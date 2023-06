V Brně pod Kraví horou vyrostou tři bytovky se zelenou střechou

Tři budovy s celkem 69 byty za 680 milionů postaví brněnská developerská společnost Domoplan v Žižkově ulici v Brně. Podobu projektu vtiskli architekti ze studia Kuba & Pilař. Hotovo má být na začátku roku 2025.

Projekt Domoplanu pod Kraví horou je mimořádný hlavně lokalitou, kde jsou omezené možnosti nové výstavby a která je zároveň velmi žádaná. Ceny za jednotlivé byty se pohybují od pěti milionů za nejmenší ty nejmenší 1+kk po 35 milionů za ty největší v dispozici 5+kk.

„Jedná se o dům dvou tváří. Zatímco směrem do vnější strany se jedná o typickou pevnou městskou fasádu, do vnitrobloku se dům otevírá provzdušněnou formou lodžií a balkonů, které jsou orientovány do klidové zóny. Objekt se skládá ze tří rozdílně vysokých hmot. Nárožní jsme zdůraznili do postupné eskalace, naopak další sekce jsou nižší. Díky tomu se dostáváme i do vyšší úrovně, odkud je výhled na střed města,“ popsali autoři podoby projektu ze studia Kuba & Pilař architekti.

Budovy budou mít zelené střechy, podzemní parkoviště s 95 parkovacími místy i chytré řízení energetické spotřeby domácnosti. Spotřebu elektřiny ve společných prostorách bude pokrývat výroba prostřednictvím vlastních fotovoltaických panelů.

"Součástí interiérů budou řídící systémy pro pravidelnou cirkulaci vzduchu. Trojici domů doplňuje komunitní dvůr s posezením a parkově upravenou zelení. Rostliny vysazené ve vnitrobloku pak společně se zelenými střechami plní funkci zadržování vod. Závlahu obstarává automatický systém snižující spotřebu vody, který využívá nádrže na dešťovou vodu," uvedl Tomáš Vavřík, zakladatel a majitel firmy Domoplan.

Domoplan patří k největším brněnským developerům, aktuálně staví několik projektů se stovkami bytů, na začátku letošního roku oznámil výstavbu multifunkčního projektu v Brně-Bohunicích s 500 dalšími byty.

