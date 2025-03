Popularita dřevostaveb u nás roste. Český trh nalákal silného zahraničního hráče

Obliba dřevostaveb v Česku nadále roste. Zájemců o rodinné domy, u kterých je základní materiál dřevo, stále přibývá. Jasným důkazem je jednoduchá statistika – v roce 2005 tvořily dřevostavby pouze 3 % všech nově postavených rodinných domů, zatímco v roce 2023 zaujímaly podíl skoro z 15 %. Potenciál je podle expertů z oboru ještě daleko vyšší. To dokazuje i letošní vstup společnosti ELK, rakouské jedničky v dřevostavbách, na český trh. „Češi, podobně jako Rakušané či Němci, mají dřevo v lásce a daleko více si uvědomují, že postavit si z něho dům pro ně představuje řadu výhod. Český trh je ještě hluboko za svým potenciálem,“ říká Miroslav Veselý, šéf prodeje ELK pro Česko.

Rostoucí trend ve výstavbě ze dřeva však není jen česká záležitost – „doba dřevěná“ probíhá prakticky v celém vyspělém světě. „S trochou nadsázky by se nástup dřeva a prefabrikace dal označit za další průmyslovou revoluci. V Americe se na bázi dřeva staví téměř vše, ve Skandinávii tvoří více než 60 % rezidenčních budov dřevo. Proč? Dřevo tam bylo vždy hojně k dispozici a bylo přirozenou stavební surovinou, která se obnovovala a dorůstala. Využili tedy tuto výhodu a fungovalo to. V Japonsku jsou téměř všechny budovy – kromě mrakodrapů – dřevostavby. Pro Evropu jde v jistém smyslu o návrat k tradici; v Česku tvoří nové dřevostavby asi 15 % rezidenčních budov a jejich podíl roste, v Německu je to zhruba 20 % a v Rakousku tvoří dřevostavby asi třetinu,“ vysvětluje Miroslav Veselý ze společnosti ELK.

Právě společnost ELK se letos rozhodla vstoupit na český trh. V domovském Rakousku platí za lídra odvětví – za 65 let svého fungování postavila u našeho jižního souseda přes 45 tisíc domů. Za tu dobu si tamní zákazníci vybudovali ke značce poměrně silné pouto. Nezřídka se stává, že novým zákazníkem jsou děti rodičů, kteří si také kupovali dřevostavbu od této společnosti.

„Tento fenomén je hodně dán filosofií společnosti. Individuální přístup ke každému zákazníkovi a vyprecizování jeho požadavků do nejmenších detailů jsou prvky, kterými je ELK v Rakousku opravdu pověstný. Pro mnohé to může působit jako klišé, které slýchávají leckde i v úplně jiných odvětvích, ale ten přenos zkušenosti se značkou v rámci rodiny se dá zpochybnit jen těžko,“ objasňuje Veselý.

Aktualizováno Loni se v Česku prodalo osm hotelů za 3,8 miliardy. Nakupovala i Kellnerová Reality V Česku se loni prodalo osm hotelů za 153 milionů eur (podle průměrného kurzu České národní banky v roce 2024 asi 3,8 miliardy korun). Ve srovnání s rokem 2023 objem investic stoupl o 28 procent, transakcí naopak bylo o dvě méně. Vyplývá to z informací realitní společnosti Cushman & Wakefield. ČTK Přečíst článek

Čas jsou peníze

Obliba dřevostaveb spočívá hlavně v prefabrikaci, která razantně snižuje čas celé výstavby. Ve výrobních závodech tak vznikají stěny domu, ve kterých jsou již všechny izolace, okna, žaluzie, parapety, kompletní elektrické rozvody, voda, odpady, instalace pro vzduchotechniku. Ve finále má stěna klasickou omítku nebo dřevěné obložení. „Normální rodinný dům jsme schopni přivést ve čtyřech kamionech. Na stavbu už nezajíždějí další nákladní auta. Ze stěn se smontuje hrubá stavba domu, tedy obálka, i s okny a vstupními dveřmi. Dostanete střechu s krytinou, do které neprší. To celé trvá čtyři až pět dní. Následně zbývá dodělat vnitřní vybavení a instalaci. Snažíme se všechno vymyslet dopředu, co nejvíce toho vyrobit ve fabrice a na stavbě to skládat jako skládačku. Tím ušetříme spoustu času a dům stojí oproti jiným výstavbám opravdu rychle,“ popisuje nespornou výhodu prefabrikace Veselý.

ELK nabízí nejen hrubou stavbu, ale kompletní řešení „na klíč“. Zákazníci si mohou vybrat všechny detaily, jako jsou podlahy, obklady, nábytek nebo kuchyně. ELK se pyšní garantovanou fixní cenou na 12 měsíců.

„To znamená žádné skryté náklady, žádné překvapení. S jedinou smlouvou, jedním partnerem a jednou cenou tak dostane klient dům, který je připraven k nastěhování bez jakýchkoli starostí. Kdo se pohybuje ve stavebnictví nebo si v posledních třech letech nechal připravit nabídky, ví, že fixní cena už téměř neexistuje. Díky našemu systému výroby, montáže a prefabrikace, stejně jako velikosti naší firmy, jsme však schopni tuto cenu garantovat. Naše společnost má dlouholeté know-how a ví, jak vše správně zorganizovat,“ doplňuje Veselý.

Bankéř Lapčík koupil další miliardovou budovu, tentokrát na Pankráci. Prodávajícím je Vítkova CPI Reality Realitní fond banky Trinity Bank koupil od skupiny CPI Europe miliardáře Radovana Vítka kancelářskou budovu Pankrác House v Praze. Cena zůstává tajná. Podle informací serveru SeznamZprávy však činila asi jednu miliardu korun. nst Přečíst článek

Cíl? Nároční klienti

Zároveň se ELK na českém trhu chce zaměřit na náročnější klientelu, která často chce svůj vysněný dům podle návrhu architekta, kterého si sama vybere. „Architekty vnímáme jako klíčové nositele zakázek, a proto se je snažíme co nejvíce podpořit a usnadnit jim práci – chováme se k nim jako k našim konečným klientům. Při dodržení základních pravidel jsme schopni pro architekty vyrobit a postavit téměř cokoliv. Pro lepší spolupráci jsme i vytvořili platformu ELK Timber Academy, v níž architekty a projektanty seznamujeme s naším konstrukčním systémem, aby se jim s ním dobře a rychle pracovalo,“ vysvětluje vztah k architektům Veselý.

Náročná klientela vyžaduje i nadstandartní služby – třeba pomocí využití moderních technologií. Dobrým příkladem je jejich aplikace „ELKHouseDesigner“, ve které si klienti mohou jednoduše nakonfigurovat svůj dům podle vlastních představ, stejně jako auto. Podobně jednoduše si budou moci zákaznici navrhnout svůj dům v Experience store, který se otevře na jaře a bude sídlit v Praze 6. „V digitálním showroomu si zákazníci budou moci ve 2D i 3D virtuální realitě navrhnout přímo svůj dům. Uvidí změny v exteriéru i interiéru v reálném čase – vše podle jejich přání. Bude to něco jako konfigurace auta. Něco přidáváte a na obrázku se vám mění kola, barva, spojlery, všechny to baví a všichni tomu rozumějí. Díky tomu si tak daleko lépe představí nejenom podobu, ale i funkčnost celého domu,“ popisuje výhody využití digitální prohlídky Miroslav Veselý.

Více informací o dřevostavbách ELK naleznete na webových stránkách www.elk.cz, kde si můžete zažádat o LookBook. V případě dalších otázek neváhejte a kontaktujte odborníky z ELK na emailové adrese vasdum@elk.cz.

V centru Brna se bourá. V brownfieldu na nábřeží Svitavy vyroste tisícovka bytů i supermarket Reality Průmyslové objekty na Svitavském nábřeží mizí. Brownfield nahradí nová čtvrť s více než tisíci byty a občanskou vybaveností. pej Přečíst článek

Zdenka Klapalová: Trh s hotely a prémiovými budovami letos ožije Reality Nemovitostní trh letos zažije lepší rok než loni a předloni, říká Zdenka Klapalová, prezidentka Asociace pro rozvoj trhu nemovitostí a zároveň jednatelka české pobočky poradenské společnosti Knight Frank. Jen málo lidí vidí do pozadí nemovitostního trhu tak jako ona. Dalibor Martínek Přečíst článek