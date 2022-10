Pozemky, nemovitosti a nově i inženýrské sítě. Accolade miliardáře Kratiny investuje na Chebsku do infrastruktury

Společnost Accolade miliardáře Milana Kratiny dlouhodobě investuje na Karlovarsku do pozemků i logistických parků. Nyní se však rozkročila i do oblasti infrastruktury. Kupuje společnost Gelsenwasser Beteiligungen, která vlastní podíly ve vodovodech, kanalizacích a teplárenství.

Gelsenwasser Beteiligungen vlastní podíly ve třech regionálních společnostech zaměřených na zásobování vodou a likvidaci odpadních vod, a dále na výrobu tepla a elektřiny: Chevak Cheb, Terea Cheb a KMS Kraslická městská společnost.

V Chevaku jde o podíl ve výši 28,16 procent. Ve dvou zbývajících firmách pak v rámci akvizice Accolade získá poloviční podíl. Pro skupinu Accolade, která se orientuje na průmyslové nemovitosti, jde o první investici do tohoto odvětví.

„Investor samozřejmě vždy klade důraz na co největší zhodnocení investic, tedy zisky. Nicméně z dlouhodobého hlediska se nám vždy potvrdilo, že nejúspěšnějšími projekty jsou ty, kde se soustředíme v první řadě na investice do obyvatel regionu, v němž plánujeme působit,“ uvedl CEO Accolade Milan Kratina.

Všechny tři zmíněné společnosti, do kterých Accolade vstupuje, vykazují dlouhodobě jak vlastní kladný kapitál, tak i hospodářské výsledky. Výše popsaná transakce podléhá schválení Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže v České republice.

Accolade je v Karlovarském regionu význačným hráčem již od roku 2013, letos v červnu skupina oznámila více než šestimiliardové investice do výstavby tamních průmyslových budov: mezi nimi třeba dva průmyslové parky s pěti budovami a třinácti nájemci. „Uvědomovali jsme si, že oblast bývalých Sudet byla ze strany státu i byznysu dlouho opomíjená, a to se odráželo v platové hladině i nezaměstnanosti,“ podotkl Kratina s tím, že Accolade v kraji již vytvořila přes 3,5 tisíc nových pracovních míst.

