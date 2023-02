Stane se z Liberce meka skvělé architektury? Rekonstrukce fary tomu napovídá

Nevyužívaný dům zachránili a přistavili k němu další, který zabalili do plechu. Projekt architektů ze studia atakarchitekti zaujal v prestižní architektonické soutěži a libereckou čtvrť posunul zas o kousek dál.

Třípodlažní objekt s mansardovou střechou ve Vratislavicích nad Nisou měl v minulosti spoustu funkcí. Dům, který stojí v blízkosti radnice, školy, sídliště i zámeckého parku, postavili v 19. století jako faru. Pak v něm byl sirotčinec a posléze i učiliště.

Díky rekonstrukci pod taktovkou architektonického studia atakarchitekt se nevyužívaná budova proměnila na multifunkční centrum s knihovnou. A projekt poslala odborná porota architektonické soutěže Česká cena za architekturu do finále.

Na výsledek rekonstrukce se podívejte do následující galerie.

„Celý soubor je v nejlepším slova smyslu na svém místě, a to jak ve funkční skladbě, tak v měřítku a architektonickém řešení. Zástavba, která skutečně slouží obyvatelům. Místo, kde je dobré být,“ konstatovala porota soutěže.

Zbyly jen obvodové zdi, genius loci zůstal

Architekti citlivým vstupem dokázali zachránit historickou atmosféru místa, ač z budovy zbyly jen obvodové zdi a přetvořila se na moderní městský prostor. K budově fary, která nebyla prostorově schopna pojmout všechny požadované funkce, v západní části pozemku přibyla moderní budova s plechovou fasádou.

„Ten krásný dům, který ve Vratislavicích je, bohužel už je letitý a velmi dlouho nepoužívaný. Takže mu chceme vrátit krásu, kterou měl, když byl postaven na začátku 19. století," komentoval projekt starosta.

Městský obvod odkoupil faru od církve za 4,5 milionu. Přeměna vyšla na více než 64 milionů korun.

