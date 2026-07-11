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newstream.cz Reality Investoři se vrhli na regiony. Starší byty ve druhém čtvrtletí zdražily za rok o jedenáct procent

Investoři se vrhli na regiony. Starší byty ve druhém čtvrtletí zdražily za rok o jedenáct procent

Starší byty v letošním druhém čtvrtletí meziročně zdražily v průměru o 11 procent na 86 081 korun za metr čtvereční.
iStock
ČTK
ČTK

Starší byty v letošním druhém čtvrtletí meziročně zdražily v průměru o 11 procent na 86 081 korun za metr čtvereční. Z největších sledovaných měst ceny nejvíce vzrostly v Ústí nad Labem, a to o 19 procent. Oproti prvnímu čtvrtletí letošního roku pak starší byty zdražily průměrně o tři procenta. Vyplývá to z analýzy platformy Valuo.cz.

Podle analýzy zájem po starších bytech zvyšuje jejich cenová dostupnost oproti dražším novostavbám a zájem investorů.

V Praze, kde je bydlení nejdražší v celé republice, se metr čtvereční ve starším bytě prodával v druhém čtvrtletí za 158 795 korun. To bylo meziročně o devět procent a mezičtvrtletně o dvě procenta více.

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V Brně pak metr čtvereční zdražil meziročně o osm procent na 123 972 korun, tedy stejně jako v Plzni, kde cena stoupla na 88 525 korun, a v Českých Budějovicích, kde to bylo 87 021 korun. Nejmenší nárůst o šest procent byl zaznamenán v Olomouci, kde se metrová část plochy prodávala za 91 383 korun.

Pětinový nárůst v Ústí

Nejrychleji podle analýzy rostou ceny starších bytů v dostupnějších regionech. V Ústí nad Labem metr čtvereční meziročně zdražil o 19 procent na 54 391 korun, v Ostravě pak o 11 procent na 68 084 korun.

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„Ukazuje se, že poptávka po starších bytech je zde velmi silná, lidé hledají cenově dosažitelné bydlení a zaměřují se na města, kde jsou ceny stále pod republikovým průměrem. Za růstem cen v levnějších lokalitách budou z nemalé části stát také realitní investoři, kteří zde byty skupují s vidinou dalšího rychlého růstu cen,“ řekl Radek Šitera, jednatel Valuo.

Za byt o 80 metrech čtverečních lidé ve druhém čtvrtletí v Praze zaplatili zhruba 12,7 milionu korun, tedy přibližně o 1,06 milionu korun více než před rokem. V Brně takový byt stál přibližně 9,9 milionu korun, což je meziročně asi o 770 tisíc korun více.

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V Ostravě se cena bytu zvýšila zhruba o 535 tisíc korun, v Ústí nad Labem přibližně o 710 tisíc korun a v Olomouci zhruba o 410 tisíc korun. I v tradičně levnějších regionech tak celkové částky, o které byty během roku zdražily, představují podle Valuo pro řadu domácností výrazný zásah do rozpočtu.

Za čtvrtletí nárůst v jednotkách procent

Za čtvrtletí se ceny starších bytů v Praze zvýšily o dvě procenta a v Brně o procento, tedy stejně jako v Hradci Králové či v Ostravě. V Plzni to pak bylo podobně jako v hlavním městě o dvě procenta a v Olomouci o tři procenta. V Ústí nad Labem starší byty mezičtvrtletně zdražily o čtyři procenta, naopak o procento byty oproti prvnímu čtvrtletí zlevnily v Českých Budějovicích.

Srovnání vývoje cen u všech velikostí bytů dohromady podle měst:

zdroj: Valuo.cz

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Byty se povolují i deset let. Novela má systém rozhýbat, rozhodne ale až praxe, říká šéfka Central Group
Profimedia
nst
nst

Povolení běžného bytového domu v Praze dnes často trvá deset i více let, což omezuje nabídku a dál tlačí ceny bydlení vzhůru. Novela stavebního zákona je podle Michaely Váňové z Central Group důležitým krokem, skutečný výsledek ale ukáže až její provedení.

Délka a procesní složitost povolovacích řízení dnes představují jednu z hlavních překážek bytové výstavby. V Praze trvá příprava a povolení běžného bytového domu často deset i více let. Takový stav je dlouhodobě neudržitelný a má přímý dopad na nedostatečnou nabídku nového bydlení i jeho rostoucí ceny.

„Schválení novely stavebního zákona ve třetím čtení považujeme za důležitý krok směrem k vytvoření funkčnějšího a předvídatelnějšího systému povolování staveb,“ říká Michaela Váňová, výkonná ředitelka Central Group.

„Za významné považujeme zejména vznik jednotné státní stavební správy v čele s Úřadem rozvoje území. Centralizace by měla přispět ke sjednocení rozhodovací praxe stavebních úřadů a k lepší předvídatelnosti povolovacích procesů díky jednotnému metodickému vedení. Důležité je také zařazení velkých bytových projektů mezi vyhrazené stavby a výslovné uznání bytové výstavby jako veřejného zájmu. Bydlení není pouze záležitostí developerů nebo jednotlivých kupujících e to zásadní podmínka pro fungování měst, ekonomiky i celé společnosti,“ dodává. 

Samotné přijetí novely tak podle Váňové představuje pouze první krok. Rozhodující bude její konkrétní aplikace, nastavení přechodu na novou soustavu stavební správy a její dostatečné personální i odborné zajištění. Bez výrazného zvýšení tempa bytové výstavby nelze očekávat dlouhodobé zlepšení dostupnosti bydlení.

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Hotel v Alpách byl drahý jako dva pražské byty, říká Jan Herget

Jan Herget
ČTK
Dalibor Martínek
Dalibor Martínek

Podnikatel Jan Herget, bývalý šéf agentury CzechTourism, koupil spolu s kamarádem dva hotely v Bad Gastein v Salcbursku. A to ne proto, že by nevěděl, co s penězi. Naopak, sháněl spoluinvestora. K Alpám celoživotně tíhl, a po usilovném hledání se mu podařilo najít výhodnou nabídku. A potom ještě druhou.

Bad Gastein je slavné středisko v srdci salcburských Alp. Je určené pro lyžování, zároveň jde o známé lázeňské město, významem srovnatelné s Karlovými Vary. Herget od mala tíhnul k Alpám, dlouhá léta v nich pracoval v oblasti turistického ruchu. V Česku to potom dotáhl až na ředitele státní agentury CzechTourism.

Než pořídil hotely v Rakousku, již vlastnil sportovní areál Ládví v Praze, má restaurace. Hotel pro něj představoval poslední střípek do mozaiky. Na pořízení hotelu mu z počátku chyběly peníze. S penězi nakonec přišel jeho dávný spolužák.

Celý díl podcastu s Janem Hergetem vychází již zítra ráno

Jeden hotel koupili paradoxně od Čechů, druhý od Slovenky. V obou případech koupili firmy s hypotékou, s jejichž splácením měli původní majitelé potíže. „Snažíme se kupovat hotely, které jsou hezké, zrekonstruované, na hezkém místě. S potenciálem, který předchozí majitel neuměl využít.“

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Pomocí digitalizace nebo co největších synergií Herget překlápí fungování obou hotelů do funkčního byznysu.

Je provozování hotelů v Rakousku výnosné? Herget výnosy dělí na tři složky. První je samotná hodnota nemovitosti. Snaží se nakupovat za rozumné ceny. „Když to srovnám s nemovitostmi v Krkonoších nebo Krušnými horami, tak nakupujeme pětkrát levněji.“ Jak s nadsázkou říká, „kupujeme hotely v ceně dvou pražských bytů.“

Z vlastního provozu jde část na splácení hypoték a malá část zůstává, a ta se investuje zpět. „Třetí, pro nás klíčová složka, je emoční benefit.“ Nyní pomýšlí na pořízení třetího hotelu.

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