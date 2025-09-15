Vyberte si z našich newsletterů

Objem hypoték v srpnu klesl o 14 procent
Banky a stavební spořitelny v ČR poskytly v srpnu hypotéky za 33,1 miliardy korun, což je proti červenci pokles o 14 procent. Nové úvěry bez refinancování klesly o 11 procent na 25,9 miliardy korun, přesto byly letos druhé nejvyšší. Úrokové sazby nových úvěrů pokračovaly v mírném poklesu a snížily se v průměru ze 4,53 procenta na 4,52 procenta, uvádí statistiky České bankovní asociace Hypomonitor.

V meziročním vyjádření růst objemu poskytnutých hypoték v srpnu zvolnil na jedno procento z červencových 53 procent. „Navzdory korekci zůstala srpnová aktivita druhá nejsilnější v letošním roce, a to jak počtem, tak objemem,“ uvedl hlavní ekonom asociace Jaromír Šindel. „Na rozdíl od předchozích let se během prázdninových měsíců trh nepropadl, naopak pokračuje v růstu. Zvyšuje se také podíl refinancovaných hypoték,“ doplnil vedoucí hypotečních služeb Air Bank Marek Richter.

Počet nových hypoték v srpnu klesl o 13 procent meziměsíčně na 6086, což je o šest procent méně než před rokem. Od počátku roku dosáhl počet nových hypoték 49 700 kusů, což je více než čtvrtinový nárůst.

Objem refinancovaných a navýšených úvěrů, interně či z jiné instituce, v srpnu klesl na 7,2 miliardy korun. I tak je to o 84 procent více než průměrných 3,9 miliardy refinancovaných v loňském roce a více než dvojnásobek v porovnání s 2,2 miliardy refinancovanými v roce 2023. Podíl refinancovaných úvěrů na celkovém objemu poskytnutých hypoték pak vzrostl na téměř 22 procent, což je nad loňským průměrem 17 procent.

Malý byt

Češi řeší nedostupné bydlení. Ale hypotéku na půl století jako jinde ve světě si sjednat nemůžou

Reality

Zatímco české banky končí u třicetileté splatnosti, v zahraničí už běžně existují modely, které se splácí několik generací. Úvěroví experti upozorňují, že takzvané mezigenerační hypotéky by sice mohly ulehčit rodinným rozpočtům, ale zároveň také otevřít cestu k novým dluhovým pastím.

nst

Přečíst článek

Snížení průměrné sazby nových hypoték potvrzuje klesající trend pod pěti procenty naposledy zaznamenanými v červenci 2024. Její srpnová úroveň je tak o 0,46 bodu níže než sazba 4,98 procenta sazba před rokem, což snižuje měsíční splátku hypotéky přibližně o 1,2 procenta čistého příjmu žadatele, tedy o 1100 korun. Pro srovnání průměrná hodnota hypoteční sazby v roce 2024 dosáhla 5,07 procenta v porovnání se sazbou 5,81 procenta v roce 2023.

„Dočasné mírné zlevnění by mohly přinést časově omezené akční nabídky některých bank, nicméně vzhledem k vývoji cen úrokových swapů nelze v následujících měsících očekávat výrazný pokles sazeb u hypotečních úvěrů,“ upozornil manažer hypoték Komerční banky Ondřej Šuchman.

Průměrná velikost skutečně nově poskytnuté hypotéky v srpnu nepatrně klesla na 4,26 milionu korun v porovnání s červencem. Její velikost je ovšem i tak o osm procent vyšší než 3,95 milionu korun před rokem. Průměrná hodnota od loňského dubna vesměs postupně roste a o 23 procent převyšuje předcházející rekordní úroveň z listopadu 2021.

Kombinace poklesu úrokové sazby a vyšší průměrné hypotéky v srpnu 2025 ve srovnání s průměrnými hodnotami z roku 2024 zvýšily průměrnou měsíční splátku hypotéky o 2000 korun.

Vencl z Fidurocku: Stoleté činžáky proměňujeme v domy budoucnosti

Petra Nehasilová
Petra Nehasilová

Vedle retailových parků kupuje skupina Fidurock i starší a zanedbané činžáky v atraktivních částech Prahy či Brna. Ty opravuje, pak prodává či pronajímá. V portfoliu má desítky nemovitostí a stovky bytů za miliardy korun. „Naší cílovou klientelou jsou mladí profesionálové, nabízíme ale i bydlení pro další skupiny. Pozorujeme, že na trhu je nedostatek větších rodinných bytů 3kk," říká Michal Vencl, šéf developmentu skupiny Fidurock.

Fidurock vidí velký potenciál v nájemním bydlení, a to zejména na největších trzích v Praze a Brně. Právě tam od roku 2014 skupuje starší činžovní domy, které proměňuje na moderní bydlení. Zrekonstruované byty pak prodává nebo pronajímá. Nájemní byty Fidurocku jsou vybavené do posledního detailu, nechybí ani smart home technologie. Loni na podzim skupina založila fond pro nájemní domy, do kterého mohou investovat i drobní investoři.

„Rekonstrukce jsou náročné na přípravu, musíte počítat s mnoha překvapeními, která se navzdory důkladné přípravě objeví až během realizace," přibližuje Vencl v rozhovoru s Vítem Souralem z Flat Zone a Petrou Nehasilovou z Newstreamu v podcastové sérii Realitní Club s Vítkem Souralem.

Modernizace budov je podle něj sice mnohem méně předvídatelná než výstavba na zelené louce, i tak má ale spoustu výhod, včetně dynamičtějších povolovacích procesů. Získat stavební povolení trvá od osmi do 12 měsíců. Strategie jde navíc ruku v ruce s politikou ESG.

„Rekonstruujeme dům, který tu 100 let stojí, a díky modernizaci tady bude stát dalších 100 let," říká Vencl a dodává: „Mladá generace klientů stále častěji preferuje ekologické prvky jako instalaci solárních panelů, chytré osvětlení a moderní odpadový management. Tato opatření zároveň přispívají k efektivnějšímu provozu budov a snižují náklady na energie."

Společnost se snaží maximalizovat i využitelný prostor, a to využitím nástaveb. „V některých projektech plánujeme realizaci nástaveb, přičemž poslední patro může mít rozlohu 100 až 120 metrů čtverečních," uvádí Vencl.

Jaký typy činžovních domů Fidurock nejčastěji rekonstruuje?

Kdo je cílová skupina jejich nájemních bytů?

Jaké jsou nejžádanější dispozice?

A na kolik vyjde nájem v plně zařízených bytech, které Fidurock vlastní?

Na to odpovídal Michal Vencl, šéf developmentu skupiny Fidurok, v nejnovější epizodě podcastové série Realitní Club s Vítkem Souralem. Díl se spouští v úvodu tohoto článku. Najdete ho také v kanálu Newstream Podcasty na Spotify nebo Apple Podcasts. Hezký poslech.

Juraj Privrel

Privrel z ITB: Před sedmi lety jsme stavěli pro nižší střední třídu, teď pro tu vyšší

Reality

Společnost ITB Development patří mezi nejvýraznější slovenské rezidenční developery. Zatím působí především v Bratislavě. Uvažuje i o expanzi za hranice Slovenska. „Expanzi jsme otevření, ale zatím jsme nic neuzavřeli," přiblížil obchodní ředitel slovenské developerské společnosti ITB Juraj Privrel.

Petra Nehasilová

Natáčení podcastu

Kašleme na data od demografů. A pak se divíme, že není dost škol a bytů, zní z Flat Zone

Reality

Posledních dvacet let v Česku kontinuálně rostla poptávka po bydlení, která narážela na dlouhodobě nedostatečnou nabídku. Tato situace se ale může v příštích deseti letech v řadě regionů podstatně změnit. „Poprvé za dobu, co sbíráme data, jsme se odvážili udělat prognózu, jak a proč se může realitní trh změnit," říkají Vít Soural a Milan Roček z Flat Zone v dalším díle podcastu Realitní Club. K čemu v této prognóze dospěli a jak data, která přináší, mohou změnit pohled například na hojně diskutované téma nedostupnosti bydlení?

Petra Nehasilová, Dalibor Martínek

Speciál Realitní Club

Realitní Club je multiplatformní projekt serveru newstream.cz věnovaný nemovitostem, zaměřený pro B2B i B2C segment. Má tři základní části –  webovou, printovou a eventovou se silným zaměřením na sociální sítě. Jako první odstartovala speciální stránka Realitního Clubu. Speciál je rozdělen do čtyř kategorií, které se „deep dive" způsobem věnují klíčovým oblastem nemovitostního trhu. 

  • Brownfieldy: vize a budoucnost nezastavěných území především ve velkých městech;
  • Komerční reality: kanceláře, coworking;
  • Nová výstavba: development, nájemní bydlení, družstevní bydlení, hypotéky;
  • Reality a politika: jak se municipality i nejvyšší patra centrální politiky podílejí na výstavbě.

Součástí budou rozhovory s developery, politiky, architekty i designéry. 

Slovenský developer: Byt v centru Bratislavy? Metr čtvereční vyjde klidně i na 260 tisíc korun

Reality

Petra Nehasilová

Nájmy bývají na rok. Ale každý vlastník si dobrého nájemníka rád udrží, říká Pácal

Nájmy bývají na rok. Ale každý vlastník si dobrého nájemníka rád udrží, říká Pácal

Reality

Dalibor Martínek

Politici a soudci budou brát více peněz. Premiér se dostane nad 300 tisíc měsíčně

Bankovky (ilustrační foto)
iStock
ČTK
ČTK

Platy soudců a státních zástupců mají od příštího roku vzrůst o víc než 13 procent, platy vrcholných politiků o zhruba pět procent. Počítá s tím návrh státního rozpočtu, uvedla večer Česká televize. Nový výpočet výdělků ústavních činitelů vyplývá ze zákona, který v březnu prosadila vládní koalice po přehlasování veta prezidenta Petra Pavla. Opoziční ANO a SPD navrhují platy politiků zmrazit.

Platy politiků, soudců či státních zástupců se od ledna mají zvednout automaticky podle předem známého vzorce. Ten uvádí, že výdělky politiků už nikdy nemohou z roku na rok růst o více než pět procent.

„Je to důsledek legislativní změny, která vychází z nálezu Ústavního soudu, to je pro příští rok. V případě platů politiků bude nárůst limitován, to znamená, že platy politiků nemohou vzrůst o víc než pět procent,“ řekl ČT ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL).

„Soudcům a státním zástupcům se platy budou zvedat zhruba o 13 procent, pokud bychom neprosadili nějakou vrchní hranici i pro ostatní ústavní činitele, tak by to bylo i pro ně. Ale pro ostatní ústavní činitele, poslance, senátory, prezidenta a tak dále je to pět procent podle zákona,“ uvedl ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS).

Kuchařka, školní jídelna

Kolik si vydělá školní kuchařka? 24 tisíc. A šéfová jen o málo víc

Money

Kuchařka ve školní jídelně si vydělá jen půlku průměrného platu v soukromé sféře. Od září 2025 přechází financování kuchařek, uklízeček či školníků z centrálního rozpočtu na zřizovatele škol. Pro některé obce to i tak může být výrazná finanční zátěž, říká odborník na zaměstnávání.

nst

O kolik si polepší?

Řadový poslanec bude od příštího roku nově pobírat základní plat 115 tisíc korun měsíčně, tedy o 5500 korun víc než letos. Předseda sněmovního a senátního výboru či komise si polepší o víc než 7500 korun na bezmála 162 tisíc korun. Základní měsíční plat ministra nebo místopředsedy parlamentní komory vzroste o víc než 10 tisíc korun na 219 300 korun a plat premiéra či šéfa komory se zvýší o téměř 15 tisíc korun na bezmála 309 tisíc korun. Prezidentův příjem se zvýší z letošních 365 tisíc korun na víc než 383 tisíc korun. Politikům o pět procent vzrostou i jejich finanční náhrady, například na reprezentaci nebo na dopravu.

ANO, které je favoritem nadcházejících voleb, by v případě volebního úspěchu chtělo stihnout zmrazení platů politiků ještě do konce roku. Pokud by to poslanci do 1. ledna nestihli, zmrazení by přišlo až v roce 2027.

Nejlepší důchodový systém na světě má Nizozemsko. Česko by mohlo být dvacáté

Dalibor Martínek: Důchody, koule na noze české prosperity

Názory

Ministr Marian Jurečka oznámil, že průměrný starobní důchod vzroste od ledna o 668 korun. Dosáhne tak téměř 22 tisíc korun. Stát od příštího roku vydá na důchody o 22 miliard korun více, celkem přes 720 miliard korun. Důchody tvoří asi třetinu výdajů státu.

Dalibor Martínek

Přečíst článek

Soudci okresního soudu s patnáctiletou praxí podle výpočtu ČT od ledna poskočí výdělek z letošních 158 tisíc korun na skoro 180 tisíc korun. Soudce vrchního soudu s praxí 25 let si měsíčně podle ČT polepší o 28 tisíc korun a měsíční plat mu vzroste skoro na čtvrt milionu. Žalobci z okresního státního zastupitelství s patnáctiletou praxí má plat příští rok vzrůst o 19 tisíc korun na více než 161 tisíc korun.

Pro rozpočet vyšší platy v justici představují výraznější výdaj než platy zákonodárců či ministrů. Soudců jsou totiž v Česku asi tři tisícovky, desetkrát víc než vrcholných politiků. A státních zástupců, kteří dostávají 90 procent platu soudce, je podle ČT přes tisícovku.

Soudcům by mohl vzrůst plat zhruba o sedm procent už letos, pokud se svými žalobami uspějí u Ústavního soudu. Požadují dorovnání platů podle trojnásobku průměrné mzdy.

Marian Jurečka a Petr Fiala

Dalibor Martínek: Místo zvyšování platů by měl stát tisíce úředníků vyházet

Názory

Dalibor Martínek

