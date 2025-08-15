Výrobce pian Petrof srážejí války a dopady inflace. Po 12 let se loni propadl do ztráty
V uplynulém roce měly na obchodní aktivity výrazný negativní vliv především prezidentské volby v USA, válečné konflikty a změny nákupního chování spotřebitelů způsobené inflací, uvedla ve výroční zprávě prezidentka Petrofu Zuzana Ceralová Petrofová.
Rodinná společnost Petrof Hradec Králové, která je předním evropským výrobcem pian a klavírů, loni vykázala ztrátu 44,2 milionu korun po předloňském zisku 19,6 milionu. Tržby společnosti loni meziročně klesly o pětinu na 161 milionů korun z 202 milionů, a byly tak nejnižší od roku 2009. Počet zaměstnanců podnik meziročně snížil o 19 procent na 130 lidí ke konci roku 2024. Vyplývá to z výroční zprávy, kterou firma založila do Sbírky listin.
„Složitá situace na světových trzích nadále přetrvává. V uplynulém roce měly na obchodní aktivity výrazný negativní vliv především prezidentské volby v USA, válečné konflikty a změny nákupního chování spotřebitelů způsobené inflací,“ uvedla ve zprávě prezidentka Petrofu Zuzana Ceralová Petrofová, která je představitelkou páté generace rodiny Petrofů. Firma se podle ní mimo jiné snažila získat nové trhy, které by kompenzovaly útlum na ruském a čínském trhu.
Od roku 2011 byla společnost trvale v zisku. Ke konci loňského roku měla na účtu nerozdělených zisků z minulých let 251 milionů korun.
Tržby z exportu Petrofu loni klesly o 31 procent na 98 milionů. Nejvýznamnějšími exportními teritorii byly Uzbekistán, Singapur, Slovensko, Spojené arabské emiráty, Turecko a Kazachstán. „Z hlediska produktové struktury tržeb se nejvíce dařilo klavírům a vyšším řadám pianin,“ uvedla Ceralová Petrofová. Na rozdíl od exportu se Petrofu dařilo na českém trhu, kde loni zvedl tržby na více než 62 milionů korun. Přispělo k tomu i pořádání akcí v hradeckém kulturním centru Petrof Gallery.
Prodej nemovitostí přinesl i úsporu nákladů
Firma, jejíž vznik sahá do roku 1864, se loni zaměřila na zavedení nového produktového portfolia tří výrobkových řad, které by mělo lépe odpovídat poptávce. „Nejvyšší řada mistrovských nástrojů je nadále zcela vyráběna v Hradci Králové a nese název Petrof Mastery. Zbývající dvě řady Petrof Ispiration a Petrof Discovery jsou vyráběny ve spolupráci s renomovaným partnerem pod naším odborným dohledem. V minulém roce byly vytvořeny prototypy řady Discovery a v letošním roce se vyvíjejí prototypy pian Inspiration," uvedla Ceralová Petrofová.
Partnerem Petrofu pro výrobu levnějších řad nástrojů je indonéská společnost PT Samick Indonesia, která kromě své produkce vyrábí i pro jiné světové značky. Převedení části výroby do zahraničí podnik dříve zdůvodnil rostoucími náklady na výrobu v Česku a snahou expandovat na asijské trhy.
V Hradci Králové firma loni zahájila sestěhování výroby do hlavní budovy, aby ušetřila na energiích a snížila provozní náklady. Přeskupení výroby předcházel v závěru roku 2023 prodej části nemovitostí v areálu Petrofu za 78 milionů korun. Z výnosu podnik mimo jiné splatil zůstatek investičního úvěru z roku 2017. Díky prodeji nemovitostí podnik také předloni vykázal zisk.
Společnost uvedla, že po ztrátě ruského trhu a snížení poptávky v Číně se v posledních letech zaměřuje na trhy v jihovýchodní Asii, v postsovětských zemích, v zemích sousedících s Českem a v zemích Středního východu. „Historie Petrofu čítá nespočet překonaných krizí, a proto pro nás nejsou tyto výkyvy ničím novým a překvapivým,“ uvedla společnost. Každé složitější období přináší podle firmy nové výzvy, které ji posouvají kupředu.
