Vilu na Hřebenkách nečeká demolice, ale přestavba, obhajuje developerův záměr architekt

Vilu na smíchovském úpatí Petřína nečeká demolice, ale rekonstrukce a rozšíření na rodinné bydlení. Jejím majitelem je developer Martin Kulík. Tvrdí to spoluautor projektu, architekt Petr Kolář ze studia ADR. Jak uvedl, v tuto chvíli je větší část prací pozastavena do středy, kdy se uskuteční schůzka se zástupci radnice Prahy 5. Proti přestavbě protestují místní obyvatelé, řada známých osobností zveřejnila kvůli záměru otevřený dopis.

Reklama

Domu z roku 1912 v Tiché ulici místní obyvatelé přezdívají Schieszlova vila podle prvorepublikového politika Josefa Schieszla z okruhu blízkých spolupracovníků T. G. Masaryka, který ve vile žil. Práce na domu začaly minulý týden. Následně proti záměru začali protestovat někteří sousedé, jde podle nich o faktickou demolici a nahrazení domu novým. Uspořádali online petici, kterou dosud podepsalo zhruba 2700 lidí.

Podle Koláře jde o účelovou snahu zablokovat záměr, který splnil všechny zákonné podmínky a má pravomocné stavební povolení. Nejde podle něj v žádném případě o demolici. „Zachováme podle zákona větší část původního domu a k němu dostavíme a přistavíme nějakou hmotu, kterou nám dovoluje zákon na základě výpočtů plochy, kterou je možné na těch pozemcích zrealizovat,” řekl architekt.

Dodal, že na pozemcích se nacházejí dvě vily a k oběma si investor nechal zpracovat stavebně-historický průzkum. Z průzkumů podle něj jasně vyplynulo, že historicky významná je vila druhá, kterou majitel plánuje citlivě zrekonstruovat. V případě té určené k rozšíření se dva samostatné posudky shodly na tom, že z architektonického pohledu významná není vůbec, uvedl architekt.

Prestižní architektonická cena putuje do Litomyšle. Porotu zaujala nová betonová lávka Enjoy Prestižní ocenění Česká cena za architekturu získali Lukáš Ehl, Tomáš Koumar z ateliéru Ehl & Koumar architekti za návrh lávky v Litomyšli. Petra Jansová Přečíst článek

Byl to zahradní domek

„Není pod tím podepsán žádný stavitel ani architekt, byl to takový zahradní domek,” uvedl Kolář. Podle něj původní podobu domu ještě poškodilo několik necitlivých přestaveb, nejvýznamnější v 70. letech, která vilu rozdělila na čtyři byty. Architekt také popřel, že by při přípravě projektu nekomunikovali se sousedy, projekt podle svých slov zájemcům z řad sousedů prezentoval.

Kolář dále řekl, že po protestech v minulém týdnu jsou nyní práce z větší části přerušeny až na ty, které jsou technicky nutné. Bagr, který se minulý týden na pozemcích objevil, tam podle něj nebyl kvůli demolici domu. „Budeme to rozebírat ručně a ten bagr tam byl proto, že jsme měli povolení na odstranění dvou garáží,” řekl. Dodal, že ve středu se on a Kulík sejdou se starostkou Prahy 5 Radkou Šimkovou (Praha 5 Sobě). S tou jednají o veřejném pěším propojení z Holečkovy ulice do Kinského zahrady, které je investor ochoten na své náklady vybudovat.

Změny netřeba. Nová lanovka na Petřín bude dle návrhu Marešové, zvýší se kapacita Enjoy Design nových vozů lanovky na Petřín, které chce pražský dopravní podnik nasadit v roce 2026 po plánované rekonstrukci trati, nepotřebuje výraznější úpravy. Vozy tak budou vypadat víceméně stejně, jak je navrhlo studio designérky Anny Marešové, které uspělo v soutěži. Veřejnost si může model vozu v následujících třech a půl měsících prohlédnout ve výloze studia v Kamenické ulici v Praze 7. ČTK, fry Přečíst článek

Zachráněná vila

Několik veřejně známých osobností zveřejnilo otevřený dopis adresovaný ministru kultury Martinu Baxovi (ODS), ministru pro místní rozvoj Ivanu Bartošovi (Piráti) a pražskému primátorovi Bohuslavu Svobodovi (ODS). Vyzvali je k učinění veškerých kroků, které demolici zabrání do doby, než bude přezkoumána zákonnost vydaného stavebního povolení. Pod dopis se podepsali například historik architektury Zdeněk Lukeš, bývalá ombudsmanka Anna Šabatová, historik a spisovatel Pavel Kosatík, herec a režisér Břetislav Rychlík nebo herec David Matásek.

Nejde o první podobný případ v této oblasti. Předloni se podobný odpor zvedl proti záměru demolice ani ne kilometr vzdálené vily z počátku 20. století v ulici Nad Výšinkou. Tuto vilu tehdy vlastnila Valérie Haščáková, manželka spolumajitele investiční skupiny Penta Jaroslava Haščáka. Po intenzivní kritice demolice ze strany místních obyvatel a politiků vila třikrát změnila majitele, nakonec skončila v majetku investiční skupiny Rockaway Capital a stále stojí.

I ve 100 let staré vile se dá moderně bydlet. Ta Na Hřebenkách má díky rekonstrukci zpět svou noblesu Reality Sto let stará vila Na Hřebenkách prošla modernizací. Přibyly moderní technologie a změnily se i dispozice. Podívejte se na výsledek z pera architektů No Architects. Petra Jansová Přečíst článek