V Česku je nájemní bydlení hit. Ve Švédsku se dostává velký pronajímatel do obřích problémů

Společnost Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB známá pod zkratkou SBB patří k největším vlastníkům nájemního bydlení ve Švédsku, když spravuje zhruba 13 tisíc bytů. Kvůli změnám podmínek ve financování a situaci na trhu nyní SBB čelí razantnímu propadu úvěrových ratingů od prestižních agentur a stává se velkým kandidátem na první velký realitní krach v Evropě v rámci aktuální fáze cyklu.

Švédská SBB vznikla v roce 2016 a stala se hvězdou na nemovitostním trhu. Za pár let se z ní stal jeden z největších provozovatelů nájemního bydlení, postupně nakoupila 13 tisíc bytů, velkou část v nemovitostech postavených v šedesátých a sedmdesátých letech v rámci takzvaného miljonprogrammet, který tehdejší sociálnědemokratická vláda spustila na podporu výstavby.

Společnost výrazně narostla zejména díky možnostem levného financování, které trvalo do roku 2021. Pak se ale podmínky na trhu s úvěry výrazně proměnily, změny nastaly také na nemovitostním trhu, a SBB se dostala do značných finančních problémů. Za rok 2022 tak firma reportovala mimořádně chabé výsledky, tržby klesly na 7,4 miliardy švédských korun, hospodářský výsledek představoval ztrátu 9,8 miliardy.

A podle ratingových agentur firmu nejspíš nečekají lepší časy. Již v květnu čelil první vlně snížení ratingu, ve stejné době zároveň začaly snahy o hledání kupce či strategického partnera.

Hledají se miliardy

Najít řešení se zatím nepodařilo a firma dál potřebuje výraznou finanční injekci. Podle agentury Bloomberg SBB v nadcházejících 12 měsících potřebuje minimálně 8,1 miliardy švédských korun (zhruba 740 milionů dolarů).

Na to reagují ratingové agentury, které nyní poslaly dluhopisy SBB do spekulativního pásma. Agentura Fitch například uvedla, že rating reviduje ve chvíli, kdy budou pozitivní náznaky toho, že SBB upíše dluhopisovou emisi naplánovanou na příští únor. Ta má být ve výši 6,8 miliardy švédských korun.

Nájemní bydlení je trend

Na problémy v realitním sektoru upozorňovala řada ekonomů již delší dobu. Situace se dál zhoršila zejména letos na jaře, kdy proběhla krátká bankovní krize, která za sebou zanechala krachy tří amerických bank a UBS musela převzít konkurenční Credit Suisse. Banky totiž výrazně omezily úvěrování zejména těch firem, jejichž byznys byl postaven na levných úvěrech minulých let.

Realitní sektor se stal jedním z hlavních cílů nových opatření, jak naznačoval v mnoha rozhovorech například portfolio manažer J&T Investiční společnosti Michal Semotan. Příběh SBB to nyní naplňuje.

