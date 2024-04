Stavba tramvajové trati na Václavském náměstí začne o letních prázdninách

Výstavba nové tramvajové trati v horní polovině pražského Václavského náměstí začne letos 29. června a potrvá tři roky. Tramvaje přes náměstí mezi Vodičkovou a Jindřišskou ulicí nepojedou od tohoto data až do 30. září, tedy tři měsíce. Náklady na vybudování trati od Národního muzea doprostřed náměstí vyjdou na 1,24 miliardy korun.

Jako první vznikne odbočka a napojení ze současné tramvajové trati v polovině Václavského náměstí, práce budou postupovat směrem k muzeu. Auta budou po dobu výstavby jezdit obousměrně jen v jednom pásu Václavského náměstí.

Výstavba začne zmíněnou tříměsíční výlukou ve Vodičkově a Jindřišské ulici, kdy DPP opraví nejprve trať ve Vodičkově mezi náměstím a Palackého ulicí. Zároveň dělníci opraví stropní desku stanice metra A Můstek, která se nachází pod kolejemi. Poté vybudují výhybky a odbočku z nynější trati směrem nahoru po náměstí.

„V létě už začne výstavba na přeložkách inženýrských sítí na Václavském náměstí. Konkrétně výstavba retenční nádrže na vodu, která bude v podzemí pod prostorem, kde jsou nyní (na náměstí) historické tramvaje. Později se začne připravovat oprava stropní desky metra C Muzeum," řekl technický ředitel dopravního podniku (DPP) Jan Šurovský. Při výluce vzniknou ve Vodičkově a Jindřišské blíže k náměstí provizorní obratiště. „Budeme se snažit dojet až co nejblíž k tomu staveništi,” uvedl Šurovský.

Promenáda uprostřed

Tramvajovou trať bude DPP budovat od prostředka náměstí směrem k Národnímu muzeu. Přesný harmonogram postupu prací bude podnik se stavební firmou ještě dolaďovat. V soutěži pak musí ještě najít firmu, která vybuduje koleje od muzea do Vinohradské a Škrétovy ulice. „Jedná se o druhou stavbu (první jsou koleje na náměstí), ale má pravomocné stavební povolení,” dodal Šurovský.

Při výstavbě kolejí přes magistrálu by se podle ředitele mělo pravděpodobně postupovat tak, že zůstanou pro auta průjezdné vždy dva ze tří jízdních pruhů. Také v tomto případě ale přesný postup prací a harmonogram teprve vznikne. Po dokončení trati tramvaje provoz aut nijak neovlivní, neboť již nyní jsou v místech křížení semafory a zároveň přechody pro chodce.

Tramvaje v horní části náměstí jezdily do roku 1980, o jejich návratu rozhodlo minulé vedení města. Oproti původnímu stavu budou podle dřívějších informací jezdit po stranách náměstí a uprostřed bude promenáda. Město také na náměstí počítá s utlumením provozu automobilů.

Václavské náměstí je dlouhé 682 metrů a přibližně 60 metrů široké. V roce 2020 začala rekonstrukce spodní části náměstí, kterou město již dokončilo. Poté pokračovaly práce na dvou menších plochách u kolejí z Jindřišské do Vodičkovy ulice, které už byly přípravou pro stavbu tramvajové trati v horní části.

