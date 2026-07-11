Investoři se vrhli na regiony. Starší byty ve druhém čtvrtletí zdražily za rok o jedenáct procent
Starší byty v letošním druhém čtvrtletí meziročně zdražily v průměru o 11 procent na 86 081 korun za metr čtvereční. Z největších sledovaných měst ceny nejvíce vzrostly v Ústí nad Labem, a to o 19 procent. Oproti prvnímu čtvrtletí letošního roku pak starší byty zdražily průměrně o tři procenta. Vyplývá to z analýzy platformy Valuo.cz.
Podle analýzy zájem po starších bytech zvyšuje jejich cenová dostupnost oproti dražším novostavbám a zájem investorů.
V Praze, kde je bydlení nejdražší v celé republice, se metr čtvereční ve starším bytě prodával v druhém čtvrtletí za 158 795 korun. To bylo meziročně o devět procent a mezičtvrtletně o dvě procenta více.
Povolení běžného bytového domu v Praze dnes často trvá deset i více let, což omezuje nabídku a dál tlačí ceny bydlení vzhůru. Novela stavebního zákona je podle Michaely Váňové z Central Group důležitým krokem, skutečný výsledek ale ukáže až její provedení.
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V Brně pak metr čtvereční zdražil meziročně o osm procent na 123 972 korun, tedy stejně jako v Plzni, kde cena stoupla na 88 525 korun, a v Českých Budějovicích, kde to bylo 87 021 korun. Nejmenší nárůst o šest procent byl zaznamenán v Olomouci, kde se metrová část plochy prodávala za 91 383 korun.
Pětinový nárůst v Ústí
Nejrychleji podle analýzy rostou ceny starších bytů v dostupnějších regionech. V Ústí nad Labem metr čtvereční meziročně zdražil o 19 procent na 54 391 korun, v Ostravě pak o 11 procent na 68 084 korun.
Praha zůstává nejdražší, největší realitní boom se ale odehrává jinde. Byty v Ústeckém kraji za sedm let ztrojnásobily cenu. Cenový náskok metropole se zmenšuje a dostupné bydlení mizí okres po okresu.
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Praha zůstává nejdražší, největší realitní boom se ale odehrává jinde. Byty v Ústeckém kraji za sedm let ztrojnásobily cenu. Cenový náskok metropole se zmenšuje a dostupné bydlení mizí okres po okresu.
„Ukazuje se, že poptávka po starších bytech je zde velmi silná, lidé hledají cenově dosažitelné bydlení a zaměřují se na města, kde jsou ceny stále pod republikovým průměrem. Za růstem cen v levnějších lokalitách budou z nemalé části stát také realitní investoři, kteří zde byty skupují s vidinou dalšího rychlého růstu cen,“ řekl Radek Šitera, jednatel Valuo.
Za byt o 80 metrech čtverečních lidé ve druhém čtvrtletí v Praze zaplatili zhruba 12,7 milionu korun, tedy přibližně o 1,06 milionu korun více než před rokem. V Brně takový byt stál přibližně 9,9 milionu korun, což je meziročně asi o 770 tisíc korun více.
Na západním okraji Olomouce se připravuje rozsáhlá rezidenční výstavba. Projekt Nová Okružní developerské společnosti GEMO počítá s 902 byty v 74 bytových domech, komerčními prostory i více než 1 600 parkovacími místy. Nová čtvrť mezi ulicí Okružní a neředínským letištěm má vznikat postupně v devíti etapách. Záměr nyní vstupuje do procesu posuzování vlivů na životní prostředí.
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Na západním okraji Olomouce se připravuje rozsáhlá rezidenční výstavba. Projekt Nová Okružní developerské společnosti GEMO počítá s 902 byty v 74 bytových domech, komerčními prostory i více než 1 600 parkovacími místy. Nová čtvrť mezi ulicí Okružní a neředínským letištěm má vznikat postupně v devíti etapách. Záměr nyní vstupuje do procesu posuzování vlivů na životní prostředí.
V Ostravě se cena bytu zvýšila zhruba o 535 tisíc korun, v Ústí nad Labem přibližně o 710 tisíc korun a v Olomouci zhruba o 410 tisíc korun. I v tradičně levnějších regionech tak celkové částky, o které byty během roku zdražily, představují podle Valuo pro řadu domácností výrazný zásah do rozpočtu.
Za čtvrtletí nárůst v jednotkách procent
Za čtvrtletí se ceny starších bytů v Praze zvýšily o dvě procenta a v Brně o procento, tedy stejně jako v Hradci Králové či v Ostravě. V Plzni to pak bylo podobně jako v hlavním městě o dvě procenta a v Olomouci o tři procenta. V Ústí nad Labem starší byty mezičtvrtletně zdražily o čtyři procenta, naopak o procento byty oproti prvnímu čtvrtletí zlevnily v Českých Budějovicích.
Srovnání vývoje cen u všech velikostí bytů dohromady podle měst:
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