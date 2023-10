Vychází nové číslo magazínu Realitní Club s Petrem Kolářem

Hodně času tráví český architekt Petr Kolář kvůli práci mimo Česko. Aktuálně se podle projektu studia ADR, které založil s Alešem Lapkou, staví luxusní hotelový resort v Hondurasu nebo vesnice v Kanadě. Přední český architekt se ale neustále vrací i na Maledivy, kam navrhoval resort pro českého miliardáře Jiřího Šmejce.

Stopu ateliéru ADR lze ale najít i v Čechách, kromě pražského Hostivaře třeba i v Horní Malé Úpě. Raději ale Kolář staví v zahraničí. „Na Maledivách jsme do tří let od prvního podpisu smlouvy předávali klientovi klíče. V Česku za tu dobu nedostaneme ani vyjádření ke studii,“ říká Kolář v rozhovoru aktuálního vydání magazínu Realitní Club.

Jak naznačuje osobnost u titulní stránky, tématem magazínu jsou luxusní nemovitosti. Dozvíte se v něm proto i to, kde byste hledali ty nejdražší nemovitosti v Česku i zahraničí nebo jak koupit ostrov.

V hlavním textu se snažíme rozplést pavučinu otázek ohledně aktuálního dění na realitním trhu, které by se dalo popsat jedním slovem vyčkávání, a to na nižší úrokové sazby, a tedy levnější hypotéky, nebo na další pokles cen. „Lidé vyjednávají déle, než bylo obvyklé. Co čtrnáct dní zavolají, jestli se něco nemění, ale dál vyčkávají,“ říká Jiří Kučera, ředitel realitní kanceláře Luxent, která se specializuje na prodej nemovitostí ve vyšším cenovém segmentu.

A zatímco trh s bydlením se ani na podzim letošního roku nijak neprobral, segment průmyslových nemovitostí šlape stále dál, což dokazuje i další rozhovor aktuálního magazínu Realitní Club se zakladatelem fondu Accolade, Milanem Kratinou.

Více z obsahu magazínu prozrazují jeho autoři Dalibor Martínek a Petra Jansová v nejnovějším dílu podcastu Realitní Club. Epizodu se poslechněte v úvodu tohoto článku nebo na vaší oblíbené podcastové platformě. Magazín najdete u všech dobrých prodejců v síti PNS nebo na Send.cz.

