutěži EY Podnikatel roku 2024 České republiky.
„Podařilo se nám úspěšně završit jednání, během kterých jsme řešili podobu spolupráce se skupinou Accolade. Na jejím základě budou zahájeny projektové práce a povolovací procesy zaměřené na přípravu lokality k realizaci a současně budou zahájena jednání s potenciálními nájemci plánovaných hal,“ doplnil jednatel SUAS Real Estate David Chládek.
Blízko Německa i hlavních tahů
Plocha mezi Sokolovem a Starým Sedlem, která by mohla do budoucna nabídnout až 170 hektarů, byla jednou z průmyslových zón, které vláda zvažovala zařadit mezi strategické pro Česko. Nakonec ale dostal přednost park v Chebu. Staré Sedlo však zůstalo záložní lokalitou pro případné investory.
Pozemky, dnes zemědělsky využívané, patří skupině Sokolovská uhelná a sesterské SUAS Group. Skupina chtěla původně využít dotace z programu Spravedlivá transformace a projekt průmyslové zóny u Starého Sedla byl jedním ze strategických projektů Karlovarského kraje. Na podzim loňského roku ale SUAS Group od dotačního projektu odstoupila s tím, že podmínky byly příliš omezující.
Průmyslová zóna Staré Sedlo sever leží severovýchodně od Sokolova, v těsné blízkosti evropské mezinárodní silnice E49. Karlovy Vary jsou vzdálené zhruba 20 kilometrů, Cheb přibližně 30 kilometrů, Plzeň 80 kilometrů a Praha 150 kilometrů. Významnou výhodou je také blízkost německých hranic.
Karlovy Vary mají takovou blbou nálepku města, kde se během celého roku tráva nehne. Rusové a Němci pijí horkou slanou vodu a v několika předražených hospodách kolem říčky Teplé konzumují předražené české smažené nesmysly, smažák, řízek, hranolky. Nebo rozmraženou pizzu za dvě stě korun.
Karlovarský kraj je zlatá žíla, která čeká na své objevení
Enjoy
Karlovy Vary mají takovou blbou nálepku města, kde se během celého roku tráva nehne. Rusové a Němci pijí horkou slanou vodu a v několika předražených hospodách kolem říčky Teplé konzumují předražené české smažené nesmysly, smažák, řízek, hranolky. Nebo rozmraženou pizzu za dvě stě korun.
Brno roste. A Praha hledá směr
Je tu nové, podzimní číslo magazínu Realitní Club. Zaměřuje na současné trendy ve výstavbě, investicích a dostupnosti bydlení.
Titulní rozhovor patří Radimu Passerovi, který otevírá pohled do zákulisí developerských projektů a rozvoje pražské Brumlovky.
Hlavní tematický blok sedmého vydání magazínu přináší detailní pohled na Brno, které se mění v jedno z nejdynamičtějších měst střední Evropy.
Exkluzivní data z Flat Zone potvrzují, že brněnský realitní trh už dávno není levnější než pražský. Magazín doplňují rozhovory s odborníky, analytiky i vizionáři, kteří určují budoucnost českého developmentu.
V rozsáhlé reportáži i rozhovorech například s Tomášem Vavříkem, šéfem brněnské developerské společnosti Domoplan, a Janem Tesárkem, ředitelem Kanceláře architekta města Brna, magazín mapuje největší proměnu Brna od meziválečného období.
Exkluzivní data z Flat Zone zase potvrzují, že brněnský realitní trh už dávno není levnější než pražský.
A magazín doplňují další rozhovory s odborníky, analytiky i vizionáři, kteří určují budoucnost českého developmentu.
Realitní Club vychází dvakrát ročně a je součástí multiplatformního projektu Newstreamu: zahrnuje rubriky na newstream.cz, tematické eventy a diskusní setkání pod hlavičkou klubu i úspěšný podcast moderovaný Petrou Nehasilovou a Daliborem Martínkem.
Aktuální číslo je k dostání u dobrých prodejců tisku, online a v předplatném na SENDu. Digitální verze magazínu je dostupná na newstream.cz.