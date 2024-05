Tisíce bytů, škola i obchody. V Plzni se chystá nová čtvrť

Bývalá plzeňská kasárna Slovany o rozloze 35 hektarů se mají do roku 2041 změnit v moderní zelenou čtvrť s 3200 byty, školou, dvěma školkami, obchody a kancelářemi. Více než třetinu má tvořit zeleň.

Majitel největší rozvojové plochy ve městě, APB - PLZEŇ a.s., tam hodlá investovat 15 až 20 miliard korun podle inflace, řekl místopředseda představenstva APB Petr Březina. Loni v listopadu podepsal memorandum o spolupráci s městem, jehož zastupitelé budou v červnu schvalovat smlouvu, která bude specifikovat závazky obou stran.

FOTOGALERIE: Místo nové čtvrti v Plzni

Areál je opuštěný od roku 1992. Staré armádní budovy byly srovnané se zemí v roce 2007, plocha je podle Březiny vyčištěná, bez ekologické zátěže, připravená k zasíťování. Investor se zavázal vybudovat technickou i dopravní infrastrukturu nové čtvrti až pro 10 tisíc obyvatel. Vodovody, silnice, chodníky a park v hodnotě zhruba jedné miliardy korun předá po dokončení městu za symbolickou cenu. Za „svých“ 150 až 200 milionů korun teď investor vybuduje jeden kilometr vodovodního řadu z městské úpravny až do nové čtvrti, kde dosud není dostatečná kapacita vodního zdroje, což podle Březiny dosud výstavbu brzdilo. „S budováním řadu začneme na jaře,“ řekl.

„Areál teď funguje jako špunt, po jeho revitalizaci se stane propojovacím svorníkem pro celé Slovany. Pro urbanisty je unikátní podílet se na vzniku nové autonomní čtvrti, která by fungovala jako v dětských encyklopediích a bude žít nonstop,“ řekl Pavel Joba z pražského Ateliéru M1, který zpracoval územní studii. Podle něj nepůjde o model z 90. let, kdy vznikaly bytové domy kolem obchodních center, ale zdůrazňuje environmentální způsob života, který má eliminovat přehřívání objektů. „Obyvatelé tu budou mít kompletní zázemí, aby nemuseli jezdit do města,“ řekl Březina.

Středem bude dvouhektarový park s jezerem a zelení jako místo setkávání. Parkové náměstí bude propojené se školou i točnou trolejbusů. Počítá se s fotovolatickými panely na budovách a geotermálními vrty. Všechny ulice budou osázeny oboustrannými alejemi. „Celý areál protne hlavní tepna z Nepomucké do ulice U seřadiště a cyklostezka od Starého Plzence a Koterova na Homolku a Doudlevce,“ uvedl Březina. Parkování bude hlavně pod zemí a v parkovacím domě, na jehož střeše bude fotbalové hřiště.

Vzniknout tam má 3230 bytů, většinou v bytových domech. Větší část bude na prodej a zbytek jako nájemní bydlení v režii APB. První etapa od Nepomucké a Chválenické ulice směrem k centrálnímu parku bude zahrnovat až 1000 bytů. Město získá předkupní právo na pět hektarů pozemků, na nichž má vzniknout až 700 městských bytů, stavět je bude od ulice U seřadiště k parku. Na hlavní Nepomucké třídě a Chválenické ulici bude 22 viladomů, které navážou na rodinné domy na Slovanech.

Změny po třech dekádách

„Po 32 letech toto území se soukromým investorem otevíráme. Podařila se nám dohoda na kontribucích, tedy na spoluúčastích investora," řekl primátor Roman Zarzycký (ANO). V lokalitě, jejíž plocha je stejná jako plzeňské sídliště Vinice s 8000 obyvateli, vzniknou tisíce soukromých a městských bytů, což by mohlo podle něj snížit ceny na místním realitním trhu. V administrativních budovách a službách v areálu má pracovat 2300 lidí. Území bude obsluhováno trolejbusem, zvažuje se i tramvaj.

Dnes představená studie podle Březiny jasně specifikuje, kde budou silnice a uliční čáry. APB začne projektovat hned, až ji zastupitelé v červnu schválí. „Rádi bychom začali stavět byty už příští rok. Velké území ale podléhá EIA (posudku vlivu stavby na životní prostředí), takže uvidíme, jak dlouho budou trvat povolovací procesy,“ řekl. Dodal, že zhruba 30 procent nákladů na vznik nové čtvrti uhradí APB ze svých zdrojů, 70 procent z úvěrů od dvou bank, s nimiž už je dohodnutá.

Součástí smlouvy, kterou budou v červnu schvalovat zastupitelé, bude prodej pozemku pod školkou za 40 korun za metr čtvereční a dále tam budou definovány plochy pod budoucí školu a městské bytové domy, pro něž by měla být podle primátora také dohodnuta zvýhodněná cena.

Podle ředitelky Útvaru koncepce a rozvoje města Ireny Vostracké budou bytové domy maximálně šestipatrové, i když by území uneslo o dvě patra víc. „Budou různě vysoké, aby tam nevzniklo klasické sídliště. Byty budou spíše s menší podlažní plochou, což je trend,“ řekla. Podle ní jde o největší bytovou výstavbu v Plzni za 25 let od dokončení obytné zóny Sylván.

„Centrální park bude plícemi a logem rezidenční čtvrti. Něco jako je Central Park v New Yorku. V Plzni bude komornější, ale se stejnou proporcí,“ řekl Joba. Na domech budou zelené střechy, v ulicích kromě alejí zelené předzahrádky mezi ulicí a fasádami, známé třeba z Londýna. Domy jsou pak v létě chladnější až o pět stupňů Celsia, uvedl.

APB, jejíž hlavní činností jsou služby pro stavebnictví, má roční obrat 2,5 miliardy Kč a 700 zaměstnanců v ČR.

