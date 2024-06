Úředníci se budou stěhovat ze Škodova paláce na Václavské náměstí

Praha koupí zhruba za 3,5 miliardy korun od Komerční banky (KB) společnost VN 42, která vlastní kancelářskou budovu na rohu Václavského náměstí a Štěpánské ulice. Schválili to městští radní. Magistrát plánuje do budovy přestěhovat úředníky ze Škodova paláce v Jungmannově ulici, kde je do konce března 2028 v pronájmu.

Kupní cena se podle schváleného dokumentu skládá ze dvou částí. Hodnota samotné budovy je 3,32 miliardy korun a zbytek částky tvoří ostatní majetek kupované firmy. Ten je předběžně ohodnocen částkou zhruba 222,2 milionu korun, přesnou sumu určí znalecký posudek. Transakce má být dokončena k 1. červenci letošního roku. Banka zůstane v budově v nájmu do konce roku 2026.

Banka vyzvala letos 12. března k podání nabídek na odkup budovy, respektive firmy, přes kterou ji vlastní. Přihlásilo se několik nájemců včetně hlavního města, jehož zastupitelstvo v březnu schválilo podání nabídky ve výši až 3,65 miliardy korun. Následně vedení banky rozhodlo, že bude jednat pouze s Prahou. Magistrát musí v dalších letech vyřešit problém, kam umístí asi 1200 úředníků, kteří nyní pracují v pronajatém Škodově paláci.

Pětipatrový neoklasicistní dům na rohu Václavského náměstí a Štěpánské postavený ve 20. letech minulého století vyhovuje magistrátu z hlediska kapacity, která je zhruba o třetinu větší než ve Škodově paláci. Vhodná je podle vedení města rovněž lokalita v centru města na křížení všech tří tras metra. Dům je od roku 1958 památkově chráněn.

Jindřišská nevyšla

Do Jungmannovy ulice sestěhovalo úředníky vedení Prahy za bývalého primátora Pavla Béma (ODS). Situací kolem nájmu se zabývala Praha následně několik let a s původním majitelem paláce, firmou Copa retail, se neúspěšně soudila kvůli výši nájmu. Někdejší vedení města v čele s primátorkou Adrianou Krnáčovou (ANO) dohodlo úpravu nájemní smlouvy. Dvacetiletý nájem měl město stát 4,4 miliardy korun, nakonec zaplatí o 860 milionů méně. V roce 2017 palác koupila investiční společnost GLL Real Estate Partners se sídlem v Mnichově.

V minulosti hlavní město zvažovalo i jiná místa, kam by mohlo úředníky přestěhovat. V posledním roce jednalo vedení Prahy o koupi budovy hlavní pošty v Jindřišské ulici, ale s Českou poštou se nedohodlo. Dříve se objevil i plán na stavbu nové budovy Na Knížecí, z toho však také sešlo. Vedení magistrátu sídlí v budově Nové radnice na Mariánském náměstí, kterou město vlastní.

