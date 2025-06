Už není potřeba deset ovladačů na všechny systémy v domě, říká Lískovec z Loxone

Nejhorší je, když technologie předstihnou dovednosti lidí. Když je každý prvek v domácnosti řízený moderními technologiemi. Vypadá to moderně, ale když se něco pokazí, pan domácí si s tím neví rady. Řízení kotle, teploty v domácnosti, osvětlení, rekuperace, je toho prostě moc. Ne každý z nás je technologem, který vždy ví, kam sáhnout.

Společnost Loxone právě takovým lidem nabízí univerzální řešení. Samozřejmě technologické. Ale jednoduché a pochopitelné. Jde o elektroinstalaci. Loxone ovšem nejsou dělníci, kteří v domě rozvádějí dráty. Je to technologická firma, která dodá chytré řešení, aplikaci. Například zapojení solární energie do chodu domu. Když svítí Slunce, a voda už je ohřátá, systém Loxone převede energii jinam.

Technologie, které zvyšují kvalitu bydlení

Jde i o další systémy, osvětlení domácnosti, ale třeba i ozvučení. Vše se děje automaticky, člověk nemusí neustále držet v ruce ovladač a mačkat tlačítka.

„Fotovoltaika je dílčí technologie, kterou strašně rádi ovládáme. Protože potřebuje nějakou automatizaci,“ říká Pavel Lískovec, šéf českého zastoupení rakouské společnosti Loxone. Rozhodujeme o tom, kam má energie ze Slunce téct, aby lidé ušetřili peníze, dodává.

Primárně je ovšem Loxone firma, která se věnuje celkové automatizaci budov. Domácností, rodinných domů, ale i komerčních objektů či třeba restaurací.

„Přirovnal bych to k autu. Do toho, když si sednete, tak stěrače vědí, kdy mají stírat, a světla vědí, kdy se mají odclonit,“ říká. Podobný princip firma aplikuje na domácnosti. Lidé si chtějí například vzdáleně zatopit, ale kvůli regulacím už nemohou použít kotel na dřevo. Loxone na to má řešení.

