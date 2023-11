Třeboňské lázně mají za 95 milionů nové wellness centrum. Podívejte se

Patří k těm nejznámějším lázeňským domům v Česku. I proto se v poslední době lázně Aurora dočkaly nejenom dostaveb, ale i rekonstrukce. Nově mají i wellness centrum, které navrhlo architektonické studio Plus One Architekti. Realizace vyšla na 95 milionů.

Komplex Lázní Aurora se nachází za severní hrází rybníka Svět, uprostřed parku se vzrostlými stromy. Je tam i golfové hřiště. Jezdí se tam hlavně na slatinné, tedy bahnité, zábaly a koupele. Lečí se jimi především problémy pohybové aparátu. Mimochodem lázeňská historie se v Třeboni začala psát už na konci 19. století.

Konkrétně areál Aurora vznikl už v 70. letech, první rekonstrukcí prošel o dvacet let později. Postupně k němu přibývaly další provozy, hotel se stovkou lůžek, nebo zdravotnické zařízení s wellness centrem. Navrhlo ho pražské architektonické studio Plus One Architects.

„K projektu dostavby lázní Aurora jsme byli nejprve přizváni na pozici interiérového architekta. Postupně jsme přesvědčili investora o přínosných změnách týkajících se především otevření dispozice a celkového zjednodušení prostoru, které se z interiéru propsaly také na fasádu objektu,“ popisují architekti v autorské zprávě.

Nejprve měli architekti řešit pouze interiérový design, nakonec se ale jich rukopis propsal i do exteriéru budovy, například proskleným vstupem či velkoformátovými okny v odpočívárnách na prvním patře.

