Na kopci u Berounky stojí vila. Připomíná lávku a vstupuje se do ní přes tunel

Vila Sidonius je statickým, stavebním i technologickým experimentem. Architekti ze studia Stempel & Tesar ji navrhli jako ocelovou lávku na betonových pilířích.

Kopec Babka se nachází mezi Řevnicemi a Mníškem pod Brdy. Vilová čtvrť, která tam vznikla už na začátku 20. století, je dodnes přehlídkou výjimečné architektury. Najdou se tam secesní i prvorepublikové vily. Lokalita, která se i po roce stala vyhledávanou pro stavitele reprezentativních vil, je ale spíš nže přímo architektonickým stylem, charakteristická pro velkorysost a měřítko staveb. Ty se ční nad prudkými parcelami a vyjímají se nad cestou zařezanou do svahu. Stejně jako vila s názvem Sidonius, kterou navrhli architekti ze studia Stempel & Tesar.

Koncept vily vychází vyšel z principu visutých domů. Eliminuje tak nevýhody, tedy prudkost svahu, a zároveň využívá klady, dokonalé výhledy. Dům tedy připomíná ocelovou lávku.

„Dům je statický, stavební i technologický experiment,“ popisují sami architekti. Ti se navíc nespokojili s tradičními postupy a hledali i nejnovější technologické výrobky a zařízení na trhu. „Počínaje okny od švýcarské společnosti Air-lux s patentovaným těsněním přes kompresory až po chlazení a topení napojené na tepelná čerpadla s vrty, aby bylo v domě s nižší akumulační schopností zajištěno celoročně příjemné vnitřní klima,“ uzavírají architekti.

