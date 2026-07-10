Byty se povolují i deset let. Novela má systém rozhýbat, rozhodne ale až praxe, říká šéfka Central Group
Povolení běžného bytového domu v Praze dnes často trvá deset i více let, což omezuje nabídku a dál tlačí ceny bydlení vzhůru. Novela stavebního zákona je podle Michaely Váňové z Central Group důležitým krokem, skutečný výsledek ale ukáže až její provedení.
Délka a procesní složitost povolovacích řízení dnes představují jednu z hlavních překážek bytové výstavby. V Praze trvá příprava a povolení běžného bytového domu často deset i více let. Takový stav je dlouhodobě neudržitelný a má přímý dopad na nedostatečnou nabídku nového bydlení i jeho rostoucí ceny.
„Schválení novely stavebního zákona ve třetím čtení považujeme za důležitý krok směrem k vytvoření funkčnějšího a předvídatelnějšího systému povolování staveb,“ říká Michaela Váňová, výkonná ředitelka Central Group.
„Za významné považujeme zejména vznik jednotné státní stavební správy v čele s Úřadem rozvoje území. Centralizace by měla přispět ke sjednocení rozhodovací praxe stavebních úřadů a k lepší předvídatelnosti povolovacích procesů díky jednotnému metodickému vedení. Důležité je také zařazení velkých bytových projektů mezi vyhrazené stavby a výslovné uznání bytové výstavby jako veřejného zájmu. Bydlení není pouze záležitostí developerů nebo jednotlivých kupujících e to zásadní podmínka pro fungování měst, ekonomiky i celé společnosti,“ dodává.
Samotné přijetí novely tak podle Váňové představuje pouze první krok. Rozhodující bude její konkrétní aplikace, nastavení přechodu na novou soustavu stavební správy a její dostatečné personální i odborné zajištění. Bez výrazného zvýšení tempa bytové výstavby nelze očekávat dlouhodobé zlepšení dostupnosti bydlení.
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