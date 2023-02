Stovky bytů, další technologický park. Areál Světovaru se mění

Plzeň chce co nejdříve dokončit obnovu areálu bývalých kasáren a pivovaru Světovar, areál je na pěti hektarech. Plánuje tam stovky bytů, další technologický park a parkovací dům. Náměstek primátora Pavel Bosák (Piráti) řekl, že ve středu tam začal fungovat technologický park TechTower I za 780 milionů Kč a na polovinu března tam chystá městský dopravní podnik zprovoznění tramvajové vozovny za 1,7 miliardy.

Naproti otevřenému TechToweru I jsou dvě opuštěné zchátralé budovy - kotelna s bývalým výdejním skladem vojáků a vila s kancelářemi. Obě jsou památkově chráněné a město je postupně opraví a přebuduje na TechTower II. „V zadní části by byl polygon pro testování robotů v podzemí a na povrchu, dále prototypové dílny, laboratoře a kanceláře,” řekl Luděk Šantora, šéf Správy informačních technologií města, která TechTower provozuje. Náklady odhadl na 300 milionů korun. Podle Bosáka by tam ještě bylo centrum kreativního průmyslu.

„Město bude shánět dotace na revitalizace brownfieldú. Příležitost určitě přijde. Je to zajímavé rozvojové území v souladu se všemi strategickým cíli města,” řekl Bosák. Podle něj jsou nové evropské i národní dotační tituly hodně zaměřené na inovativní projekty a podporu podnikání. „TechTower II už projektujeme. Spustili jsem tu zadní část. Vnitřní dispozice se zachovají s minimálními náklady,” řekl Šantora.

Podle Bosáka je novinkou připravovaná dokumentace na bytové i multifunkční domy, v rozpočtu města už jsou peníze na projekty. Minulé vedení radnice tam připravilo zastavovací studii na dva domy se 74 byty, celkem jich tam mají být podle Bosáka stovky. „Chceme stavět městské nájemní bydlení, z připravovaných bytových projektů je to teď ten největší. Zahajujeme fázi dokumentace pro územní rozhodnutí, která trvá měsíce,” řekl. Do dvou let by mohl být hotový projekt se stavebním povolením. „Budou to městské nájemní byty, ne nezbytně sociální, ale startovací pro rodiny s dětmi či pro důležité profese,” uvedl Bosák.

Město musí co nejdřív vybudovat za své peníze parkovací dům s více než 300 místy, aby se uvolnila a upravila štěrková plocha před TechTower I směrem k depu, která teď slouží jako dočasné parkoviště. „Je to klíčová investice pro rozvoj tohoto území, pokusíme se najít zdroje v co nejbližší době,” uvedl Bosák. Stát by mělo asi 250 milionů korun.

Přestavba bývalých kasáren a pivovaru Světovar pokračuje. ČTK