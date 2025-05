Za „Pakul“ Praha zaplatí státu dvěma miliardami, Faustovým domem a částí Nemocnice na Homolce

Stát převede Praze svůj většinový podíl v Kongresovém centru Praha (KCP), hlavní město se tak stane jeho stoprocentním vlastníkem. Výměnou stát získá Faustův dům na pražském Karlově náměstí, část Nemocnice na Homolce a parkoviště před ministerstvem zahraničních věcí. Kromě toho Praha dorovná hodnotu nemovitostí částkou 2,21 miliardy korun. Výměnu dnes schválila vláda, uvedlo ministerstvo financí.

„Stát svůj podíl ve společnosti Kongresové centrum Praha dlouhodobě nevyužívá a nedostává z něj žádný zisk. Jeho držení nedává smysl ekonomicky ani z hlediska efektivní správy státního majetku. Proto považuji za rozumné a odpovědné přistoupit ke směně, která bude pro stát znamenat konkrétní využitelný majetek i odpovídající finanční dorovnání,“ uvedl v tiskové zprávě ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS).

Česko dosud drželo v KCP podíl 54,35 procenta, hlavní město 45,65 procenta.

Stát výměnou za KCP získá jiné nemovitosti, jejichž celková hodnota je 585,1 milionu korun. Vzhledem k tomu, že je hodnota těchto nemovitostí nižší než hodnota státního podílu v KCP, dohodly se obě strany na finančním dorovnání, kdy Praha státu zaplatí 2,21 miliardy korun.

Podle ministerstva financí se v červnu uskuteční valná hromada KCP, která schválí převod všech akcií na Prahu. Transakce by měla být dokončena v srpnu.

„Převod majetku je pro nás zásadní. Toto by měl být první krok k tomu, aby se odblokovaly naše rozvojové projekty, tedy výstavba nové výstavní haly na jihu budovy a revitalizace severní terasy před kongresovým centrem,“ řekla ČTK ke schválené výměně ředitelka KCP Lenka Žlebková.

