Trumpův člověk prodal byty za 200 milionů dolarů ještě před zahájením stavby
Zatímco Steve Witkoff, zvláštní vyslanec USA pro Blízký východ, jednal o příměří v Gaze, jeho syn Alex ve Spojených státech prodával luxusní byty. Rodinná realitní společnost Witkoff Group už prodala byty v hodnotě 200 milionů dolarů v připravovaném projektu Ocean Terrace v Miami Beach — a to ještě před zahájením výstavby. Oficiální prodejní kampaň startuje tento týden, stavba má začít ve druhém čtvrtletí 2026.
Projekt vzniká ve spolupráci s místním developerem Sandorem Scherem a investorem Alexem Blavatnikem ze společnosti Access Industries, uvádí agentura Bloomberg. Ocean Terrace se připravoval více než deset let a čelil odporu kvůli ochraně historických budov. Pro rodinu Witkoffových představuje sázku na to, že boom luxusních nemovitostí v Miami – podpořený příchodem bohatých obyvatel, omezeným množstvím pobřežních pozemků a rostoucím politickým vlivem Floridy – bude pokračovat.
Byt za miliony dolarů
Ceny bytů začínají na 6,3 milionu dolarů a dokončení projektu se očekává v roce 2029. Na ploše 2,2 akru vyroste dvacetipatrový dům, šestipodlažní „resortní rezidence“, butikový hotel se 42 pokoji, soukromý klub a 15 tisíc čtverečních stop obchodních prostor. Součástí bude i obnova budov z 40. let v art deco stylu.
Alex Witkoff, který se stal generálním ředitelem firmy letos na jaře, uvedl, že zájem mezi investory je značný. „Vidíme druhou vlnu lidí z New Yorku a dalších měst, které k přesunu na jih motivují i politické důvody,“ řekl třiatřicetiletý developer.
Witkoffovi, původem z New Yorku, patří mezi významné tvůrce realitního boomu v jižní Floridě. V minulosti obnovili například legendární Shore Club, kde se penthouse prodal za rekordních 120 milionů dolarů. Členství v jejich golfovém klubu Shell Bay nyní stojí 1,5 milionu dolarů.
Projekt Ocean Terrace získal financování 85 milionů dolarů od JPMorgan Chase & Co. a navazuje na širší trend přeměny klidnější čtvrti North Beach na novou adresu luxusu. Kritici však upozorňují, že lokalita zatím postrádá infrastrukturu odpovídající nárokům nejbohatších kupců.
Witkoff Group nadále investuje i v New Yorku, kde společně s Blavatnikovou Access Industries rozvíjí projekt One High Line v Chelsea, jehož prodeje letos překročily miliardu dolarů.
„Miami se stává globálním centrem,“ uzavírá Alex Witkoff. „Nabízí všechno, co má New York — jen s lepším počasím.“
