Politický diář Jany Havligerové: Politikům to nikdo nepíská

Šéfpirát Zdeněk Hřib hlásá: „Zablokování finálního podpisu smlouvy k dostavbě Dukovan soudem jen ilustruje skutečnost, že se největší rizika realizace projektu ukrývají především v naší vlastní legislativě. Ať už hovoříme o samotném fungování Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže nebo zákulisních bitvách velkých hráčů na trhu se zakázkami.“ To by v tom byl čert, aby se aspoň jednou netrefil.

Starosta pražských Řeporyjí, ódedesák Pavel Novotný, má jít na tři měsíce do vězení. Podle premiéra a šéfa ODS Petra Fialy několikanásobně překročil hranice. V důsledku rozhodnutí soudu je ve hře i Novotného vyloučení ze strany. Na každého jednou dojde.

David Ondráčka: Dukovany made in Korea. Byla by to pro Česko výhra? Vláda chtěla slavnostně podepsat kontrakt na stavbu nového jaderného bloku v Dukovanech, ale žaloba francouzské EdF a předběžné opatření soudu to zatím odložilo. Je to ale pro Česko dobrá smlouva a je výhra do toho jít s Korejci? Český průmysl u toho subdodávkami rozhodně moc nebude. Shrňme ti to, Francouzi zuří, Korejci inkasují, Američani se smějí, a Češi moc neví, ale celé to nakonec zaplatí.

Prezident republiky Petr Pavel poslal Ústavnímu soudu stanovisko ke smlouvě se Svatým stolcem. Přezkum smlouvy sám nenavrhl, ale není to úplně kladný posudek. „Smlouva zavádí privilegované postavení katolické církve a jí zřizovaných církevních právnických osob uvnitř našeho státu,“ stojí ve vyjádření. Konkordát podle Pavla narušuje výchozí ústavní principy Česka jako státu svrchovaného, sekulárního a republikánského. Ale přeci kvůli tomu neshodí vládní koalici.

Pražská radní Alexandra Udženija připustila, že na magistrátu teď mají rušnější období. Piráti prakticky nechodí do práce a kromě toho, že tlačí na Jiřího Pospíšila, aby zůstal s dcerou doma, jenom hledají chyby u druhých. Zkrátka kňourají.

Politický diář Jany Havligerové: Zlevníme potraviny, policistům přidáme. Slibuje se dobře, hůře plní Lidovecký ministr zemědělství Zdeněk Nekula od podzimu loňského roku intenzivně řeší růst cen potravin. Po půl roce se dostavil výsledek. Vznikla mezirezortní skupina, která bude vysoké ceny potravin řešit. Bravo, glosuje s ironií komentátorka Newstream.cz Jana Havligerová.