Moderní domácí spotřebiče už jsou běžně na wifi a zvládají komunikaci i se servisem. Trendem je hlasové ovládání

Leckterá nejnovější pračka nebo myčka nádobí už dnes umí nastavit prací nebo mycí procesy často lépe než její majitel. Díky tomu šetří chytré spotřebiče přírodní zdroje, peněženku i lidské zdraví. Do budoucna ale budou chytré přístroje v domácnosti umět ještě mnohem více, upozorňuje Christof Jaeger, generální ředitel společnosti BSH domácí spotřebiče, českého zastoupení značek Bosch, Siemens a Gaggenau.

Působil jste řadu let v různých zemích Asie, odkud jste do české pobočky také přišel. Co je pro tento trh typické ve srovnání s Evropou a proč je vlastně třeba, aby silné německé značky domácích spotřebičů byly i v Asii?

Aktuálně je Asie pro nás jedním z nejvíce rozvíjejících se dynamických trhů. Navíc se tam rozrůstá střední třída, která chce vybavovat své domácnosti nejmodernějšími spotřebiči. A zatímco v USA nebo Evropě je trh postaven na výměně, protože většina domácností už vše má, v Asii se chtějí vybavit moderními domácími spotřebiči domácnosti, které zatím žádné takové přístroje neměly. Zajímavé v Asii pro nás také je, že řada domácností má dvě oddělené kuchyně. Jedna je pěkná a čistá a tam se setkávají s přáteli. A ta druhá je pracovní.

A co se tedy změnilo naopak u nás za 30 let ve vašem oboru?

Řekl bych, že tou největší změnou je efektivní využívání zdrojů. A to jak energií, tak i vody. Například chladnička potřebuje významně méně energie než před 30 lety. Také pračce stačí na perfektní praní výrazně méně vody než dříve, a dokonce i o dost méně pracího prostředku. Spotřebiče navíc mají i senzory, které jim pomáhají dosahovat lepších výsledků. Jsou nyní mnohem chytřejší. Významně se mění i design, především díky konceptu otevřených kuchyní. Spotřebitelé totiž chtějí designové spotřebiče, které dokonale zapadnou do jejich obývacích místností. Pro zajímavost jeden konkrétní příklad: chladnička byla dříve považována čistě za spotřebič pro dokonalé uchování potravin. Dnes může být výrazným designovým prvkem domácnosti. Například naše stylová novinka, která má mezi chladicí a mrazící částí integrovanou osvětlenou zásuvku na nápoje.

Říkáte, že spotřebiče mají čím dál více senzorů a vylepšuje se jejich design. Není to ale na úkor kvality? Nerozbíjejí se spotřebiče více než dříve?

Ne, rozhodně ne. Dnes máme mnohem kvalitnější materiály, a navíc i ty už zmiňované senzory. Stejně jako dříve důkladně testujeme. Spotřebiče musí splňovat řadu kritérií a dodržujeme maximální standardy kvality. Garantujeme také dostupnost náhradních dílů ke každému spotřebiči ještě 10 let poté, co se model přestal vyrábět. Pokud je to možné, snažíme se vždy spotřebič opravit. Otázkou je, jestli chcete mít spotřebič tolik let. Já sám jsem například nyní svou ještě funkční dvacetiletou ledničku vyměnil za novou, která je významně úspornější a spotřebuje méně elektřiny.

Ale co ESG a udržitelnost? Kdyby všichni měnili spotřebiče po pár letech, kam bychom je dali?

Neříkám, že máme spotřebiče neustále měnit. Ale vývoj spotřebičů za posledních 20 let šel výrazně dopředu a změna je mnohem větší než ta, která nás čeká v dalších deseti letech. Nyní můžete výměnou ušetřit opravdu mnoho energie i litrů vody. Do budoucna už vylepšení tak významná nebudou. Platí zde zákon klesajícího výnosu. Zaváděné úsporné funkce mají v průběhu času stále nižší návratnost. Naše spotřebiče jsou už nyní tak úsporné, že každý další krok je těžší než ten předchozí. Do budoucna půjde spíše o kosmetické úpravy, než o větší změny ve funkčnosti.

Spotřebiče se už tedy nebudou příliš měnit?

Budou, ale ne po stránce efektivity využívání zdrojů. Půjde o změny z hlediska vyšší „inteligence“, začlenění do chytré domácnosti, vzájemné komunikace a možnosti ovládání. Další změny se budou týkat vzhledu a opravitelnosti. A to je ostatně pro spotřebitele další důležitý faktor, který prosazuje i EU. Budou se také zlepšovat funkce spotřebičů pro specifické skupiny lidí, jako jsou například alergici.

Christof Jaeger, generální ředitel společnosti BSH domácí spotřebiče, českého zastoupení značek Bosch, Siemens a Gaggenau Se svolením BSH

Co vlastně definuje chytrý spotřebič?

Primárně jsou to senzory, které hlídají různé procesy a automaticky přizpůsobují nastavení. Ve všech kategoriích našich spotřebičů dnes najdete senzory – od praček, které dokáží zvážit množství prádla v bubnu a podle nasákavosti zjistí i druh tkanin, přes myčky nádobí, jenž umí zjistit míru zašpinění vody, až po trouby s kamerami a umělou inteligencí, které poznají, zda je už pokrm upečený dle vašeho přání. Všechny mají za cíl usnadnit každodenní život, zaručují dokonalé výsledky i vyšší bezpečnost. V neposlední řadě upravují nastavení tak, aby ušetřily elektřinu, vodu, ale i prací prostředky, nebo omezily plýtvání potravinami. Možnosti jsou opravdu široké a neustále přibývají další a další.

A jak konkrétně tedy takové chytré přístroje fungují?

Tak například aqua-senzor v myčce nádobí zjišťuje čistotu vody při mytí. Podle toho automaticky upravuje množství použité vody, aby se zbytečně neplýtvalo. Jakmile zjistí, že už je voda čistá, myčka ukončí oplachování, nenapouští další vodu, ale přejde k další fázi programu. Tím se zkracuje doba mytí i šetří voda. U praní prádla zase senzor zjišťuje zbývající množství pracího prostředku ve vodě a podle toho přizpůsobuje máchání, což se hodí nejen alergikům a lidem s citlivou pokožkou. Velmi užitečné je také automatické dávkování pracího prostředku, protože spotřebitelé to často dělají špatně. Myslí si, že lépe vyperou, když dají více prášku, to ovšem není pravda. Senzor v pračce zjistí množství prádla, druh tkaniny a míru znečištění a podle toho automaticky nadávkuje ideální množství, aby se prádlo perfektně vypralo, ale zároveň se neplýtvalo prostředky ani vodou a na oblečení nezůstávaly zbytky.

Jaké chytré funkce můžeme najít u spotřebičů v kuchyni?

Pečicí senzory v troubě například průběžně měří vlhkost v prostoru a poznají, kdy jsou bábovka, koláč nebo muffiny upečené. Nemusíte je tak už průběžně hlídat a zkoušet špejlí. Trouba dá vědět, až bude hotovo, a sama se vypne. Na mobilní telefon dostanete upozornění, že lze pokrm vyndat z trouby. Vy si tak můžete v mezičase hrát s dětmi nebo pracovat místo toho, abyste hlídali pečení. A za zmínku určitě stojí i senzory v nejnovějších digestořích, které se při vaření samy zapnou a umí automaticky přizpůsobit svůj výkon aktuálnímu množství výparů. Vy si tak ani nemusíte při vaření umývat ruce, abyste odsavač par regulovali, protože to digestoř vyřeší za vás. A můžete se plně soustředit na přípravu jídla.

Nyní je velmi aktuální téma udržitelnosti. Už jsme zmínili, že mohou spotřebiče pomoct omezit plýtvání. Jak to funguje v rámci chytré domácnosti?

Moderní spotřebiče nabízejí různé úsporné funkce, ale zajímavá je taky možnost využívání alternativních zdrojů. Pokud máte například k dispozici energii ze solárních panelů nebo dvoutarifové sazby, můžete v aplikaci Home Connect nastavit časový rámec, kdy potřebujete řekněme prádlo vyprat. Inteligentní systémy umí pohlídat množství energie a spotřebič se automaticky spustí ve chvíli s nejefektivnějším zdrojem energie.

Spotřebiče jsou stále chytřejší a možnosti neustále přibývají. Jak tedy bude v budoucnosti vypadat „chytrá“ domácnost s takovými spotřebiči?

V budoucnosti budou mít všechny chytré spotřebiče kromě senzorů také benefit v podobě konektivity. Budou připojené na wifi, vyměňovat si data a podobně. Už nyní to umožňují právě naše spotřebiče s technologií Home Connect. A informace si vyměňují nejen s vámi, ale i sami mezi sebou. Například pračka předá sušičce informace o právě vypraném prádle, aby podle toho navrhla optimální nastavení sušení. A informace je možné s vaším svolením sdílet i se zákaznickým servisem.

V případě, že budete mít se spotřebičem nějaký problém, se mohou ke spotřebiči připojit a provést základní diagnostiku podobně, jako to řeší na dálku třeba IT specialisté. Pokud zjistí příčinu, kterou vyřešíte sami, ušetříte si návštěvu technika. Například když vám mince zablokuje odpad pračky, nebo omylem zapnete dětskou pojistku a spotřebič nejde otevřít. Ve většině případů pak nebude nutný příjezd technika, vy problém rychle vyřešíte a ušetříte za opraváře. Tomu se říká vzdálená diagnostika.

Do budoucna s námi budou spotřebiče komunikovat mnohem více a trendem vývoje je určitě také hlasové ovládání. Všechny společnosti v této oblasti provádějí řadu výzkumů. Ideální řešení ještě neexistuje, ale určitě přijdou, protože ovládání hlasem a gesty bude pohodlné a nahradí složité a nadbytečné displeje.

Christof Jaeger je ve funkci generálního ředitele BSH domácí spotřebiče od prosince 2022. Má více než 25 let zkušeností z řady pozic na pobočkách BSH v Německu, Jižní Africe, Turecku i v Asii, kde měl na starost Singapur, Vietnam, Filipíny, Indonésii nebo Thajsko. Christof je ženatý a má syna a dceru.

Společnost BSH Hausgeräte GmbH je výrobce domácích spotřebičů. V roce 2022 dosáhla celkového obratu přibližně 15,9 miliardy eur a zaměstnávala 63 tisíc lidí po celém světě. Portfolio společnosti zahrnuje jedenáct značek spotřebičů jako je Bosch, Siemens, Gaggenau a Neff, stejně jako ekosystémovou značku Home Connect a servisní značky jako např. Kitchen Stories. Společnost BSH vyrábí ve 39 továrnách a má zastoupení v přibližně 50 zemích po celém světě. BSH je společností skupiny Bosch.

