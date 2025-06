Tisíce majitelů solárů nemají zajištěnou odpovědnost za přetoky. Hrozí jim pokuty

Majitelé fotovoltaických elektráren mají povinnost domluvit se s vybraným obchodníkem, že převezme odpovědnost za rozdíl mezi plánovanou a skutečnou výrobou, který je zpoplatněn. Bez toho nelze elektřinu prodávat ani sdílet. Problémy mohou nastat od 1. července.

Více než 10 000 majitelů solárních elektráren stále nemá pro své zařízení zajištěnou odpovědnost za tzv. odchylku. Od července jim kvůli tomu hrozí pokuty za neoprávněné dodávky do sítě, které mohou činit stovky korun měsíčně. Řada z nich nejspíš zajištění v termínu ani nestihne, podle distributorů totiž může celý proces trvat několik týdnů. Vyplývá to z informací distributorů.

Většina fotovoltaik registrovaných do konce loňského roku má jeden kombinovaný EAN kód, který zdarma přiděluje distributor. Jde o 18místný unikátní číselný kód sloužící pro identifikaci odběrného místa. Od 1. července však musí soláry mít podle legislativy EAN kódy dva, a to spotřební a výrobní. U výrobního kódu navíc mají majitelé povinnost domluvit se s vybraným obchodníkem, že převezme odpovědnost za takzvanou odchylku, tedy rozdíl mezi plánovanou a skutečnou výrobou, který je zpoplatněn. Bez toho nelze elektřinu prodávat ani sdílet. Opatření se přitom vztahuje i na provozovatele, kteří nemají přetoky elektřiny do sítě smluvně povolené.

Společnost ČEZ původně evidovala 67 000 klientů, kterých se nová povinnost týká. Na začátku tohoto týdne jich zbývalo kolem 5200. „Zákazníky, kterých se povinnost týká, jsme začali aktivně oslovovat již loni na podzim, kontaktovali jsme je opakovaně,“ řekla mluvčí ČEZ Alice Horáková. Termín pro vyřízení se již krátí. „V minulých týdnech jsme upozorňovali na to, že u žádostí, které nám dojdou po 6. červnu nebudeme moci zaručit vyřízení k 1. červenci 2025. Administrativní proces totiž může trvat i několik týdnů,“ zdůraznila.

Také E.ON doporučuje svým zákazníkům odpovědnost za odchylku vyřešit co nejdříve. Společnost na začátku měla 13 000 zákazníků, kterých se nová povinnost týká. Dosud jich z tohoto počtu i přes aktivní oslovování zbývá zhruba polovina bez vyřízené odpovědnosti. „I po 1. červenci bude možné situaci dořešit, ale doporučujeme to nenechávat na poslední chvíli. Pokud někdo nebude mít smlouvu včas, může se stát, že elektřinu sice bude vyrábět a posílat do sítě, ale nedostane za ni zaplaceno a zároveň mu může být od 1. srpna 2025 účtována náhrada za neoprávněnou dodávku,“ popsal situaci mluvčí E.ON Lubomír Budný.

Asi 1000 zákazníků, kteří stále nemají vyřešenou odpovědnost za odchylku, eviduje také Pražská energetika (PRE). „Intenzivně a aktivně se je snažíme různými cestami kontaktovat. Dopisem, e-mailem, SMS zprávami a v posledních dnech i telefonicky. Nejzazší termín k podpisu nové smlouvy či dodatku je přibližně 10. červen, aby se následně stihla včas vyřídit veškerá související administrativa,“ řekl mluvčí PRE Karel Hanzelka.

Fotovoltaiky připojené od začátku letošního roku musí mít ke svému výrobnímu EAN číslu také zajištěného obchodníka pro odchylku. Termín by jim měl sdělit příslušný distributor.

