Co bude s motýly? Z fasády Máje mají zmizet v srpnu

Majitel obchodního domu Máj na Národní třídě v Praze má povolení na instalaci pohyblivých motýlů na fasádě do srpna letošního roku. Žádost o prodloužení této doby podá příslušným úřadům v létě, uvedl Karel Samec, mediální zástupce vlastníka budovy. Přes několik různých firem ji ovládají bratři Martin a Václav Klánovi. Několikametroví motýli s trupem napodobujícím stíhačku spitfire mají mechanická mávající křídla.

Podle jejich autora, výtvarníka Davida Černého, jde o poctu československým stíhacím pilotům, kteří za druhé světové války sloužili v britské armádě. Na fasádu bylo dílo instalováno loni 18. a 19. května. U veřejnosti i odborníků vzbudilo rozporuplné reakce.

„Motýli autora Davida Černého mají platné povolení pro umístění na fasádě Máje až do srpna letošního roku. Majitel domu počítá s tím, že žádost o prodloužení této doby podá na příslušné úřady během léta,“ sdělil Samec. Už v březnu uvedl, že autor díla prodloužení instalace podporuje.

Praha to hází na památkáře

V minulém týdnu se žádostí zabýval výbor pro kulturu pražského magistrátu. „Byli jsme požádáni vlastníky domu, jestli bychom se vyjádřili k návrhu prodloužení povolení. Jasně jsme řekli, že k tomu nebudeme přijímat žádné stanovisko. To je úkolem státní správy, památkového odboru. My do toho nechceme politicky zasahovat, to nám fakt nepřísluší, tohle je věc odborná,“ řekl předseda výboru Jan Wolf (KDU-ČSL).

Doplnil, že požádal městskou firmu Prague City Tourism o vyjádření, jak na dílo reagují turisté. „Uvedli, že pro turismus to má přidanou hodnotu, že je to rozšíření turistického zájmu mimo Královskou cestu a je to jakási atrakce. Já na rovinu říkám, že s tím problém nemám. Mně se motýli líbí, ale je to můj názor, ne názor města,“ doplnil Wolf.

Kritikem díla bylo například občanské sdružení Klub Za starou Prahu. Předseda sdružení Richard Biegel motýly označil za příklad typického kýče. Loni upozorňoval na to, že odbor památkové péče pražského magistrátu záměr schválil, a to navzdory tomu, že plastiky odmítl Národní památkový ústav.

Obchodní dům na rohu Spálené a Národní vznikl na místě novogotického Šlikova paláce podle návrhu Miroslava Masáka, Johna Eislera a Martina Rajniše z libereckého ateliéru SIAL, který v roce 1968 založil autor ještědského vysílače Karel Hubáček. Máj se zákazníkům otevřel 21. dubna 1975. V roce 2006 prohlásilo ministerstvo kultury dům kulturní památkou.

V květnu 2022 začala rozsáhlá rekonstrukce budovy za 4,5 miliardy korun, zákazníkům se obchodní dům znovu otevřel loni 24. června. V devíti patrech nyní Máj nabízí obchody, restaurace i zážitkovou expozici. Koupi rozhodujícího podílu ve firmě vlastnící obchodní dům Máj v únoru oznámil nemovitostní podílový fond Realita, spravovaný společností ATRIS. Hodnotu transakce neuvedl. Máj do té doby vlastnila společnost Amadeus Real Estate, která má podle dřívějších informací webu Seznam Zprávy stejné konečné vlastníky jako fond ATRIS, a to bratry Václava a Martina Klánovy.