Válku o počet pater developer prohrál. Nyní prodává poslední byty
Výstavba dvou nových bytových domů na pražském sídlišti Kamýk se před pár lety stala ukázkou toho, jak městská část a její obyvatelé brání výstavbě bydlení v hlavním městě. Je to typický příklad fenoménu nimby.
Proti novému projektu developerské společnosti Trigema se postavila tamní radnice s podporou stávajících obyvatel. Společnost Trigema chtěla na sídlišti Kamýk postavit dva bytové domy o devatenácti a patnácti patrech. Celkem 170 bytů. Radnice protestovala, že vysoké budovy by prý poškodily kvalitu života stávajících obyvatel.
Realitní CLUB duben 2026
Magazín ukazuje rekonstrukce v celé jejich šíři: od historických objektů proměněných v moderní restaurace přes revitalizace brownfieldů až po projekty, které dávají vzniknout novým rezidenčním čtvrtím. Nechybí ani pohledy významných osobností realitního trhu. Rozhovory s Janem Sadilem, šéfem společnosti JRD, či architektem Janem Klaškou, který působí v americké pobočce ateliéru dánského studia…
„Útok na demokracii“
Vyhrocený spor mezi developerem a městskou částí už v roce 2021 mířil k soudu, kdy chtěl developer žádat náhradu škody. Místostarostka Eva Tylová (Piráti, dříve zelení), odpovědná za územní rozvoj, dokonce označovala žalobu za „útok na demokracii“. Po vleklém sporu, do kterého zasahovala i tehdejší ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová, nakonec Trigema snížila počet podlaží na patnáct a devět s celkově 160 byty.
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Politika
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Bytů moc nezbývá
Posun o pár let, do současnosti. V projektu nazvaném Dueta Kamýk nabízí Trigema poslední třetinu bytů. V projektu jsou k dispozici byty o velikostech 2+kk a 3+kk. Ceny začínají na 8,26 milionu korun za byt 2+kk o výměře 49,4 metru čtverečního. Projekt je podle firmy určen párům, rodinám s dětmi i investorům. Dokončení výstavby a předání bytů budoucím majitelům plánuje v polovině příštího roku.
Pod návrhem projektu jsou podepsaní renomovaní architekti ze studia Qarta Architektura. Ve dvoupodlažním parteru je mimo jiné počítáno s fitness centrem i obchodem s potravinami. Součástí bytů jsou velká francouzská okna se sníženým parapetem, podlahové vytápění a příprava pro chlazení ve dvou nejvyšších patrech.
Vychází jarní Realitní CLUB
Zbourat, nebo zachovat a dát nový smysl? Právě na tuto otázku hledá odpovědi jarní vydání magazínu Realitní CLUB, které se věnuje fenoménu rekonstrukcí a adaptací stávajících budov pro současné využití. Hvězdou magazínu je Fancesco Kinský dal Borgo.
Magazín ukazuje rekonstrukce v celé jejich šíři: od historických objektů proměněných v moderní restaurace přes revitalizace brownfieldů až po projekty, které dávají vzniknout novým rezidenčním čtvrtím. Nechybí ani pohledy významných osobností realitního trhu.
Rozhovory s Janem Sadilem, šéfem společnosti JRD, či architektem Janem Klaškou, který působí v americké pobočce ateliéru dánského studia BIG (Bjarke Ingels Group), přinášejí zkušenosti z praxe i vhled do toho, jak se proměňuje uvažování investorů a developerů.
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