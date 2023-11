O návrat tramvají na Václavák se postará Eurovia. Stavba potrvá tři roky

Tramvajovou trať v horní části Václavského náměstí postaví zhruba za 1,24 miliardy korun bez DPH společnost Eurovia CS. Stavba potrvá asi tři roky, uvedl vedoucí odboru komunikace pražského dopravního podniku Daniel Šabík. Tramvaje v horní části náměstí jezdily do roku 1980, o jejich návratu rozhodlo minulé vedení města. Zahájení stavby tratě DPP předpokládá na jaře příštího roku.

Podnik podle Šabíka hodnotil nabídky, kterých do tendru dorazilo šest, z 80 procent na základě ceny a z 20 procent podle délky stavby. Rozdíl mezi nejvyšší a nejnižší nabídkovou cenou podle něj činil více než 250 milionů korun. Dobu stavby 1095 dnů, tedy tři roky, ve své nabídce shodně uvedlo všech šest subjektů, dodal Šabík.

Oproti původnímu stavu budou podle dřívějších informací koleje po stranách náměstí a uprostřed vznikne promenáda. Dělníci opraví chodníky a vozovky, vysázejí zeleň, opraví se stanice metra Muzeum a vznikne podzemní nádrž na zachytávání dešťové vody. Město také na náměstí počítá s utlumením provozu automobilů, které pojedou částečně po tramvajových kolejích.

Praha plánuje rovněž stavbu další trati, která povede od Národního muzea kolem hlavního nádraží do Bolzanovy ulice. Její výstavba je součástí architektonické soutěže, ve které nyní město spolu se Správou železnic vybírá podobu rekonstrukce nové odbavovací haly a okolí hlavního nádraží. Výsledky by měly být známy kolem poloviny příštího roku.

Václavské náměstí je dlouhé 682 metrů a přibližně 60 metrů široké. V roce 2020 začala rekonstrukce spodní části náměstí, kterou město z většiny dokončilo loni na podzim. Poté pokračovaly práce na dvou menších plochách u kolejí z Jindřišské do Vodičkovy ulice, které již byly přípravou pro stavbu tramvajové trati v horní části.