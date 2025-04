Zahradní pavilon tvoří novou dřevěnou dominantu tenisového klubu Ořechovka

Tenisový klub v centru pražské vilové čtvrti Ořechovka získal nové zázemí. Je postaveno na místě, kde za první republiky stávala malá dřevěná klubovna, která byla v 80. letech nahrazena provizorní dvoupodlažní stavbou montovaných buněk. Tato „dočasná stavba“ vydržela na místě téměř 50 let a velmi zchátrala.

Stavba používá klasické architektonické prvky jako sokl, sloupový řád a překlad s římsou. Dřevěné dubové sloupy jsou nosné a pro svou eleganci využívají ověřený princip entaze. Na sloupech jsou uložené architrávy se zjednodušenými vlysy a na nich pak spřažená rámová konstrukce stropu. Vybíhající krokve se na svých koncích zužují a zjemňují tak vizuální efekt hrany střechy. Důraz je kladen na kvalitu, vysokou životnost a řemeslné zpracování materiálů.

Nová klubovna tenisového klubu

Autrem projektu, který realizovala městská část Praha 6 je architekt Pavel Hnilička, který se spolu se s týmem podepsal pod podobu hned několika městských čtvrtí. Mimo jiné je autorem urbanismu Vítězného náměstí v Praze 6. „Zdravé město má hustotu zhruba 100 obyvatel na hektar. Takové město je udržitelné a nemusí ani růst do výšky,“ říká architekt.

Přesně do konceptu zdravého města zapadá i nová klubovna na Ořechovce. "Zdravé město je město, ve kterém se lidem dobře žije. Já si ho představuji jako město otevřené s mnoha veřejnými prostory, v nichž je radost pobývat zároveň jako město, které umožní obyvatelům se pohodlně pohybovat pěšky, na kole a veřejnou dopravou. Taková města jsou dostatečně klidná a zelená a ovzduší je v nich co nejčistší," popsal svou vizi v rozhovoru pro Newstream.cz.



Nadzemní část tenisového klubu určuje do tří stran otevřená prosklená kavárna se vstupem do šaten a na hřiště, na ní navazuje klubovna, veřejné WC a sklady. Pomocí točitého schodiště je možné vystoupat na vyhlídkovou terasu na střeše. Na první pohled není patrné, že horní část stavby se sloupy zakrývá stávající zděnou trafostanici, která se stala integrální součástí domu. Ve spodní části jsou pod přilehlým terénem skryty šatny a toalety tak, aby stavba působila opticky menší a zapojila se do kontextu okolí.



Na osu Macharova náměstí jsou umístěny široké schody pro posezení, orientované do nejživější části uličního prostoru naproti domu služeb. Východním směrem je terén zvednutý na nivelitu pavilonu a rozšiřuje tak prostor pro venkovní posezení kavárny s navazující mlatovou plochou, která se stala velmi vyhledávanou pro pétanque.

