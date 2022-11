Opuštěný areál na Ramzové se změní v luxusní resort. Proměna vyjde na půl miliardy

V 80. letech se do Ramzové jezdily rekreovat děti. Nyní se opuštěný a značně zchátralý areál v Jeseníkách za půl miliardy promění na luxusní dovolenkový resort.

Aparthotel Lesní stráně, který vzniká pod taktovkou developerské společnosti Domoplan MyResorts, po dokončení nabídne 54 apatmánů o dispozicích 1+kk až 3+kk.

„Poptávka po těchto typech holiday resortů, kde mají lidé možnost kdykoliv během roku strávit dovolenou ve vlastním apartmánu s veškerým klientským servisem, je rok od roku větší,“ popisuje zakladatel developerských společností Tomáš Vavřík.

Necelá polovina bude k prodeji, zbytek zůstane ve vlastnictví investora.

V souladu s přírodou

Aparthotel Lesní stráně vzniká na místě bývalého ski resortu, který sloužil jako školní a rehabilitační středisko národního podniku Tesla Brno. Stavba byla zkolaudována v červenci 1986. Od přelomu tisíciletí byl však resort opuštěný a začal postupně chátrat.

Po rekonstrukci, která si vyžádá půl miliardovou investici, bude resort z poloviny energeticky soběstačný. Kromě zelených střech budou mít Lesní stráně i vlastní fotovoltaiku, bateriové úložiště pro akumulaci, tepelná čerpadla nebo dobíjecí stanice pro elektromobily a jízdní kola.

Aparthotel Lesní stráně jsou dalším projektem, který společnosti Domoplan a MyResorts společně v Jeseníkách připravují. Již dříve realizovaly horské apartmány Filipovice.

Kromě českých hor staví brněnský developer i na chorvatské riviéře. Za zhruba pět milionů eur má na ostrově Pag postavit čtyřiadvacet prémiových apartmánů, bazény a plážový bar.

